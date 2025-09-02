BMW Vision CE Self Balancing Electric Bike खुद से बैलेंस बनाएगी ये मोटरसाइकिल, सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनने की भी जरूरत नहीं; नाम का हुया खुलासा, Auto Hindi News - Hindustan
खुद से बैलेंस बनाएगी ये मोटरसाइकिल, सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनने की भी जरूरत नहीं; नाम का हुया खुलासा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 12:58 PM
खुद से बैलेंस बनाएगी ये मोटरसाइकिल, सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनने की भी जरूरत नहीं; नाम का हुया खुलासा

एक तरफ जहां कंपनियां कारों में कई इनोवेटिव फीचर्स जोड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ, टू-व्हीलर्स बनाने वाली कंपनियां भी पीछे नहीं है। दरअसल, BMW मोटरराड एक ऐसी मोटरसाइकिल को तैयार कर रही है, जिस पर राइडर को अपनी सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। जी हां, बात सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन कंपनी का कहना है कि इस मोटरसाइकिल पर राइडर को हेलमेट या फिर राइडिंग जैकेट और पेंट पहनने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी अपनी इस कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल को विजन EC नाम दिया है। ये सेल्फ बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करती है।

लगभग तीन दशकों से BMW मोटराइड एक आरामदायक और बेफिक्र सवारी के साथ-साथ ज्यादा आजादी वाली शहरी मोटरसाइकिलिंग एक्सपीरियंस देने वाली कंपनी रही है। नई BMW विजन CE कॉन्सेप्ट, C1 कॉन्सेप्ट का विस्तार है, जिसे कंपनी ने 25 साल पहले पेश किया था। हालांकि, अब इसे ज्यादा बेहतर तरीके से और ब्रांड की अत्याधुनिक CE डिजाइन लेंग्वेज को अपनाते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट में एक मेटल का ट्यूबलर केज इस्तेमाल किया गया है जिसका उद्देश्य गिरने की स्थिति में सवार को सुरक्षा प्रदान करना है। यह केज मोटरसाइकिल के मेनफ्रेम में ही लगा हुआ लगता है।

ये भी पढ़ें:इस ई-स्कूटर में आ रहा नया OTA अपडेट, करते ही रेंज में होगा तगड़ा इजाफा

राइडर को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए इस कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल में स्पोर्ट्स कारों में आमतौर पर देखी जाने वाली 5-पॉइंट सीट बेल्ट जैसी दिखने वाली चीजें दी गई हैं। यह केज पलटने से सुरक्षा प्रदान करेगा, जबकि सीटबेल्ट गिरने की स्थिति में यात्री को अपनी जगह पर बनाए रखेंगे। BMW ने इस केज पर फोम भी लगाया है जिससे टक्कर से सुरक्षा बेहतर होगी। C1 के केज की तुलना में BMW विजन CE कॉन्सेप्ट मॉडर्न मेटेरियल और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा आकर्षक दिखता है। यह डिजाइन राइडर को मौसम का ज्यादा एन्जॉय के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वे बिना हेलमेट या सुरक्षात्मक कपड़ों के बिना सफर पर निकल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:क्या देश, क्या विदेश... इस कंपनी की मोटरसाइकिल-स्कूटर खरीदने हर जगह मची लूट!

विजन CE के साथ, BMW मोटरराड का लक्ष्य डेली के सफर में मजा बढ़ाना और सवारों के लिए सवारी का आनंद बढ़ाना है। केज के अलावा, विजन CE एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लेंग्वेज को अपनाता है। इसमें एक बड़ा फ्रंट, लंबा व्हीलबेस, आगे की तरफ रखा गया फुट पेग पोजीशन है जो कम्फर्टेबल राइडिंग की पोजीशन देता है। कंपनी ने विजन CE को सेल्फ-बैलेंसिंग भी बनाया है, जो 2W पर कार जैसा एक्सपीरियंस प्रदान करता है। BMW विजन CE कॉन्सेप्ट में एमिसन-फ्री इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है जो एक स्थायी फ्यूचर के लिए स्वच्छ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति ब्रांड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी शहरी मोबिलिटी पर लगातार पुनर्विचार कर रही है।

