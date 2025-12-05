नए अपडेट के साथ पेश हुई BMW की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार, रेंज 500 km से ज्यादा; जानिए खासियत

संक्षेप: बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी iX1 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) का अपडेटेड वर्जन पेश किया है। शानदार बिक्री आंकड़ों के बाद कंपनी ने इस मॉडल में कई नए विजुअल और इंटीरियर अपग्रेड जोड़ दिए हैं।

Dec 05, 2025 01:27 pm IST

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी iX1 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) का अपडेटेड वर्जन पेश किया है। शानदार बिक्री आंकड़ों के बाद कंपनी ने इस मॉडल में कई नए विजुअल और इंटीरियर अपग्रेड जोड़ दिए हैं। भारत में लोकल मैन्युफैक्चर की जाने वाली यह लग्जरी SUV अब देशभर के BMW डीलरशिप पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। सबसे बड़ा अपडेट है नया एक्सटीरियर कलर नाइट डस्क ब्लू मेटैलिक जिससे अब कुल चार पेंट ऑप्शन मिलते हैं। इनमें नाइट डस्क ब्लू, मिनरल व्हाइट, कार्बन ब्लैक और स्काईस्क्रेपर ग्रे शामिल हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव इंटीरियर में भी BMW ने बड़ा बदलाव किया है। अब iX1 LWB में नया Veganza अपहोल्स्ट्री दिया गया है जो पूरी तरह वेगन लेदर से बना है। इसमें दो कलर ऑप्शन एटलस ग्रे के साथ स्मोक व्हाइट का डुअल-टोन फिनिश और एक ज्यादा प्रीमियम कास्टानिया शेड शामिल हैं। ये अपहोल्स्ट्री 3D स्टिच पैटर्न के साथ आती है और केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न फील देती है।

बेस्ट-सेलिंग प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार एसयूवी में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। BMW iX1 LWB पहले ही देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी बन चुकी है। लॉन्च के एक साल के अंदर यह BMW की लग्जरी EV लीडरशिप में बड़ा योगदान देने लगी है। कंपनी लगातार इसमें छोटे-बड़े अपडेट जोड़ रही है। कुछ समय पहले Surround View Camera जोड़ा गया था और अब नए कलर और ट्रिम अपडेट इसे और आकर्षक बनाते हैं।