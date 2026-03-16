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भारत में लॉन्च हुई BMW M 1000 R, पलक झपकते ही पकड़ेगी 100 की रफ्तार; 33.50 लाख रुपये

Mar 16, 2026 03:23 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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BMW मोटोराड ने भारतीय मार्कट में अपनी हाई-परफॉर्मेंस 'M' सीरीज का विस्तार करते हुए नई M 1000 R सुपरस्पोर्ट रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है। यह दमदार मोटरसाइकिल भारत में 'कम्पलीटली बिल्ट-अप यूनिट' (CBU) के रूप में आएगी।

भारत में लॉन्च हुई BMW M 1000 R, पलक झपकते ही पकड़ेगी 100 की रफ्तार; 33.50 लाख रुपये

BMW मोटोराड ने भारतीय मार्कट में अपनी हाई-परफॉर्मेंस 'M' सीरीज का विस्तार करते हुए नई M 1000 R सुपरस्पोर्ट रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है। यह दमदार मोटरसाइकिल भारत में 'कम्पलीटली बिल्ट-अप यूनिट' (CBU) के रूप में आएगी। यानी इसे विदेश से सीधे इम्पोर्ट किया जाएगा। बता दें कि देशभर के अधिकृत डीलरशिप पर इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी ने साफ किया है कि इसकी डिलीवरी मई 2026 से शुरू होगी। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 33.50 लाख रुपये तय की गई है।

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कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन के मामले में यह बाइक किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने का दम रखती है। इसका लुक काफी हद तक BMW की मशहूर RR सुपरबाइक्स से प्रेरित है। इसके फ्रंट में नई डुअल-फ्लो LED हेडलाइट दी गई है जो इसे बेहद आक्रामक चेहरा देती है। सबसे खास बात इसमें दिए गए 'M विंगलेट्स' हैं। ये सिर्फ 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर अगले पहिए पर 11 किलो तक का अतिरिक्त दबाव (डाउनफोर्स) डालते हैं जिससे तेज रफ्तार में भी बाइक सड़क से चिपक कर चलती है और स्थिर बनी रहती है।

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दमदार है बाइक का इंजन

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 999cc का वॉटर-कूल्ड इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगा है। इसे खास तौर पर ट्रैक के लिए ट्यून किया गया है। यह इंजन 13,750 आरपीएम पर 210bhp की जबरदस्त पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 280 किमी प्रति घंटा है। इसमें BMW की 'शिफ्टकैम' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कम स्पीड पर भी बेहतरीन टॉर्क और हाई स्पीड पर शानदार परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है।

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धांसू हैं बाइक के फीचर्स

फीचर्स के मोर्चे पर भी BMW ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें 6.5-इंच का टीएफटी डिस्प्ले मिलता है, जिसमें खास 'M स्टार्टअप' एनिमेशन दिया गया है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें रेन, रोड, डायनेमिक और रेस जैसे कई राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। साथ ही, एडाप्टिव एलईडी लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स और ट्रैक लवर्स के लिए पिट-लेन लिमिटर जैसे एडवांस फीचर्स भी मौजूद हैं। यह बाइक उन लोगों के लिए एक परफेक्ट पैकेज है जो सड़क पर डेली राइड के साथ-साथ रेस ट्रैक का रोमांच भी चाहते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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