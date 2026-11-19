बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारतीय मार्केट में अपनी नई बाइक BMW R 12 G/S लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 25.40 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी इसे भारत में CBU के रूप में बेचेगी।

भारत में लॉन्च हुई BMW R 12 G/S

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BMW R 12

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारतीय मार्केट में अपनी नई बाइक BMW R 12 G/S लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 25.40 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी इसे भारत में पूरी तरह बनी हुई यूनिट (CBU) के रूप में बेचेगी। यह बाइक सिर्फ प्रो वैरिएंट में मिलेगी। इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है। नई R 12 G/S को खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो बाइक से ऑफ-रोड राइडिंग का मजा लेना चाहते हैं। इसमें पुराने जमाने का एंड्यूरो लुक और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेल देखने को मिलता है। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

1980 की मशहूर बाइक जैसी डिजाइन बीएमडब्ल्यू R 12 G/S का डिजाइन कंपनी की मशहूर R 80 G/S से प्रेरित है, जिसे साल 1980 में लॉन्च किया गया था। नई बाइक में पुराने जमाने के एंड्यूरो स्टाइल के साथ कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के अनुसार, इसका मकसद सिर्फ एडवेंचर बाइक जैसा लुक देना नहीं, बल्कि मुश्किल रास्तों पर बेहतर राइडिंग अनुभव देना है। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार ने कहा कि नई R 12 G/S अपनी पुरानी पहचान को आधुनिक तकनीक के साथ वापस लेकर आई है।

1170cc का दमदार बॉक्सर इंजन इस बाइक में 1,170cc का एयर और ऑयल से ठंडा होने वाला दो सिलेंडर का बॉक्सर इंजन दिया गया है। यह इंजन 7,000rpm पर 109bhp की पावर और 6,500rpm पर 115Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें बाईं तरफ एग्जॉस्ट पाइप और पीछे की ओर ऊपर लगा साइलेंसर मिलता है। बाइक को ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर तैयार किया गया है। इसमें क्रॉस-स्पोक व्हील दिए गए हैं। आगे की तरफ 21-इंच का पहिया मिलता है, जबकि एंड्यूरो पैकेज के साथ पीछे 18-इंच का पहिया दिया जाता है।

ऑफ-रोड राइडिंग के लिए खास इंतजाम बीएमडब्ल्यू R 12 G/S में आगे 45mm का पूरी तरह एडजस्ट होने वाला अपसाइड-डाउन टेलिस्कोपिक फोर्क दिया गया है। पीछे पैरालेवर स्विंगआर्म और एडजस्ट होने वाला स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है। बाइक में रेन, रोड और एंड्यूरो जैसे तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं। एंड्यूरो पैकेज के साथ एक एडिशनल एंड्यूरो प्रो मोड भी मिलता है। इसके अलावा, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और कॉर्नरिंग एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे दो 310mm डिस्क और पीछे 265mm डिस्क ब्रेक दिया गया है।