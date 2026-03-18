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भारत NCAP में सिएरा से कितना मजबूत निकला विक्टोरिस, बेसाल्ट और C3 एयरक्रॉस का लोहा; जानिए

Mar 18, 2026 07:16 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारत NCAP ने टाटा सिएरा के लिए क्रैश टेस्ट रेटिंग जारी की है। इसे एडल्ट और चाइल्ड, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। अब तक BNCAP द्वारा 30 कारों का क्रैश टेस्ट किया जा चुका है। इसमें कई सिएरा के कॉम्पटीटर भी हैं। ऐसे में इन कॉम्पटीटर्स का क्रैश टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, जानते हैं।

भारत NCAP में सिएरा से कितना मजबूत निकला विक्टोरिस, बेसाल्ट और C3 एयरक्रॉस का लोहा; जानिए

भारत NCAP ने टाटा सिएरा के लिए क्रैश टेस्ट रेटिंग जारी की है। इसे एडल्ट और चाइल्ड, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। अब तक BNCAP द्वारा 30 कारों का क्रैश टेस्ट किया जा चुका है। इसमें कई सिएरा के कॉम्पटीटर भी हैं। ऐसे में इन कॉम्पटीटर्स का क्रैश टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, चलिए इस बारे में जानते हैं। बता दें कि मार्केट में सिएरा को टक्कर देने वाले जिन मॉडल का क्रैश टेस्ट किया गया हा उसमें मारुति सुजुकी विक्टोरिस, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस और सिट्रोन बेसाल्ट शामिल हैं।

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सिएरा के स्कोर की तुलना इन सभी कारों से करेंगे। लास्ट स्कोर में एडल्ट और चाइल्ड, दोनों की सुरक्षा शामिल है। इन टेस्ट में फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर, साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर और साइड पोल इम्पैक्ट शामिल हैं; और इन सभी कारों ने ये सभी टेस्ट पास किए हैं।

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भारत NCAP क्रैश टेस्ट रिजल्ट स्कोर टेबल
मॉडलएडल्ट ऑक्यूपेंट ( /32)चाइल् ऑक्यूपेंट ( /49)एडल्ट स्टारचाइल्ट स्टार
टाटा सिएरा31.1444.7355
मारुति सुजुकी विक्टोरिस31.664355
सिट्रोन C3 एयरक्रॉस27.054054
सिट्रोन बेसाल्ट26.1935.944

टाटा सिएरा का क्रैश टेस्ट रिजल्ट
टाटा सिएरा को एडल्ट की सुरक्षा में 32 में से 31.14 अंक मिले, जिसके आधार पर इसे 5-स्टार रेटिंग दी गई। 64 km/h की रफ्तार से किए गए फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में इसे 16 में से 15.14 अंक मिले। ड्राइवर डमी के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघों और पैरों को अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि छाती और टिबिया (पैर की हड्डी) को पर्याप्त सुरक्षा मिली। साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 16 में से 16 अंक मिले, जिसमें शरीर के सभी हिस्सों को अच्छी सुरक्षा मिली और साइड पोल टेस्ट में इसे 'OK' रेटिंग दी गई। बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 49 में से 44.73 अंक मिले और 5-स्टार रेटिंग दी गई। डायनामिक टेस्ट में इसे 24 में से 23.73 अंक मिले और चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (बच्चों की सुरक्षा सीट) की इंस्टॉलेशन में इसे 12 में से 12 अंक मिले।

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मारुति विक्टोरिस का क्रैश टेस्ट रिजल्ट
मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भी एडल्ट की सुरक्षा में 32 में से 31.66 अंक मिले, जिसके आधार पर इसे 5-स्टार रेटिंग दी गई। फ्रंटल ऑफ़सेट टेस्ट में इसे 16 में से 15.66 अंक मिले, जिसमें ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघों और पैरों को अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि छाती और टिबिया को पर्याप्त सुरक्षा मिली। वहीं, यात्री को सभी पैमानों पर अच्छी सुरक्षा मिली। साइड टेस्ट में इसे 16 में से 16 अंक मिले, जिसमें अच्छी सुरक्षा सुनिश्चित हुई और पोल टेस्ट में इसे 'OK' रेटिंग दी गई। बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 49 में से 43 अंक मिले, जिसके आधार पर इसे 5-स्टार रेटिंग दी गई; इसमें डायनामिक टेस्ट में 24 में से 24 अंक और इंस्टॉलेशन में 12 में से 12 अंक मिले।

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सिट्रोन C3 एयरक्रॉस का क्रैश टेस्ट रिजल्ट
सिट्रोन C3 एयरक्रॉस (5-सीटर) को एडल्ट प्रोटेक्शन में 32 में से 27.05 अंक मिले, जिससे इसे 5 स्टार मिले। फ्रंटल ऑफसेट में 16 में से 11.05 अंक मिले, जिसमें पेल्विस, पैरों और छाती के लिए रेटिंग 'ठीक-ठाक' से लेकर 'अच्छी' तक रही। साइड बैरियर टेस्ट में 16 में से 16 अंक मिले (जो 'अच्छा' माना गया), और पोल टेस्ट में रेटिंग 'ठीक' रही। बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 49 में से 40 अंक मिले, जिससे इसे 4 स्टार मिले।

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सिट्रोन बेसाल्ट का क्रैश टेस्ट रिजल्ट
सिट्रोन बेसाल्ट को एडल्ट प्रोटेक्शन में 32 में से 26.19 अंक मिले, जिससे इसे 4 स्टार मिले। फ्रंटल ऑफसेट में 16 में से 10.19 अंक मिले, जिसमें रेटिंग 'ठीक-ठाक' से लेकर 'पर्याप्त' तक रही। साइड बैरियर और पोल टेस्ट में 16 में से 16 अंक मिले (जो 'अच्छा' माना गया)। बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 49 में से 35.90 अंक मिले, जिससे इसे 4 स्टार मिले।

टाटा सिएरा एडल्ट प्रोटेक्शन में सबसे ज्यादा अंकों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद विक्टोरिस का नंबर आता है। बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी ये दोनों सबसे ऊपर हैं। C3 एयरक्रॉस एडल्ट फ्रंटल टेस्ट में थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन साइड इम्पैक्ट टेस्ट में इसका स्कोर काफी मजबूत रहा, जबकि बेसाल्ट सबसे आखिरी स्थान पर रही।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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