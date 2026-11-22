BMW iX4 की भारत में एंट्री हो सकती है। हाल ही में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में पेटेंट कराया गया है, जिससे देश में इसकी एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। इसे इलेक्ट्रिक एसयूवी iX3 का ज्यादा स्पोर्टी वर्जन कहा जा सकता है।

BMW अपनी नई इलेक्ट्रिक Coupe-SUV iX4 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में पेटेंट कराया गया है, जिससे देश में इसकी एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। कंपनी ने पिछले महीने ही ग्लोबल मार्केट में iX4 को रिवील किया था। यह BMW के Neue Klasse प्लेटफॉर्म पर बेस्ड तीसरा मॉडल है और इसे इलेक्ट्रिक एसयूवी iX3 का ज्यादा स्पोर्टी वर्जन कहा जा सकता है।

CBU हो सकती है BMW iX4 पेटेंट इमेज में नई BMW iX4 का डिजाइन ग्लोबल मॉडल जैसा ही नजर आ रहा है। उम्मीद है कि कंपनी इसे भारत में CBU यानी पूरी तरह बनी हुई कार के तौर पर इंपोर्ट करेगी। शुरुआत में इसे मिड-स्पेक वेरिएंट में लाया जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में BMW iX4 तीन वेरिएंट 40 xDrive, 50 xDrive और M60 xDrive में उपलब्ध होगी। हालांकि, M60 xDrive वेरिएंट लाइनअप में थोड़ी देर से शामिल किया जाएगा। भारत में इसके 50 xDrive वेरिएंट के आने की उम्मीद है।

828km तक की रेंज और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर अगर भारत में iX4 का 50 xDrive वेरिएंट लॉन्च होता है, तो इसमें 108.7kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है। इसके साथ ड्यूअल इलेक्ट्रिक मोटर मिलेंगी, जो 469bhp की पावर और 645Nm का टॉर्क जेनरेट करती हैं। कंपनी के मुताबिक इस वेरिएंट की WLTP सर्टिफाइड रेंज फुल चार्ज पर 828km तक है। हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल की बैटरी और रेंज से जुड़ी जानकारी की ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी बाकी है।

iX3 से अलग होगी Coupe-SUV डिजाइन डिजाइन की बात करें, तो BMW iX4 में iX3 के कई डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी खासियत स्लोपिंग कूपे रूफलाइन है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है। इसके अलावा इसमें नया रियर बंपर, क्लियर-लेंस LED टेललाइट्स और बूट में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है।