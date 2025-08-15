bmw India will increase the prices of all cars by up to 3 percent from 1 september 2025 BMW का बड़ा ऐलान: तीसरी बार बढ़ेंगी कीमतें, जानिए क्यों पड़ेगा जेब पर असर, Auto Hindi News - Hindustan
bmw India will increase the prices of all cars by up to 3 percent from 1 september 2025

BMW का बड़ा ऐलान: तीसरी बार बढ़ेंगी कीमतें, जानिए क्यों पड़ेगा जेब पर असर

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर, 2025 से उसकी सभी कारों की कीमतों में अधिकतम 3 पर्सेंट तक इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी सिर्फ एक-दो मॉडल तक नहीं बल्कि पूरी रेंज पर लागू होंगी।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 06:22 PM
BMW का बड़ा ऐलान: तीसरी बार बढ़ेंगी कीमतें, जानिए क्यों पड़ेगा जेब पर असर

अगर आप BMW खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके बजट पर असर डाल सकती है। दरअसल, BMW इंडिया ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर, 2025 से उसकी सभी कारों की कीमतों में अधिकतम 3 पर्सेंट तक इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी सिर्फ एक-दो मॉडल तक नहीं बल्कि पूरी रेंज पर लागू होंगी। इनमें भारत में असेंबल की गई कारों (CKD) के अलावा पूरी तरह से आयातित मॉडल (CBU) भी शामिल हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

क्या है इजाफे की वजह

बता दें कि यह इस साल BMW की तीसरी प्राइस हाइक होगी। कंपनी ने जनवरी और अप्रैल में भी दाम बढ़ाए थे। इन तीन बढ़ोतरी के बाद अब तक BMW की गाड़ियां लगभग 10 पर्सेंट तक महंगी हो चुकी हैं। कंपनी का कहना है कि डॉलर-रुपये के रेट में उतार-चढ़ाव, गाड़ियां बनाने के सामान और ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ना और सप्लाई में दिक्कतों का सीधा असर कारों की कीमत पर पड़ा है।

नए मॉडल भी होंगे लॉन्च

दूसरी ओर बढ़ती कीमतों के बावजूद BMW इंडिया ने फेस्टिव सीजन में नए और पावरफुल मॉडल लॉन्च करने की तैयारी भी कर ली है। साथ ही, कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आसान EMI, लीजिंग प्लान और बाय-बैक ऑफर्स जैसे फाइनेंशियल ऑप्शन भी उपलब्ध कराएगी ताकि प्रीमियम कार खरीदने का सपना पूरा करने में मदद मिल सके। यानी कीमतें बढ़ने के बावजूद BMW की कारो में कस्टमर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट ऑफरिंग पहले की तरह शानदार रहेंगे।

Auto News Hindi

