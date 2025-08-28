पथरीले और बर्फीले रास्तों के लिए 4 नए मोड, ज्यादा बजट वालों के लिए आई ये नई कार, कंपनी ने ठूंसकर भरे एडवांस फीचर्स

भारतीय बाजार में BMW X5 का M स्पोर्ट प्रो (BMW X5 M Sport Pro) मॉडल लॉन्च हो गया है। इसकी कीमत 1.13 करोड़ से शुरू होती है। इसमें रेतीले, पथरीले और बर्फीले रास्तों के लिए 4 मोड्स दिए गए हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

लक्जरी कार ब्रांड BMW ने भारत में अपनी पॉपुलर SUV X5 का नया वैरिएंट X5 एम स्पोर्ट प्रो (X5 M Sport Pro) लॉन्च कर दिया है। ये मॉडल पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। इनकी कीमतें 1.13 करोड़ (पेट्रोल) और 1.15 करोड़ (डीजल) (एक्स-शोरूम) रखी गई हैं। नए M Sport Pro वैरिएंट को स्टैंडर्ड X5 से ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाया गया है। इसमें हाई-ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाले किडनी ग्रिल, एयर डैम और एग्जॉस्ट ट्रिम मिलते हैं।

इसमें स्पेशल M Sport एग्जॉस्ट और M Sport ब्रेक्स दी गई हैं। वहीं, इके ब्रेक कैलीपर्स हाई-ग्लॉस रेड कलर में दिए गए हैं। इसके डैशबोर्ड पर पियानो ब्लैक (Piano Black) फिनिश मिलता है। इसके साथ ही इसमें स्पोर्टी M सीट बेल्ट्स दिए गए हैं।

xOffroad पैकेज – हर रास्ता आसान

BMW X5 एम स्पोर्ट प्रो (BMW X5 M Sport Pro) सिर्फ सिटी SUV नहीं, बल्कि ऑफ-रोडिंग के लिए भी तैयार है। जी हां, क्योंकि इसमें xOffroad पैकेज मिलता है, जिसमें 4 ड्राइविंग मोड्स शामिल हैं। इसमें xSand (रेत के लिए), xRocks (पत्थरों वाले रास्ते के लिए), xGravel (कंकड़-पत्थर वाले रास्ते के लिए) और xSnow (बर्फीले रास्तों के लिए) ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। ये मोड्स गाड़ी की ऊंचाई, xDrive सिस्टम, एक्सेलेरेशन रिस्पॉन्स और ट्रांसमिशन कंट्रोल को एडजस्ट कर देते हैं, ताकि ड्राइवर हर तरह के रोड पर आसानी से कंट्रोल रख सके।

लग्जरी फीचर्स की लंबी लिस्ट

BMW X5 एम स्पोर्ट प्रो (BMW X5 M Sport Pro) में आपको एयर सस्पेंशन और कम्फर्ट सीट्स, मैट्रिक्स अडैप्टिव LED हेडलैम्प्स, 21-इंच अलॉय व्हील्स, कर्व्ड डिस्प्ले और फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और हर्मन कॉर्डन (Harman Kardon) म्यूजिक सिस्टम दिया गया है।

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

इसमें 3.0-लीटर का 6-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 375bhp की पावर और 520Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम होगा। इसमें 3.0-लीटर का 6-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 282bhp की पावर और 650Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। दोनों इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जो 12bhp की पावर और 200Nm का अतिरिक्त पावर बूस्ट देता है। इसमें स्टैंडर्ड 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ट्रांसमिशन दिया गया है।