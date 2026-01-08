इस कंपनी की कारों के पीछे पड़े पैसे वाले लोग, इतिहास में पहली बार इतनी गाड़ियां सेल

संक्षेप: BMW इंडिया ने 2025 में रिकॉर्डतोड़ बिक्री हासिल की है। कंपनी ने 2025 में पहली बार 18,000 से ज्यादा कारें सेल की हैं। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 14% की मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है।

लग्जरी कार निर्माता BMW ग्रुप इंडिया के लिए साल 2025 ऐतिहासिक साबित हुआ है। कंपनी ने बीते कैलेंडर ईयर में अब तक की सबसे ज्यादा सालाना बिक्री दर्ज की, जिसमें कुल 18,001 कारों की रिटेल बिक्री हुई। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 14% की मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है। BMW और MINI के बिक्री की बात करें तो BMW ब्रांड ने 17,271 यूनिट और MINI ब्रांड ने 730 यूनिट की सेल हासिल की, यानी कि कंपनी की कुल कार बिक्री 18,001 यूनिट रही। वहीं, BMW की टू-व्हीलर डिवीजन BMW मोटार्ड ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 5,841 मोटरसाइकिलें बेचीं।

सबसे शानदार रहा आखिरी क्वॉर्टर

साल 2025 की आखिरी तिमाही BMW के लिए सबसे मजबूत रही। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच कंपनी ने 6,023 यूनिट्स डिलीवर कीं, जो कि सालाना आधार पर 17% की ग्रोथ है। ये BMW इंडिया की अब तक की बेस्ट-एवर क्वार्टरली सेल्स है। GST नियमों में हुए बदलावों का भी इस तेज ग्रोथ में अहम योगदान रहा।

नए मॉडल ने बढ़ाई रफ्तार

BMW की डबल-डिजिट ग्रोथ के पीछे लगातार नए लॉन्च और इंडिया-फोकस्ड प्रोडक्ट्स बड़ी वजह रहे। 2025 में BMW और MINI ने कई अहम मॉडल पेश किए, जिनमें BMW iX1 लॉन्ग व्हीलबेस, नई जेनरेशन BMW X3, 2 सीरीज ग्रेन कूपे, मिनी JCW कंट्रीमैन ALL4 और मिनी कंवर्टिबल शामिल हैं। टू-व्हीलर सेगमेंट में भी BMW R 1300 GS, BMW S 1000 RR जैसी प्रीमियम मोटरसाइकिलें लॉन्च हुईं।

EV सेगमेंट में 200% की जबरदस्त छलांग

BMW इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। EV बिक्री में कंपनी ने 200% YoY ग्रोथ हासिल की। कुल 3,753 BMW और MINI EVs की डिलीवरी हुई। BMW iX1 भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV बनी। वहीं, BMW i7 ने अपने सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज EQS को कड़ी टक्कर दी। EV को बढ़ावा देने के लिए BMW ने 6,000+ चार्जिंग पॉइंट्स, डेस्टिनेशन चार्जिंग, चार्जिंग कंसीयर्ज, हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कॉरिडोर जैसी सुविधाओं का विस्तार किया।

लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल बने गेम-चेंजर

BMW की लॉन्ग व्हीलबेस स्ट्रैटजी ने भी बिक्री में बड़ा योगदान दिया। इसके कारण 162% की YoY ग्रोथ हुई। इसके चलते बिक्री 8,608 यूनिट्स तक पहुंच गई। BMW 3 Series Long Wheelbase सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम सेडान बनी।

SUV का दबदबा बरकरार