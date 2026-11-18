BMW का लग्जरी ब्रैंड Alpina साल 2027 में भारतीय बाजार में एंट्री कर सकता है। इसे बीएमडब्ल्यू और Rolls-Royce के बीच रखा जाएगा। कंपनी देश के 10 शहरों में इस ब्रैंड को लॉन्च करने का प्लान बना रही है।

BMW का लग्जरी ब्रैंड Alpina साल 2027 में भारतीय बाजार में एंट्री कर सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी देश के 10 शहरों में इस ब्रैंड को लॉन्च करने का प्लान बना रही है। इसके लिए BMW डीलर नेटवर्क तैयार करने और लॉन्च की स्ट्रैटिजी बनाने से जुड़े लोगों की तलाश भी कर रही है। अल्पीना के जरिए कंपनी भारतीय ग्राहकों को BMW से ज्यादा लग्जरी और एक्सक्लूसिव कारों का ऑप्शन देना चाहती है। इसे बीएमडब्ल्यू और Rolls-Royce के बीच रखा जाएगा।

भारत में BMW Alpina की लॉन्चिंग की तैयारी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीएमडब्ल्यू भारत में अल्पीना के लिए अलग डीलर नेटवर्क तैयार करने पर काम कर रही है। LinkedIn पर सामने आई एक जॉब पोस्ट में डीलर तलाशने, दूसरे ब्रैंड्स का रिसर्च करने और लॉन्च का प्लान बनाने से जुड़े काम का जिक्र किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत में अल्पीना की लॉन्चिंग को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। बीएमडब्ल्यू अल्पीना के प्रमुख Oliver Viellechner ने पहले बताया है कि यह ब्रैंड बीएमडब्ल्यू और Rolls-Royce के बीच वाले सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगा।

क्या है BMW Alpina? अल्पीना की शुरुआत 1965 में जर्मनी के Buchloe में हुई थी। शुरुआत में यह बीएमडब्ल्यू कारों को मॉडिफाइ करके उनकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए जाना जाता था। समय के साथ ब्रैंड ने दमदार इंजन, कंफर्टेबल केबिन और खास डिजाइन वाली कारों के लिए अपनी पहचान बनाई। बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने 1 जनवरी 2026 से अल्पीना को बीएमडब्ल्यू के नाम से एक नई ब्रैंड आइडेंटिटी दी।

अब यह बीएमडब्ल्यू ग्रुप के अंदर एक अलग पहचान के साथ काम करेगा। मई 2026 में Concorso d'Eleganza Villa d'Este के दौरान बीएमडब्ल्यू ने Vision BMW Alpina कॉन्सेप्ट के जरिए ब्रैंड के भविष्य के डिजाइन की झलक दिखाई थी। करीब 5.2 मीटर लंबी इस कार में स्लोपिंग रूफ, V8 इंजन और 4 सीट लेआउट दिया गया था। नए BMW Alpina ब्रैंड की पहली प्रोडक्शन कार 2027 में ग्लोबल लेवल पर आ सकती है, जो BMW 7 Series से इंस्पायर्ड होगी।

भारत में BMW की बिक्री भी बढ़ी बीएमडब्ल्यू का अल्पीना को भारत लाने का फैसला कंपनी की बढ़ती सेल के बीच आया है। 2026 की पहली छमाही में बीएमडब्ल्यू ने भारत में 9,075 कारें बेचीं, जो पिछले साल के इसी पीरियड के मुकाबले 17 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, Mercedes-Benz ने 9,768 कारों की सेल के साथ 9 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की। भारत में लग्जरी कारों की बढ़ती मांग के चलते कंपनियां अपने प्रीमियम पोर्टफोलियो का एक्सपैंशन कर रही हैं। अल्पीना के आने से BMW उन ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करेगी, जो रेग्युलर BMW मॉडल्स से ज्यादा लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी चाहते हैं।