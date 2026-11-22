BMW iX4 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई पेटेंट, जल्द हो सकती है लॉन्च, मिल सकती है 828km तक की रेंज
BMW iX4 की भारत में एंट्री हो सकती है। हाल ही में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में पेटेंट कराया गया है, जिससे देश में इसकी एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। इसे इलेक्ट्रिक एसयूवी iX3 का ज्यादा स्पोर्टी वर्जन कहा जा सकता है।
BMW अपनी नई इलेक्ट्रिक Coupe-SUV iX4 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में पेटेंट कराया गया है, जिससे देश में इसकी एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। कंपनी ने पिछले महीने ही ग्लोबल मार्केट में iX4 को रिवील किया था। यह BMW के Neue Klasse प्लेटफॉर्म पर बेस्ड तीसरा मॉडल है और इसे इलेक्ट्रिक एसयूवी iX3 का ज्यादा स्पोर्टी वर्जन कहा जा सकता है।
CBU हो सकती है BMW iX4
पेटेंट इमेज में नई BMW iX4 का डिजाइन ग्लोबल मॉडल जैसा ही नजर आ रहा है। उम्मीद है कि कंपनी इसे भारत में CBU यानी पूरी तरह बनी हुई कार के तौर पर इंपोर्ट करेगी। शुरुआत में इसे मिड-स्पेक वेरिएंट में लाया जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में BMW iX4 तीन वेरिएंट 40 xDrive, 50 xDrive और M60 xDrive में उपलब्ध होगी। हालांकि, M60 xDrive वेरिएंट लाइनअप में थोड़ी देर से शामिल किया जाएगा। भारत में इसके 50 xDrive वेरिएंट के आने की उम्मीद है।
828km तक की रेंज और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर
अगर भारत में iX4 का 50 xDrive वेरिएंट लॉन्च होता है, तो इसमें 108.7kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है। इसके साथ ड्यूअल इलेक्ट्रिक मोटर मिलेंगी, जो 469bhp की पावर और 645Nm का टॉर्क जेनरेट करती हैं। कंपनी के मुताबिक इस वेरिएंट की WLTP सर्टिफाइड रेंज फुल चार्ज पर 828km तक है। हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल की बैटरी और रेंज से जुड़ी जानकारी की ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी बाकी है।
iX3 से अलग होगी Coupe-SUV डिजाइन
डिजाइन की बात करें, तो BMW iX4 में iX3 के कई डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी खासियत स्लोपिंग कूपे रूफलाइन है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है। इसके अलावा इसमें नया रियर बंपर, क्लियर-लेंस LED टेललाइट्स और बूट में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है।
17.9-इंच टचस्क्रीन समेत मिलेंगे कई फीचर्स
केबिन में नई BMW iX4 को 17.9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा डैशबोर्ड की पूरी लंबाई में एक अडिशनल डिस्प्ले मिलता है, जो विंडशील्ड के ठीक नीचे लगाया गया है। फीचर्स में नया 4-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, वर्टिकली स्टैक्ड वायरलेस मोबाइल चार्जर, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस फोन मिररिंग शामिल हैं। इसके अलावा एसयूवी में ADAS फीचर्स और पावर्ड डोर्स भी मिलते हैं। फिलहाल BMW ने भारत में iX4 की लॉन्च डेट, कीमत और वेरिएंट की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन पेटेंट होने के बाद इस इलेक्ट्रिक कूपे-एसयूवी की भारतीय बाजार में एंट्री की उम्मीद बढ़ गई है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें