आ रही यह पावरफुल इलेक्ट्रिक सेडान, एक बार चार्ज होने पर 805KM से ज्यादा की रेंज

BMW के पोर्टफोलियो में एक और धांसू कार जुड़ने जा रही है। इस कार का नाम BMW Neue Klasse i3 है। यह एक इलेक्ट्रिक सेडान है। इसे कंपनी 18 मार्च को ग्लोबली रिवील करने वाली है। यह कंपनी की ईवी रेंज में दूसरा मॉडल है। पहले इस जर्मन ब्रैंड ने iX3 SUV को लॉन्च किया था। Neue Klasse i3 असल में Vision Neue Klasse का कॉन्सेप्ट वर्जन होगा। मेकैनिकली यह सेडान iX3 SUV जैसी हो सकती है। सेडान की रेंज 805 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। BMW की इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक सेडान की टक्कर टेस्ला मॉडल 3 और अपकमिंग Audi A4 e-tron और Mercedes-Benz C Class EV से होगी। आइए जानते हैं कि कंपनी इस कार में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है कंपनी की नई सेडान BMW i3 में iX3 की 108.7kWh NMC बैटरी पैक को ड्यूल-मोटर सेटअप के साथ ऑफर किया जा सकता है। iX3 में यह बैटरी 469hp की पावर और 645Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। कंपनी के दावे के अनुसार इसकी WLTP रेंज 805km तक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेडान कारों में SUV के मुकाबले कम ड्रैग होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि i3 एक बार चार्ज होने पर iX3 से ज्यादा रेंज ऑफर कर सकती है।

इसके अलावा बैटरी 800V आर्किटेक्चर पर डिवेलप की गई है और 400kW तक की DC चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। जबकि, AC चार्जिंग स्पीड मैक्सिमम 22kW है। इस EV में BMW का 'हार्ट ऑफ जॉय' कंट्रोल यूनिट होगा, जो BMW डायनैमिक परफॉर्मेंस कंट्रोल के साथ मिलकर ड्राइविंग से जुड़े प्रोसेस को मिलीसेकंड में कंट्रोल करता है।

इल्यूमिनेटेड किडनी ग्रिल से लुक हुआ धांसू 2023 में शोकेस किए गए BMW Vision Neue Klasse कॉन्सेप्ट में i3 के संभावित लुक की झलक दिखाई दी थी। इसके अलावा BMW ने पिछले साल के IAA मोबिलिटी शो में i3 का प्री-प्रोडक्शन प्रोटोटाइप भी शोकेस किया था। लेटेस्ट टीजर वीडियो प्रोटोटाइप जैसा LED हेडलाइट सेटअप और इल्यूमिनेटेड किडनी ग्रिल को कन्फर्म करता है।

हालांकि, बॉडी पैनल कॉन्सेप्ट के मुकाबले अधिक स्मूथ लग रहे हैं। इसमें C-पिलर के लिए सिग्नेचर 'Hofmeister kink' को बरकरार रखा गया है। सेडान के रियर में Vision Neue Klasse की तरह हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइडल टेल-लैंप भी ऑफर किए जा सकते हैं। BMW का कहना है कि 40 नए और अपडेटेड मॉडल Neue Klasse डिजाइन लैंग्वेज और इंटीरियर टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। इनमें नेक्स्ट जेनरेशन ICE-पावर्ड 3 सीरीज भी शामिल है, जो i3 के बाद आने वाली है।