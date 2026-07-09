आंख बंद करके खरीदें ये कार! फौलाद सा मजबूत निकला इसका लोहा; क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग
कंपनी की ऑल इलेक्ट्रिक iX3 के भारतीय बाजार में 2027 तक आने की उम्मीद है। कंपनी के 'Neue Klasse' प्लेटफॉर्म और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बनने वाला पहला प्रोडक्शन मॉडल होगा। इसमें डुअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन और 800V बैटरी आर्किटेक्चर है।
BMW की iX3 लग्जरी इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV ने सेफ्टी टेस्ट को पास कर लिया है। दरअसल, हाल ही में यूरोपियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Euro NCAP) ने इसका क्रैश टेस्ट किया, जिसमें इस कार ने 5-स्टार स्कोर मिला है। दूसरी तरफ, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी ने चीन में बनी इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस एस्टेट कार Zeekr 7GT को भी 5-स्टार दिए हैं। ये दोनों कारें एजेंसी की नई और ज्यादा सख्त 2026 टेस्ट प्रोसेस के तहत टेस्ट की जाने वाली पहली दो कारें हैं।
कंपनी की ऑल इलेक्ट्रिक iX3 के भारतीय बाजार में 2027 तक आने की उम्मीद है। कंपनी के 'Neue Klasse' प्लेटफॉर्म और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बनने वाला पहला प्रोडक्शन मॉडल होगा। इसमें डुअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन और 800V बैटरी आर्किटेक्चर है। कंपनी का कहना है कि उसने बेहतर सेफ्टी और मजबूती के लिए बैटरी सेल्स को कार के चेसिस में डिजाइन किया है।
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BMW iX3 का क्रैश टेस्ट रिजल्ट
यूरो NCAP ने इसे सेफ ड्राइविंग कैटेगरी में 73% स्कोर दिया। यह कार गाड़ी में बैठे लोगों की मौजूदगी और कद-काठी के साथ-साथ सीटबेल्ट के इस्तेमाल का पता लगा सकती है। हालांकि, सीटबेल्ट के गलत तरीके से लगे होने या गलत पोजीशन में बैठे लोगों की पहचान नहीं कर सकती, जिससे एयरबैग की कैपेसिटी पर असर पड़ सकता है। इसमें ड्राइवर की हालत और ध्यान भटकने पर नजर रखने की सुविधा भी है। हालांकि, इंफोटेनमेंट कंट्रोल से कुछ ध्यान भटक सकता है।
नई टेस्ट प्रोसेस में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल परफॉर्मेंस और स्टीयरिंग असिस्टेंस को भी ध्यान में रखा जाता है, जो सड़क पर दूसरे यूजर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुरक्षित रूप से चलने में मदद कर सकते हैं। इसका क्रैश अवॉइडेंस स्कोर 83% था। इस कैटेगरी में यूरो NCAP इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों का पता लगाने, लेन से बाहर जाने से रोकने, जंक्शन पर गाड़ी चलाने और डोर खोलने से जुड़ी सेफ्टी का मूल्यांकन करता है।
iX3 को क्रैश प्रोटेक्शन के लिए 86% स्कोर मिला। इसमें फ्रंटल ऑफसेट और फुल-विड्थ इम्पैक्ट, साइड मोबाइल बैरियर और पोल इम्पैक्ट, और टक्कर की स्थिति में सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा शामिल है। सभी टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के सिर की सुरक्षा अच्छी रही, जबकि ज्यादातर मामलों में छाती और शरीर के निचले हिस्से की सुरक्षा को अच्छा आंका गया। वहीं, इसे पोस्ट-क्रैश सेफ्टी कैटेगरी में 95% स्कोर मिला। इसमें बचाव कर्मियों के लिए रेस्क्यू जानकारी की उपलब्धता, दुर्घटना के बाद मदद करने वाले फीचर्स और लोगों को आसानी से बाहर निकालने की सुविधा की जांच की जाती है।
ADAS टेस्ट का 2000Km चलाकर टेस्ट
टेस्ट इंजीनियरों ने स्पीड लिमिट की पहचान और ADAS को टेस्ट करने के लिए BMW iX3 को इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में लगभग 2,000Km तक चलाया। यूरो NCAP की रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक डोर हैंडल में मैकेनिकल बैकअप की सुविधा है। ये क्रैश टेस्ट के बाद भी काम करते रहे। इसमें एक सेंटर एयरबैग भी है जो गाड़ी में बैठे लोगों के आपस में टकराने से होने वाले असर को कम करता है। बस, इस कार की सेफ्टी में एक कमी यह रही कि ड्राइवर का कुछ समय के लिए ध्यान भटकने का पता लगातार नहीं चल पाया।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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