BMW ने लॉन्च की रॉकेट के रफ्तार वाली SUV, कीमत 1.77 करोड़ रुपये; जानिए क्या है खास

लक्जरी कार निर्मता बीएमडब्ल्यू (BMW) ने भारतीय मार्केट में अपनी एक और दमदार गाड़ी उतार दी है। कंपनी ने भारत में अपनी नई और बेहद पावरफुल कूपे-एसयूवी BMW X6 M60i xDrive को लॉन्च कर दिया है।

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लक्जरी कार निर्मता बीएमडब्ल्यू (BMW) ने भारतीय मार्केट में अपनी एक और दमदार गाड़ी उतार दी है। कंपनी ने भारत में अपनी नई और बेहद पावरफुल कूपे-एसयूवी BMW X6 M60i xDrive को लॉन्च कर दिया है। भारतीय मार्केट में इस धांसू गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 1.77 करोड़ रुपये रखी गई है। कंपनी इस लग्जरी कार को भारत में पूरी तरह से बनी-बनाई यानी कम्प्लीटली बिल्ट-अप यूनिट (CBU) के तौर पर आयात कर रही है। देश भर में मौजूद बीएमडब्ल्यू की डीलरशिप पर इसकी बिक्री भी शुरू हो चुकी है। यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो रफ्तार के साथ-साथ लग्जरी और स्टेटस सिंबल भी चाहते हैं।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें बेहद पावरफुल 4.4-लीटर का V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। यह 8-सिलेंडर वाला दमदार इंजन 530bhp की मैक्सिमम पावर और 750Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस पावरट्रेन को 8-स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। रफ्तार के मामले में यह इतनी तेज है कि महज 4.3 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है।

स्पोर्टी और कातिलाना लुक डिजाइन की बात करें तो इसके फ्रंट में मैट ब्लैक फिनिश वाली बड़ी किडनी ग्रिल, वर्टिकल डबल रिब्स और सिग्नेचर 'M' बैजिंग दी गई है। कार में बेहद स्लिम एडेप्टिव एलईडी हेडलाइट्स और तीर के आकार के डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यह कार 21-इंच के M लाइट-अलॉय व्हील्स और रन-फ्लैट टायर्स के साथ आती है। इसके रियर हिस्से में पतली एलईडी टेललाइट्स, डार्क शैडो लोअर एप्रन और ट्रैपेजॉइडल एग्जॉस्ट फिनिशर्स दिए गए हैं। ग्राहकों के लिए यह गाड़ी एवेन्ट्यूरिन रेड और ब्रुकलिन ग्रे सहित कई बेहतरीन कलर्स में उपलब्ध है।

फ्यूचरिस्टिक और आलीशान केबिन इसके डैशबोर्ड पर एक सिंगल ग्लास पैनल के पीछे दो बड़ी स्क्रीन्स दी गई हैं। इसमें 12.3-inch का डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और 14.9-inch का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। केबिन में प्रीमियम वुड ट्रिम और मेटल-इफेक्ट के साथ शानदार एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। आराम के लिए फ्रंट में वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कम्फर्ट सीट्स दी गई हैं। इसके अलावा, इसमें सफर को मजेदार बनाने के लिए 16 स्पीकर्स वाला हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम और सॉफ्ट-क्लोज डोर्स जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।