लग्जरी बाइक कंपनी बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारतीय मार्केट में अपनी नई फ्लैगशिप सुपरबाइक M 1000 RR लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.90 लाख रुपये रखी है।

भारत में लॉन्च हुई BMW की नई सुपरबाइक M 1000 RR

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BMW M 1000 RR

लग्जरी बाइक कंपनी बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारतीय मार्केट में अपनी नई फ्लैगशिप सुपरबाइक M 1000 RR लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.90 लाख रुपये रखी है। नई बाइक में पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल इंजन, नया डिजाइन, अपडेटेड विंगलेट्स और कई नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि भारतीय मार्केट में कंपनी इस बाइक को M Competition Package के साथ स्टैंडर्ड तौर पर बेच रही है। इसकी बुकिंग देशभर में शुरू हो गई है। यह बाइक पूरी तरह विदेश में बनकर भारत आएगी।

पहले से ज्यादा दमदार हुआ इंजन नई BMW M 1000 RR में 999cc का अपडेटेड 4-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 14,500rpm पर 218bhp की पावर और 11,100rpm पर 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें 6bhp ज्यादा पावर मिलती है। कंपनी ने इसमें नया M शॉर्ट-स्ट्रोक थ्रॉटल भी दिया है। इससे थ्रॉटल को पूरा घुमाने के लिए सिर्फ 58 डिग्री का एंगल चाहिए। इसके अलावा, बाइक के आगे के हिस्से को नया डिजाइन दिया गया है।

ट्रैक राइडिंग के लिए नए फीचर्स नई बाइक में कई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए गए हैं। इसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है। इसकी मदद से रेस एबीएस प्रो में नया ब्रेक स्लाइड असिस्ट और डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल में स्लाइड कंट्रोल फीचर काम करता है। इनकी मदद से राइडर तेज रफ्तार पर बाइक को कंट्रोल करते हुए स्लाइड कर सकता है। इसके अलावा, इसमें कई राइडिंग और सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। कंपनी ने इन फीचर्स को खास तौर पर रेस ट्रैक पर बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार किया है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग में नहीं हुआ बदलाव बाइक में 45mm का पूरी तरह एडजस्ट होने वाला अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क दिया गया है, जिसका ट्रैवल 120mm है। वहीं, पीछे की तरफ पूरी तरह एडजस्ट होने वाला मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसका ट्रैवल 118mm है। ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm की दो डिस्क और पीछे 220mm की डिस्क दी गई है। बाइक का वजन 194kg है। इसमें 16.5 लीटर का फ्यूल टैंक और 865mm की सीट हाइट मिलती है।