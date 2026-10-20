बिना पैर जमीन पर रखे बैलेंस बनाएगा BMW का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, भारत में पेटेंट हुआ डिजाइन

बीएमडब्ल्यू मोटरराड अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में लगातार नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इसी क्रम में अब कंपनी का एक और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर चर्चा में है। इसका नाम BMW Vision CE हो सकता है।

बीएमडब्ल्यू मोटरराड अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में लगातार नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। कंपनी CE 02 और CE 04 जैसे मॉडल पहले ही पेश कर चुकी है। अब कंपनी का एक और खास इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर चर्चा में है। इसका नाम BMW Vision CE हो सकता है। यह अपने आप बैलेंस बना सकता है। यानी गाड़ी रुकने पर भी राइडर को पैर जमीन पर रखने की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि BMW Vision CE का डिजाइन पेटेंट भारत में भी कराया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

खुद बैलेंस बनाएगा टू-व्हीलर बीएमडब्ल्यू Vision CE की सबसे बड़ी खासियत इसका सेल्फ-बैलेंसिंग सिस्टम है। यह सिस्टम गाड़ी को अपने आप सीधा रख सकता है। इसके लिए राइडर को पैर नीचे रखने या अलग से स्टैंड लगाने की जरूरत नहीं होगी। माना जा रहा है कि इसमें सेंसर और इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर्स की मदद से यह सिस्टम काम करेगा। हालांकि, इसमें स्टैंड भी दिया गया है। जब गाड़ी को लंबे समय के लिए पार्क किया जाएगा, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। उस समय बैलेंस बनाने वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, जिससे बैटरी की बचत होगी। गाड़ी दोबारा चालू करने पर यह सिस्टम फिर से एक्टिव हो सकता है।

राइडर की सुरक्षा का इंतजाम बीएमडब्ल्यू Vision CE में राइडर की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसके चारों तरफ मजबूत ट्यूबलर स्टील फ्रेम दिया गया है, जो हादसे के समय राइडर के शरीर को बचाने में मदद कर सकता है। इसमें चार-पॉइंट सीटबेल्ट भी दी गई है, जो राइडर को सीट पर मजबूती से बांधे रखेगी। फ्रेम में ऐसे हिस्से भी दिए गए हैं, जो टक्कर के दौरान कूल्हे और कंधे को बचाने में मदद कर सकते हैं।

हेलमेट की भी जरूरत नहीं दूसरी ओर फ्रेम, बैकरेस्ट और हैंडलबार जैसे हिस्सों पर फोम की कुशनिंग दी गई है, ताकि टक्कर लगने पर चोट का खतरा कम हो। कंपनी के कॉन्सेप्ट में हेलमेट और दूसरे सुरक्षा उपकरणों की जरूरत नहीं होने की बात कही गई है। हालांकि, सड़क पर चलाते समय लागू सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

CE 04 जैसी हो सकती है रेंज बीएमडब्ल्यू ने Vision CE की बैटरी, पावर और रेंज की जानकारी अभी नहीं दी है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि इसे CE 04 के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। बीएमडब्ल्यू CE 04 में 8.5 kWh की बैटरी मिलती है। न्यूज वेबसाइट rushlane के अनुसार, यह एक बार चार्ज करने पर करीब 130 किलोमीटर की रेंज देती है। इसमें लिक्विड-कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 42bhp की पावर और 62Nm का टॉर्क देती है। इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है।