भारत से उठने जा रहा इस कार का बोरिया-बिस्तर, कंपनी ने किया बंद करने का ऐलान; अब नहीं आएगी नजर

संक्षेप: BMW Z4 का सफर अब खत्म होने वाला है। कंपनी ने फाइनल एडिशन (Final Edition) का ऐलान किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 26 Nov 2025 07:52 PM

BMW ने अपनी मशहूर Z4 रोडस्टर को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने इसके प्रोडक्शन को समाप्त करने से पहले एक सीमित संख्या में Z4 फाइनल एडिशन (Final Edition) पेश की है। यह मॉडल पूरी तरह M40i वैरिएंट पर आधारित है और इसमें कई एक्सक्लूसिव फीचर्स दिए गए हैं। BMW Z4 का यह फेयरवेल मॉडल फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच बेहद कम यूनिट्स में बनाया जाएगा, यानी यह कार अब एक कलेक्टर आइटम बनने जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

BMW ने Z4 के बाद किसी नई जेनरेशन या रिप्लेसमेंट की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। दिलचस्प बात यह है कि टोयोटा सुप्रा (Toyota Supra) का भी प्रोडक्शन मार्च 2026 में बंद होने वाला है, जो Z4 के साथ ही डेवलप की गई थी। टोयोटा (Toyota) एक नया मॉडल लाने की योजना बना रही है, लेकिन BMW का अगला कदम अभी भी रहस्य बना हुआ है।

मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलेगा

फाइनल एडिशन (Final Edition) सिर्फ एक ही वैरिएंट M40i में आती है, लेकिन इसमें दो ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 8-स्पीड स्टेपट्रॉनिक (Steptronic) ऑटोमैटिक मिलता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इसमें मैनुअल मॉडल में खास हैंडचाल्टर (Handschalter) पैकेज (Package) मिलता है, जिसमें रीयर डैम्पर्स की स्पेशल सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग शामिल हैं। इसमें ज्यादा एग्रेसिव स्टीयरिंग सेटअप मिलता है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का नया कैलिब्रेशन मिलता है। इसमें M स्पोर्ट डिफरेंशियल देखने को मिलता है।

इंजन पावरट्रेन

इसमें दमदार 3.0-लीटर का इंजन मिलता है, जिसमें 6-सिलेंडर टर्बो इंजन मिलता है, जो 387bhp की पावर और 500Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है, यानी Z4 फाइनल एडिशन (Final Edition) अब और भी ज्यादा रॉ, ज्यादा एंगेजिंग और ज्यादा परफॉर्मेंस-फोकस्ड हो गई है।

फाइनल एडिशन (Final Edition) की सबसे बड़ी खासियत इसका BMW इंडिविजुअल फ्रोजन ब्लैक मेटालिक पेंट है। इसमें शैडोलाइन (Shadowline) पैकेज स्टैंडर्ड मिलता है। इसके साथ ही इसमें ग्लॉस-ब्लैक मिरर कैप, ब्लैक किडनी ग्रिल, डार्क एयर-इनटेक्स, ब्लैक एग्जॉस्ट फिनिशर्स, मूनलाइट ब्लैक सॉफ्ट-टॉप और रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। इन सब मिलकर Z4 को एक स्टेल्थ-फाइटर जैसा लुक देते हैं।

इंटीरियर: ब्लैक + रेड का किलर कॉम्बो

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसको केबिन को बेहद एक्सक्लूसिव थीम में तैयार किया गया है। इसमें ब्लैक Vernasca लेदर + Alcantara, M स्पोर्ट सीट्स और रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग (डैशबोर्ड, कंसोल, मैट, डोर पैड) मिलती है। इसमें स्पेशल फाइनल एडिशन डोर सिल्ल मिलती है। ये इंटरियर Z4 को पहले से ज्यादा स्पोर्टी, एलीगेंट और लिमिटेड-एडिशन फील देती है।

फाइनल एडिशन में क्या मिलेगा स्टैंडर्ड?