इस कंपनी की कार 1 अप्रैल से हो जाएंगी महंगी, 31 मार्च तक खरीदने में फायदा; ये कंपनियां भी कर चुकीं एलान

BMW ग्रुप इंडिया ने भी अपनी कारों और SUVs की कीमतों में इजाफा करने का एलान कर दिया है। कंपनी 1 अप्रैल 2026 से कीमतों में 2% की बढ़ोतरी करने वाली है। यह बढ़ोतरी देश में बिकने वाले स्थानीय रूप से असेंबल किए गए BMW मॉडलों और पूरी तरह से मैन्युफैक्चरर BMW और MINI यूनिट्स दोनों पर लागू होगी।

BMW ग्रुप इंडिया ने भी अपनी कारों और SUVs की कीमतों में इजाफा करने का एलान कर दिया है। कंपनी 1 अप्रैल 2026 से कीमतों में 2% की बढ़ोतरी करने वाली है। यह बढ़ोतरी देश में बिकने वाले स्थानीय रूप से असेंबल किए गए BMW मॉडलों और पूरी तरह से मैन्युफैक्चरर BMW और MINI यूनिट्स दोनों पर लागू होगी। कंपनी ने कहा कि यह बदलाव उसकी पूरी रेंज पर लागू होगा। इसमें ICE, प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। BMW का यह कदम ऐसे समय में आया है जब अन्य लग्जरी कार कंपनियां भी अप्रैल 2026 से कीमतों में इसी तरह की बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी हैं।

इस फैसले की घोषणा करते हुए, कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार ने कहा कि कंपनी लॉजिस्टिक्स और मटीरियल की बढ़ती लागत और कमजोर रुपए के असर की भरपाई के लिए यह कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 2% तक की यह बढ़ोतरी इन लागत दबावों को संभालने और साथ ही ग्राहकों को प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

मर्सिडीज-बेंज 2% का कर रही इजाफा

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी पैसेंजर कारों की पूरी रेंज की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। नई कीमतें 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएंगी। कंपनी ने इस बढ़ोतरी के लिए दो मुख्य कारण बताए हैं, जिसमें लगातार विदेशी मुद्रा विनिमय (Forex) में उतार-चढ़ाव, खासकर यूरो के मुकाबले भारतीय रुपए का लगातार कमजोर होना है। वहीं, बढ़ती इनपुट लागत के कारण कंपनी के लिए इन लागतों को खुद उठाना अब और मुश्किल होता जा रहा है। यह घोषणा इस कैलेंडर ईयर में भारतीय बाजार के लिए इस जर्मन लग्जरी कार निर्माता द्वारा किया गया पहला बड़ा प्राइस एडजेस्टमेंट है।

ऑडी भी 2% का करेगी इजाफा

ऑडी इंडिया (Audi India) ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2026 से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक यह फैसला इनपुट कॉस्ट बढ़ने और करेंसी रेट में उतार-चढ़ाव की वजह से लिया गया है। नई कीमतें लागू होने के बाद कंपनी की सभी कारों के एक्स-शोरूम प्राइस में बदलाव देखने को मिलेगा। ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि हाल के समय में कच्चे माल की लागत बढ़ने और विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के कारण कीमतों में एडजस्टमेंट करना जरूरी हो गया है।