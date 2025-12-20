खरीदनी है नई BMW बाइक तो मत करिए देर! 2026 से पहले बढ़ने वाली हैं कीमतें; जानिए वजह

संक्षेप: बीएमडब्ल्यू मोटराड इंडिया ने नए साल से पहले अपने ग्राहकों को झटका दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी, 2026 से भारत में बिकने वाली सभी BMW मोटरसाइकिलों की कीमतों में 6 पर्सेंट तक बढ़ोतरी की जाएगी।

Dec 20, 2025 01:35 pm IST

बीएमडब्ल्यू मोटराड इंडिया ने नए साल से पहले अपने ग्राहकों को झटका दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी, 2026 से भारत में बिकने वाली सभी BMW मोटरसाइकिलों की कीमतों में 6 पर्सेंट तक बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो पर लागू होगी। यानी एंट्री-लेवल से लेकर प्रीमियम और सुपरबाइक्स तक, सभी मॉडल महंगे हो जाएंगे। कंपनी का कहना है कि यह फैसला मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए लिया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

ये है बढ़ोतरी की वजह बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अनुसार, विदेशी मुद्रा में लगातार उतार-चढ़ाव और इनपुट कॉस्ट बढ़ने का सीधा असर प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स खर्च पर पड़ा है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है जिससे कच्चे माल और आयात से जुड़ी लागत बढ़ गई है। कंपनी ने साफ किया है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी मुनाफा बनाए रखने और डीलर नेटवर्क के साथ लंबे समय तक वैल्यू जनरेट करने के लिए जरूरी हो गई थी।

इन मॉडलों की होती है बिक्री अगर बीएमडब्ल्यू मोटराड के भारत में मौजूद लाइन-अप की बात करें तो इसमें लोकली मैन्युफैक्चर और पूरी तरह इम्पोर्टेड (CBU) दोनों तरह की मोटरसाइकिलें शामिल हैं। ‘मेड इन इंडिया’ मॉडल्स में BMW G 310 RR और इलेक्ट्रिक स्कूटर BMW CE 02 शामिल हैं। वहीं, प्रीमियम सेगमेंट की ज्यादातर बाइक्स CBU के तौर पर आती हैं जिनमें BMW F 900 GS, F 900 GSA, R 1300 GS, R 1300 GSA, S 1000 RR, S 1000 R और M 1000 RR जैसे हाई-परफॉर्मेंस मॉडल्स शामिल हैं। इसके अलावा क्रूजर और टूरिंग सेगमेंट में R 18 Transcontinental, R 12, R 12 nineT, R 1250 RT और K 1600 सीरीज जैसी लग्जरी मोटरसाइकिलें भी कंपनी के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं।