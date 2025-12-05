नए अपडेट के साथ पेश हुई BMW की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार, रेंज 500 km से ज्यादा; जानिए खासियत
बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी iX1 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) का अपडेटेड वर्जन पेश किया है। शानदार बिक्री आंकड़ों के बाद कंपनी ने इस मॉडल में कई नए विजुअल और इंटीरियर अपग्रेड जोड़ दिए हैं।
बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी iX1 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) का अपडेटेड वर्जन पेश किया है। शानदार बिक्री आंकड़ों के बाद कंपनी ने इस मॉडल में कई नए विजुअल और इंटीरियर अपग्रेड जोड़ दिए हैं। भारत में लोकल मैन्युफैक्चर की जाने वाली यह लग्जरी SUV अब देशभर के BMW डीलरशिप पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। सबसे बड़ा अपडेट है नया एक्सटीरियर कलर नाइट डस्क ब्लू मेटैलिक जिससे अब कुल चार पेंट ऑप्शन मिलते हैं। इनमें नाइट डस्क ब्लू, मिनरल व्हाइट, कार्बन ब्लैक और स्काईस्क्रेपर ग्रे शामिल हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव
इंटीरियर में भी BMW ने बड़ा बदलाव किया है। अब iX1 LWB में नया Veganza अपहोल्स्ट्री दिया गया है जो पूरी तरह वेगन लेदर से बना है। इसमें दो कलर ऑप्शन एटलस ग्रे के साथ स्मोक व्हाइट का डुअल-टोन फिनिश और एक ज्यादा प्रीमियम कास्टानिया शेड शामिल हैं। ये अपहोल्स्ट्री 3D स्टिच पैटर्न के साथ आती है और केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न फील देती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BMW iX1
₹ 66.9 लाख
Mercedes-Benz EQA
₹ 67.2 लाख
Kia EV6
₹ 65.97 लाख
Tesla Model Y
₹ 59.89 - 67.89 लाख
Mercedes-Benz EQB
₹ 72.2 - 78.9 लाख
Volvo EX40
₹ 56.1 लाख
बेस्ट-सेलिंग प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार
एसयूवी में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। BMW iX1 LWB पहले ही देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी बन चुकी है। लॉन्च के एक साल के अंदर यह BMW की लग्जरी EV लीडरशिप में बड़ा योगदान देने लगी है। कंपनी लगातार इसमें छोटे-बड़े अपडेट जोड़ रही है। कुछ समय पहले Surround View Camera जोड़ा गया था और अब नए कलर और ट्रिम अपडेट इसे और आकर्षक बनाते हैं।
रेंज 500 किमी से ज्यादा
पावरट्रेन की बात करें तो iX1 LWB में 5th-gen eDrive सिस्टम मिलता है जो 204bhp की पावर और 250 Nm का आउटपुट देता है। एसयूवी में 66.4 kWh की लिथियम-आयन बैटरी लगी है जो फ्लोर के नीचे फिट की गई है। यह एक बार फुल चार्ज होने पर 531 km तक की MIDC सर्टिफाइड रेंज देती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।