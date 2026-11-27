भारत में लॉन्च हुई BMW की नई सुपरबाइक M 1000 RR, 59.90 लाख रुपये है कीमत; जानिए खासियत
लग्जरी बाइक कंपनी बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारतीय मार्केट में अपनी नई फ्लैगशिप सुपरबाइक M 1000 RR लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.90 लाख रुपये रखी है।
लग्जरी बाइक कंपनी बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारतीय मार्केट में अपनी नई फ्लैगशिप सुपरबाइक M 1000 RR लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.90 लाख रुपये रखी है। नई बाइक में पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल इंजन, नया डिजाइन, अपडेटेड विंगलेट्स और कई नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि भारतीय मार्केट में कंपनी इस बाइक को M Competition Package के साथ स्टैंडर्ड तौर पर बेच रही है। इसकी बुकिंग देशभर में शुरू हो गई है। यह बाइक पूरी तरह विदेश में बनकर भारत आएगी।
पहले से ज्यादा दमदार हुआ इंजन
नई BMW M 1000 RR में 999cc का अपडेटेड 4-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 14,500rpm पर 218bhp की पावर और 11,100rpm पर 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें 6bhp ज्यादा पावर मिलती है। कंपनी ने इसमें नया M शॉर्ट-स्ट्रोक थ्रॉटल भी दिया है। इससे थ्रॉटल को पूरा घुमाने के लिए सिर्फ 58 डिग्री का एंगल चाहिए। इसके अलावा, बाइक के आगे के हिस्से को नया डिजाइन दिया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BMW M 1000 RR
₹ 59.9 लाख
Ducati Panigale V4
₹ 32.05 - 85 लाख
Harley-Davidson CVO Street Glide
₹ 63.03 लाख
Harley-Davidson CVO Road Glide
₹ 67.37 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Bajaj Pulsar 150
₹ 1.15 - 1.29 लाख
ट्रैक राइडिंग के लिए नए फीचर्स
नई बाइक में कई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए गए हैं। इसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है। इसकी मदद से रेस एबीएस प्रो में नया ब्रेक स्लाइड असिस्ट और डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल में स्लाइड कंट्रोल फीचर काम करता है। इनकी मदद से राइडर तेज रफ्तार पर बाइक को कंट्रोल करते हुए स्लाइड कर सकता है। इसके अलावा, इसमें कई राइडिंग और सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। कंपनी ने इन फीचर्स को खास तौर पर रेस ट्रैक पर बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार किया है।
सस्पेंशन और ब्रेकिंग में नहीं हुआ बदलाव
बाइक में 45mm का पूरी तरह एडजस्ट होने वाला अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क दिया गया है, जिसका ट्रैवल 120mm है। वहीं, पीछे की तरफ पूरी तरह एडजस्ट होने वाला मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसका ट्रैवल 118mm है। ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm की दो डिस्क और पीछे 220mm की डिस्क दी गई है। बाइक का वजन 194kg है। इसमें 16.5 लीटर का फ्यूल टैंक और 865mm की सीट हाइट मिलती है।
अब सिर्फ एक वैरिएंट में मिलेगी बाइक
भारतीय मार्केट में नई BMW M 1000 RR सिर्फ M Competition Package के साथ मिलेगी। इसमें कार्बन फाइबर के पहिए और दूसरे पार्ट्स, 220 ग्राम हल्के फुटरेस्ट, खास स्विंगआर्म पिवट पॉइंट और M GPS Laptrigger का एक्टिवेशन कोड मिलता है। बता दें कि पुराने मॉडल में स्टैंडर्ड वैरिएंट की कीमत 49 लाख रुपये और M Competition Package की कीमत 55 लाख रुपये थी। अब कंपनी ने स्टैंडर्ड वैरिएंट बंद कर दिया है। ऐसे में नई बाइक की शुरुआती कीमत पुराने स्टैंडर्ड मॉडल से 10.90 लाख रुपये और पुराने Competition Package से 4.90 लाख रुपये ज्यादा है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें