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BMW ने लॉन्च की रॉकेट के रफ्तार वाली SUV, कीमत 1.77 करोड़ रुपये; जानिए क्या है खास

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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लक्जरी कार निर्मता बीएमडब्ल्यू (BMW) ने भारतीय मार्केट में अपनी एक और दमदार गाड़ी उतार दी है। कंपनी ने भारत में अपनी नई और बेहद पावरफुल कूपे-एसयूवी BMW X6 M60i xDrive को लॉन्च कर दिया है।

BMW ने लॉन्च की रॉकेट के रफ्तार वाली SUV, कीमत 1.77 करोड़ रुपये; जानिए क्या है खास
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लक्जरी कार निर्मता बीएमडब्ल्यू (BMW) ने भारतीय मार्केट में अपनी एक और दमदार गाड़ी उतार दी है। कंपनी ने भारत में अपनी नई और बेहद पावरफुल कूपे-एसयूवी BMW X6 M60i xDrive को लॉन्च कर दिया है। भारतीय मार्केट में इस धांसू गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 1.77 करोड़ रुपये रखी गई है। कंपनी इस लग्जरी कार को भारत में पूरी तरह से बनी-बनाई यानी कम्प्लीटली बिल्ट-अप यूनिट (CBU) के तौर पर आयात कर रही है। देश भर में मौजूद बीएमडब्ल्यू की डीलरशिप पर इसकी बिक्री भी शुरू हो चुकी है। यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो रफ्तार के साथ-साथ लग्जरी और स्टेटस सिंबल भी चाहते हैं।

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कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें बेहद पावरफुल 4.4-लीटर का V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। यह 8-सिलेंडर वाला दमदार इंजन 530bhp की मैक्सिमम पावर और 750Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस पावरट्रेन को 8-स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। रफ्तार के मामले में यह इतनी तेज है कि महज 4.3 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है।

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स्पोर्टी और कातिलाना लुक

डिजाइन की बात करें तो इसके फ्रंट में मैट ब्लैक फिनिश वाली बड़ी किडनी ग्रिल, वर्टिकल डबल रिब्स और सिग्नेचर 'M' बैजिंग दी गई है। कार में बेहद स्लिम एडेप्टिव एलईडी हेडलाइट्स और तीर के आकार के डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यह कार 21-इंच के M लाइट-अलॉय व्हील्स और रन-फ्लैट टायर्स के साथ आती है। इसके रियर हिस्से में पतली एलईडी टेललाइट्स, डार्क शैडो लोअर एप्रन और ट्रैपेजॉइडल एग्जॉस्ट फिनिशर्स दिए गए हैं। ग्राहकों के लिए यह गाड़ी एवेन्ट्यूरिन रेड और ब्रुकलिन ग्रे सहित कई बेहतरीन कलर्स में उपलब्ध है।

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फ्यूचरिस्टिक और आलीशान केबिन

इसके डैशबोर्ड पर एक सिंगल ग्लास पैनल के पीछे दो बड़ी स्क्रीन्स दी गई हैं। इसमें 12.3-inch का डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और 14.9-inch का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। केबिन में प्रीमियम वुड ट्रिम और मेटल-इफेक्ट के साथ शानदार एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। आराम के लिए फ्रंट में वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कम्फर्ट सीट्स दी गई हैं। इसके अलावा, इसमें सफर को मजेदार बनाने के लिए 16 स्पीकर्स वाला हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम और सॉफ्ट-क्लोज डोर्स जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

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सेफ्टी भी है दमदार

गाड़ी में 6-एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ ब्रेक असिस्ट, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा सिस्टम मिलता है। इससे तंग जगहों पर भी गाड़ी पार्क करना आसान हो जाता है। साथ ही इसका खास 'रिवर्सिंग असिस्टेंट' फीचर कार द्वारा तय किए गए आखिरी 200 मीटर के रास्ते को याद रखता है। यह जरूरत पड़ने पर कार को उसी रास्ते पर अपने आप सुरक्षित पीछे ले जाने में मदद करता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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