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इस कंपनी की लग्जरी ई-कारों पर टूटे ग्राहक, 20 लाख यूनिट का आंकड़ा पार; इस मॉडल ने दिलाई कामयाबी

May 05, 2026 05:00 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने 5 मई, 2026 को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया कि BMW ग्रुप का यह 20 लाख वां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन स्पेन में एक ग्राहक को सौंपा जाएगा। BMW की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन की यह उपलब्धि, कंपनी के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में ई-मोबिलिटी के तेजी से विस्तार को दिखाती है।

इस कंपनी की लग्जरी ई-कारों पर टूटे ग्राहक, 20 लाख यूनिट का आंकड़ा पार; इस मॉडल ने दिलाई कामयाबी

दुनियाभर में लग्जरी कारों की डिमांड भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इस लिस्ट में लग्जरी इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है। दरअसल, BMW ने 2 मिलियन यानी 20 लाख यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये इस जर्मन लग्जरी कार कंपनी की ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी के लिए 20 लाख वीं यूनिट BMW EV एक i5 M60 xDrive सेडान थी, जो ट्रांसनिट ब्लू कलर की थी। जिसे लोअर बावारिया में स्थित BMW ग्रुप के डिंगोल्फिन (Dingolfing) प्लांट में असेंबल किया गया था। BMW के लिए 20 लाख EV का यह मील का पत्थर ऐसे समय में आया है, जब प्रीमियम कार निर्माताओं को टेस्ला, BYD, फॉक्सवैगन और अन्य ग्लोबल खिलाड़ियों से कड़ा कॉम्पटीशन का सामना करना पड़ रहा है।

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कंपनी ने 5 मई, 2026 को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया कि BMW ग्रुप का यह 20 लाख वां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन स्पेन में एक ग्राहक को सौंपा जाएगा। BMW की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन की यह उपलब्धि, कंपनी के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में ई-मोबिलिटी के तेजी से विस्तार को दिखाती है। डिंगोल्फिन प्लांट ने 2021 में BMW iX के साथ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू किया था। अब यहां BMW iX, BMW i5 सेडान और टूरिंग, BMW i7 का प्रोडक्शन किया जाता है।

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2021 से अब तक, इस प्लांट में 320,000 से ज्यादा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन किया जा चुका है, जो BMW ग्रुप के कुल 20 लाख बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में से लगभग 6वां हिस्सा है। BMW ने बताया कि 2025 में डिंगोल्फिन प्लांट में तैयार व्हीकल में से एक-चौथाई से अधिक व्हीकल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थे। कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी ओपन प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करना जारी रखे हुए है, जिसके तहत वह एक ही प्रोडक्शन लाइनों पर कंबशन-इंजन, प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडलों का प्रोडक्शन करती है।

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BMW अब उन ग्लोबल कारमेकर्स की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गई है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन में इसी तरह की या इससे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। टेस्ला की शंघाई गीगाफैक्ट्री ने 2023 में अपना 20 लाख वां व्हीकल बनाया था, जो इस अमेरिकी EV निर्माता के चीन स्थित ऑपरेशंस के विशाल पैमाने को दिखाता है।

BYD और फॉक्सवैगन की भी हाई डिमांड
चीन की कंपनी BYD ने 'न्यू एनर्जी व्हीकल्स' की कैटेगरी में 20 लाख के आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस श्रेणी में बैटरी-इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड व्हीकल शामिल हैं। जुलाई 2025 में BYD ने घोषणा की थी कि उसने अपना 1 करोड़ 30 लाख वां (13 मिलियन) न्यू एनर्जी व्हीकल बना लिया है, जिसके साथ ही वह दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर में से एक बन गई है।

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फॉक्सवैगन ग्रुप ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने 2026 में घोषणा की कि उसने ग्लोबील 40 लाख (4 मिलियन) पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिलीवरी कर दी है। ग्रुप ने बताया कि उसका पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सीरीज प्रोडक्शन व्हीकल VW e-up! था, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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