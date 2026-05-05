इस कंपनी की लग्जरी ई-कारों पर टूटे ग्राहक, 20 लाख यूनिट का आंकड़ा पार; इस मॉडल ने दिलाई कामयाबी

कंपनी ने 5 मई, 2026 को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया कि BMW ग्रुप का यह 20 लाख वां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन स्पेन में एक ग्राहक को सौंपा जाएगा। BMW की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन की यह उपलब्धि, कंपनी के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में ई-मोबिलिटी के तेजी से विस्तार को दिखाती है।

दुनियाभर में लग्जरी कारों की डिमांड भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इस लिस्ट में लग्जरी इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है। दरअसल, BMW ने 2 मिलियन यानी 20 लाख यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये इस जर्मन लग्जरी कार कंपनी की ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी के लिए 20 लाख वीं यूनिट BMW EV एक i5 M60 xDrive सेडान थी, जो ट्रांसनिट ब्लू कलर की थी। जिसे लोअर बावारिया में स्थित BMW ग्रुप के डिंगोल्फिन (Dingolfing) प्लांट में असेंबल किया गया था। BMW के लिए 20 लाख EV का यह मील का पत्थर ऐसे समय में आया है, जब प्रीमियम कार निर्माताओं को टेस्ला, BYD, फॉक्सवैगन और अन्य ग्लोबल खिलाड़ियों से कड़ा कॉम्पटीशन का सामना करना पड़ रहा है।

कंपनी ने 5 मई, 2026 को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया कि BMW ग्रुप का यह 20 लाख वां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन स्पेन में एक ग्राहक को सौंपा जाएगा। BMW की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन की यह उपलब्धि, कंपनी के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में ई-मोबिलिटी के तेजी से विस्तार को दिखाती है। डिंगोल्फिन प्लांट ने 2021 में BMW iX के साथ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू किया था। अब यहां BMW iX, BMW i5 सेडान और टूरिंग, BMW i7 का प्रोडक्शन किया जाता है।

2021 से अब तक, इस प्लांट में 320,000 से ज्यादा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन किया जा चुका है, जो BMW ग्रुप के कुल 20 लाख बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में से लगभग 6वां हिस्सा है। BMW ने बताया कि 2025 में डिंगोल्फिन प्लांट में तैयार व्हीकल में से एक-चौथाई से अधिक व्हीकल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थे। कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी ओपन प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करना जारी रखे हुए है, जिसके तहत वह एक ही प्रोडक्शन लाइनों पर कंबशन-इंजन, प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडलों का प्रोडक्शन करती है।

BMW अब उन ग्लोबल कारमेकर्स की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गई है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन में इसी तरह की या इससे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। टेस्ला की शंघाई गीगाफैक्ट्री ने 2023 में अपना 20 लाख वां व्हीकल बनाया था, जो इस अमेरिकी EV निर्माता के चीन स्थित ऑपरेशंस के विशाल पैमाने को दिखाता है।

BYD और फॉक्सवैगन की भी हाई डिमांड

चीन की कंपनी BYD ने 'न्यू एनर्जी व्हीकल्स' की कैटेगरी में 20 लाख के आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस श्रेणी में बैटरी-इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड व्हीकल शामिल हैं। जुलाई 2025 में BYD ने घोषणा की थी कि उसने अपना 1 करोड़ 30 लाख वां (13 मिलियन) न्यू एनर्जी व्हीकल बना लिया है, जिसके साथ ही वह दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर में से एक बन गई है।