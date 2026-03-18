भारत NCAP में सिएरा से कितना मजबूत निकला विक्टोरिस, बेसाल्ट और C3 एयरक्रॉस का लोहा; जानिए

भारत NCAP ने टाटा सिएरा के लिए क्रैश टेस्ट रेटिंग जारी की है। इसे एडल्ट और चाइल्ड, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। अब तक BNCAP द्वारा 30 कारों का क्रैश टेस्ट किया जा चुका है। इसमें कई सिएरा के कॉम्पटीटर भी हैं। ऐसे में इन कॉम्पटीटर्स का क्रैश टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, जानते हैं।

भारत NCAP ने टाटा सिएरा के लिए क्रैश टेस्ट रेटिंग जारी की है। इसे एडल्ट और चाइल्ड, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। अब तक BNCAP द्वारा 30 कारों का क्रैश टेस्ट किया जा चुका है। इसमें कई सिएरा के कॉम्पटीटर भी हैं। ऐसे में इन कॉम्पटीटर्स का क्रैश टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, चलिए इस बारे में जानते हैं। बता दें कि मार्केट में सिएरा को टक्कर देने वाले जिन मॉडल का क्रैश टेस्ट किया गया हा उसमें मारुति सुजुकी विक्टोरिस, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस और सिट्रोन बेसाल्ट शामिल हैं।

सिएरा के स्कोर की तुलना इन सभी कारों से करेंगे। लास्ट स्कोर में एडल्ट और चाइल्ड, दोनों की सुरक्षा शामिल है। इन टेस्ट में फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर, साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर और साइड पोल इम्पैक्ट शामिल हैं; और इन सभी कारों ने ये सभी टेस्ट पास किए हैं।

भारत NCAP क्रैश टेस्ट रिजल्ट स्कोर टेबल मॉडल एडल्ट ऑक्यूपेंट ( /32) चाइल् ऑक्यूपेंट ( /49) एडल्ट स्टार चाइल्ट स्टार टाटा सिएरा 31.14 44.73 5 5 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 31.66 43 5 5 सिट्रोन C3 एयरक्रॉस 27.05 40 5 4 सिट्रोन बेसाल्ट 26.19 35.9 4 4

टाटा सिएरा का क्रैश टेस्ट रिजल्ट

टाटा सिएरा को एडल्ट की सुरक्षा में 32 में से 31.14 अंक मिले, जिसके आधार पर इसे 5-स्टार रेटिंग दी गई। 64 km/h की रफ्तार से किए गए फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में इसे 16 में से 15.14 अंक मिले। ड्राइवर डमी के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघों और पैरों को अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि छाती और टिबिया (पैर की हड्डी) को पर्याप्त सुरक्षा मिली। साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 16 में से 16 अंक मिले, जिसमें शरीर के सभी हिस्सों को अच्छी सुरक्षा मिली और साइड पोल टेस्ट में इसे 'OK' रेटिंग दी गई। बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 49 में से 44.73 अंक मिले और 5-स्टार रेटिंग दी गई। डायनामिक टेस्ट में इसे 24 में से 23.73 अंक मिले और चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (बच्चों की सुरक्षा सीट) की इंस्टॉलेशन में इसे 12 में से 12 अंक मिले।

मारुति विक्टोरिस का क्रैश टेस्ट रिजल्ट

मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भी एडल्ट की सुरक्षा में 32 में से 31.66 अंक मिले, जिसके आधार पर इसे 5-स्टार रेटिंग दी गई। फ्रंटल ऑफ़सेट टेस्ट में इसे 16 में से 15.66 अंक मिले, जिसमें ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघों और पैरों को अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि छाती और टिबिया को पर्याप्त सुरक्षा मिली। वहीं, यात्री को सभी पैमानों पर अच्छी सुरक्षा मिली। साइड टेस्ट में इसे 16 में से 16 अंक मिले, जिसमें अच्छी सुरक्षा सुनिश्चित हुई और पोल टेस्ट में इसे 'OK' रेटिंग दी गई। बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 49 में से 43 अंक मिले, जिसके आधार पर इसे 5-स्टार रेटिंग दी गई; इसमें डायनामिक टेस्ट में 24 में से 24 अंक और इंस्टॉलेशन में 12 में से 12 अंक मिले।

सिट्रोन C3 एयरक्रॉस का क्रैश टेस्ट रिजल्ट

सिट्रोन C3 एयरक्रॉस (5-सीटर) को एडल्ट प्रोटेक्शन में 32 में से 27.05 अंक मिले, जिससे इसे 5 स्टार मिले। फ्रंटल ऑफसेट में 16 में से 11.05 अंक मिले, जिसमें पेल्विस, पैरों और छाती के लिए रेटिंग 'ठीक-ठाक' से लेकर 'अच्छी' तक रही। साइड बैरियर टेस्ट में 16 में से 16 अंक मिले (जो 'अच्छा' माना गया), और पोल टेस्ट में रेटिंग 'ठीक' रही। बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 49 में से 40 अंक मिले, जिससे इसे 4 स्टार मिले।

सिट्रोन बेसाल्ट का क्रैश टेस्ट रिजल्ट

सिट्रोन बेसाल्ट को एडल्ट प्रोटेक्शन में 32 में से 26.19 अंक मिले, जिससे इसे 4 स्टार मिले। फ्रंटल ऑफसेट में 16 में से 10.19 अंक मिले, जिसमें रेटिंग 'ठीक-ठाक' से लेकर 'पर्याप्त' तक रही। साइड बैरियर और पोल टेस्ट में 16 में से 16 अंक मिले (जो 'अच्छा' माना गया)। बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 49 में से 35.90 अंक मिले, जिससे इसे 4 स्टार मिले।