आंख बंद करके खरीदें ये कार! फौलाद सा मजबूत निकला इसका लोहा; क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग

कंपनी की ऑल इलेक्ट्रिक iX3 के भारतीय बाजार में 2027 तक आने की उम्मीद है। कंपनी के 'Neue Klasse' प्लेटफॉर्म और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बनने वाला पहला प्रोडक्शन मॉडल होगा। इसमें डुअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन और 800V बैटरी आर्किटेक्चर है।

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BMW की iX3 लग्जरी इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV ने सेफ्टी टेस्ट को पास कर लिया है। दरअसल, हाल ही में यूरोपियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Euro NCAP) ने इसका क्रैश टेस्ट किया, जिसमें इस कार ने 5-स्टार स्कोर मिला है। दूसरी तरफ, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी ने चीन में बनी इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस एस्टेट कार Zeekr 7GT को भी 5-स्टार दिए हैं। ये दोनों कारें एजेंसी की नई और ज्यादा सख्त 2026 टेस्ट प्रोसेस के तहत टेस्ट की जाने वाली पहली दो कारें हैं।

कंपनी की ऑल इलेक्ट्रिक iX3 के भारतीय बाजार में 2027 तक आने की उम्मीद है। कंपनी के 'Neue Klasse' प्लेटफॉर्म और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बनने वाला पहला प्रोडक्शन मॉडल होगा। इसमें डुअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन और 800V बैटरी आर्किटेक्चर है। कंपनी का कहना है कि उसने बेहतर सेफ्टी और मजबूती के लिए बैटरी सेल्स को कार के चेसिस में डिजाइन किया है।

BMW iX3 का क्रैश टेस्ट रिजल्ट यूरो NCAP ने इसे सेफ ड्राइविंग कैटेगरी में 73% स्कोर दिया। यह कार गाड़ी में बैठे लोगों की मौजूदगी और कद-काठी के साथ-साथ सीटबेल्ट के इस्तेमाल का पता लगा सकती है। हालांकि, सीटबेल्ट के गलत तरीके से लगे होने या गलत पोजीशन में बैठे लोगों की पहचान नहीं कर सकती, जिससे एयरबैग की कैपेसिटी पर असर पड़ सकता है। इसमें ड्राइवर की हालत और ध्यान भटकने पर नजर रखने की सुविधा भी है। हालांकि, इंफोटेनमेंट कंट्रोल से कुछ ध्यान भटक सकता है।

नई टेस्ट प्रोसेस में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल परफॉर्मेंस और स्टीयरिंग असिस्टेंस को भी ध्यान में रखा जाता है, जो सड़क पर दूसरे यूजर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुरक्षित रूप से चलने में मदद कर सकते हैं। इसका क्रैश अवॉइडेंस स्कोर 83% था। इस कैटेगरी में यूरो NCAP इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों का पता लगाने, लेन से बाहर जाने से रोकने, जंक्शन पर गाड़ी चलाने और डोर खोलने से जुड़ी सेफ्टी का मूल्यांकन करता है।

iX3 को क्रैश प्रोटेक्शन के लिए 86% स्कोर मिला। इसमें फ्रंटल ऑफसेट और फुल-विड्थ इम्पैक्ट, साइड मोबाइल बैरियर और पोल इम्पैक्ट, और टक्कर की स्थिति में सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा शामिल है। सभी टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के सिर की सुरक्षा अच्छी रही, जबकि ज्यादातर मामलों में छाती और शरीर के निचले हिस्से की सुरक्षा को अच्छा आंका गया। वहीं, इसे पोस्ट-क्रैश सेफ्टी कैटेगरी में 95% स्कोर मिला। इसमें बचाव कर्मियों के लिए रेस्क्यू जानकारी की उपलब्धता, दुर्घटना के बाद मदद करने वाले फीचर्स और लोगों को आसानी से बाहर निकालने की सुविधा की जांच की जाती है।