bmw ix3 will make its global debut on 5 september will get a range of 800 km BMW iX3 का ग्लोबल डेब्यू 5 सितंबर को, 800 किमी का मिलेगा रेंज; जानिए भारत में होगी लॉन्च, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़bmw ix3 will make its global debut on 5 september will get a range of 800 km

BMW iX3 का ग्लोबल डेब्यू 5 सितंबर को, 800 किमी का मिलेगा रेंज; जानिए भारत में होगी लॉन्च

बीएमडब्ल्यू (BMW) अपनी पहली Neue Klasse कार, न्यू जेनरेशन BMW iX3 को 5 सितंबर को म्यूनिख ऑटो शो में पेश करने जा रही है। यह लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी Vision Neue Klasse कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 06:00 PM
share Share
Follow Us on
BMW iX3 का ग्लोबल डेब्यू 5 सितंबर को, 800 किमी का मिलेगा रेंज; जानिए भारत में होगी लॉन्च

जर्मन लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू (BMW) अपनी पहली Neue Klasse कार, न्यू जेनरेशन BMW iX3 को 5 सितंबर को म्यूनिख ऑटो शो में पेश करने जा रही है। यह लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी Vision Neue Klasse कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। यह कार एक बार चार्ज में करीब 800 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। खास बात यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 350 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। भारत में भी यह कार ग्लोबल लॉन्च के साथ पेश होगी। हालांकि, यहां इसकी बिक्री 2026 की शुरुआत में होगी। इसके लिए कंपनी चेन्नई के पास स्थित अपने स्थानीय प्लांट में असेंबली करने की योजना बना रही है।

भारत में भी होगी लॉन्च

नई पीढ़ी की BMW iX3 को कंपनी भारतीय बाजार में भी उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि, इसे यहां लाने से पहले इसका ग्लोबली रोलआउट होगा। कंपनी आने वाले महीनों में इसके भारतीय वर्जन से जुड़ी और जानकारी साझा कर सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए BMW का यह कदम भारतीय लग्जरी ईवी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BMW i5

BMW i5

₹ 1.2 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS

₹ 1.3 - 1.63 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW i4

BMW i4

₹ 72.5 - 77.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नई टेक्नोलॉजी से होगी लैस

बता दें कि BMW iX3 सिर्फ लंबी रेंज और तेज चार्जिंग ही नहीं बल्कि ढेरों नई तकनीक और फीचर्स के साथ आएगी। इसमें ऑल-न्यू पैनोरमिक डिस्प्ले, 3D हेड-अप डिस्प्ले, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया स्टीयरिंग व्हील शामिल होगा। पैनोरमिक डिस्प्ले के साथ कंपनी अपना नया BMW ऑपरेटिंग सिस्टम X भी पेश करेगी जो iDrive सिस्टम को और एडवांस्ड बनाएगा। इसके अलावा, अगली पीढ़ी की BMW iX3 कंपनी की लेटेस्ट ADAS टेक्नोलॉजी के साथ आएगी।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।