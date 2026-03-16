भारत में लॉन्च हुई BMW M 1000 R, पलक झपकते ही पकड़ेगी 100 की रफ्तार; 33.50 लाख रुपये

Mar 16, 2026 03:23 pm IST

BMW मोटोराड ने भारतीय मार्कट में अपनी हाई-परफॉर्मेंस 'M' सीरीज का विस्तार करते हुए नई M 1000 R सुपरस्पोर्ट रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है। यह दमदार मोटरसाइकिल भारत में 'कम्पलीटली बिल्ट-अप यूनिट' (CBU) के रूप में आएगी।

BMW मोटोराड ने भारतीय मार्कट में अपनी हाई-परफॉर्मेंस 'M' सीरीज का विस्तार करते हुए नई M 1000 R सुपरस्पोर्ट रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है। यह दमदार मोटरसाइकिल भारत में 'कम्पलीटली बिल्ट-अप यूनिट' (CBU) के रूप में आएगी। यानी इसे विदेश से सीधे इम्पोर्ट किया जाएगा। बता दें कि देशभर के अधिकृत डीलरशिप पर इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी ने साफ किया है कि इसकी डिलीवरी मई 2026 से शुरू होगी। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 33.50 लाख रुपये तय की गई है।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन के मामले में यह बाइक किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने का दम रखती है। इसका लुक काफी हद तक BMW की मशहूर RR सुपरबाइक्स से प्रेरित है। इसके फ्रंट में नई डुअल-फ्लो LED हेडलाइट दी गई है जो इसे बेहद आक्रामक चेहरा देती है। सबसे खास बात इसमें दिए गए 'M विंगलेट्स' हैं। ये सिर्फ 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर अगले पहिए पर 11 किलो तक का अतिरिक्त दबाव (डाउनफोर्स) डालते हैं जिससे तेज रफ्तार में भी बाइक सड़क से चिपक कर चलती है और स्थिर बनी रहती है।

दमदार है बाइक का इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 999cc का वॉटर-कूल्ड इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगा है। इसे खास तौर पर ट्रैक के लिए ट्यून किया गया है। यह इंजन 13,750 आरपीएम पर 210bhp की जबरदस्त पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 280 किमी प्रति घंटा है। इसमें BMW की 'शिफ्टकैम' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कम स्पीड पर भी बेहतरीन टॉर्क और हाई स्पीड पर शानदार परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है।