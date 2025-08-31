BMW iX3 का ग्लोबल डेब्यू 5 सितंबर को, 800 किमी का मिलेगा रेंज; जानिए भारत में होगी लॉन्च

बीएमडब्ल्यू (BMW) अपनी पहली Neue Klasse कार, न्यू जेनरेशन BMW iX3 को 5 सितंबर को म्यूनिख ऑटो शो में पेश करने जा रही है। यह लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी Vision Neue Klasse कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी।

जर्मन लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू (BMW) अपनी पहली Neue Klasse कार, न्यू जेनरेशन BMW iX3 को 5 सितंबर को म्यूनिख ऑटो शो में पेश करने जा रही है। यह लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी Vision Neue Klasse कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। यह कार एक बार चार्ज में करीब 800 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। खास बात यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 350 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। भारत में भी यह कार ग्लोबल लॉन्च के साथ पेश होगी। हालांकि, यहां इसकी बिक्री 2026 की शुरुआत में होगी। इसके लिए कंपनी चेन्नई के पास स्थित अपने स्थानीय प्लांट में असेंबली करने की योजना बना रही है।

भारत में भी होगी लॉन्च नई पीढ़ी की BMW iX3 को कंपनी भारतीय बाजार में भी उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि, इसे यहां लाने से पहले इसका ग्लोबली रोलआउट होगा। कंपनी आने वाले महीनों में इसके भारतीय वर्जन से जुड़ी और जानकारी साझा कर सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए BMW का यह कदम भारतीय लग्जरी ईवी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।