देश के अमीरों की पहली पसंद बन गई ये इलेक्ट्रिक कार, अकेले 80% मार्केट पर किया कब्जा; जानिए कीमत

Apr 10, 2026 07:17 pm IST

बीएमडब्ल्यू के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बंपर धमाके से कम नहीं रही है। एक तरफ लग्जरी मार्केट में मुकाबला कड़ा है। वहीं, इलेक्ट्रिक कारों (EV) के मामले में BMW ने सबको पछाड़कर एकतरफा बढ़त बना ली है।

बीएमडब्ल्यू के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बंपर धमाके से कम नहीं रही है। एक तरफ लग्जरी मार्केट में मुकाबला कड़ा है। वहीं, इलेक्ट्रिक कारों (EV) के मामले में BMW ने सबको पछाड़कर एकतरफा बढ़त बना ली है। कंपनी ने साल 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में कुल 1,185 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं। यह पिछले साल के मुकाबले 83 पर्सेंट ज्यादा है। आज के समय में BMW की बिकने वाली हर चौथी कार इलेक्ट्रिक होती है। जबकि भारत के लग्जरी इलेक्ट्रिक कार मार्केट में BMW की हिस्सेदारी 70 पर्सेंट से भी ज्यादा हो गई है। बता दें कि कंपनी की इस शानदार बिक्री में सबसे बड़ा योगदान बीएमडब्ल्यू iX1 इलेक्ट्रिक का रहा।

अकेले 80% इस मॉडल की हिस्सेदारी कंपनी के अनुसार, उनकी कुल इलेक्ट्रिक बिक्री में 80 पर्सेंट हिस्सा अकेले इसी मॉडल का है। असल में BMW iX1 की एक्स-शोरूम कीमत 51.40 लाख रुपये से शुरू होती है। यही वजह है कि आज सड़कों पर BMW की अन्य इलेक्ट्रिक कारों जैसे iX, i5 और i7 के मुकाबले iX1 सबसे ज्यादा नजर आ रही है।

500 किमी से ज्यादा है रेंज अगर पावरट्रेन की बात करें तो BMW iX1 में लगी मोटर 204bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क पैदा करती है। यह एसयूवी महज 8.6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। जबकि यह कार फुल चार्ज पर 531 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। सेफ्टी के लिए इस कार में 8-एयरबैग्स के साथ-साथ कई हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी इस गाड़ी की बैटरी पर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी दे रही है।