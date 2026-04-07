इस कंपनी की लग्जरी कारों के पीछे ऐसे पड़े भारतीय ग्राहक... मर्सिडीज, वोल्वो, पोर्शे भी छूट गईं पीछे

भारतीय बाजार में जहां छोटी कारों की तुलना में SUVs के साथ महंगी और लग्जरी कारों की डिमांड में तेजी आई है। देश के अंदर लग्जरी कारों की बिक्री में 2026 की पहली तिमाही (Q1) में लगातार तेजी देखने को मिली है। इसमें BMW रिटेल रजिस्ट्रेशन के आधार पर सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड के तौर पर सामने आया है।

भारतीय ऑटो बाजार में जहां छोटी कारों की तुलना में SUVs के साथ महंगी और लग्जरी कारों की डिमांड में तेजी आई है। देश के अंदर लग्जरी कारों की बिक्री में 2026 की पहली तिमाही (Q1) में लगातार तेजी देखने को मिली है। इसमें BMW इंडिया रिटेल रजिस्ट्रेशन के आधार पर सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड के तौर पर सामने आया है। वाहन के डेटा के मुताबिक, BMW ने जनवरी से मार्च 2026 के दौरान मर्सिडीज-बेंज इंडिया को पीछे छोड़कर बढ़त हासिल कर ली है।

वाहन से मिले आंकड़ों में यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये रिटेल बिक्री (रजिस्ट्रेशन) पर आधारित हैं, ना कि उन होलसेल डिस्पैच नंबर्स पर जो आमतौर पर मैन्युफैक्चरर शेयर करते हैं। इसलिए, रैंकिंग कंपनी द्वारा आधिकारिक तौर पर बताई गई बिक्री से अलग हो सकती है। चलिए एक बार देश की दो बड़ी लग्जरी कार कंपनयों के सेल्स आंकड़ों के समझते हैं।

BMW ने 2026 की पहली तिमाही में बढ़त बनाई

BMW इंडिया ने 2026 की पहली तिमाही में 4,944 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो मर्सिडीज-बेंज की 4,861 यूनिट्स से थोड़ी ही ज्यादा है। दोनों के बीच का अंतर बहुत कम है, जो भारत के लग्जरी कार सेगमेंट में टॉप पर मौजूद कंपनियों के बीच कड़े कॉम्पटीशन को दिखाता है। महीने के हिसाब से देखें तो, BMW ने जनवरी में 2,040 यूनिट्स, फरवरी में 1,284 यूनिट्स और मार्च में 1,620 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं, मर्सिडीज-बेंज ने इन्हीं महीनों में 1,923 यूनिट्स, 1,475 यूनिट्स और 1,463 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जगुआर लैंड रोवर इंडिया 1,470 यूनिट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जिसके बाद वोल्वो कार इंडिया 438 यूनिट्स के साथ चौथे स्थान पर रहा। पोर्शे इंडिया 2026 की पहली तिमाही में 147 यूनिट्स के साथ टॉप-5 कंपनियों की लिस्ट में शामिल रही।

लग्जरी कार सेल्स का डेटा (वाहन) नं कंपनी जनवरी 2026 फरवरी 2026 मार्च 2026 Q1 2026 1 BMW 2,040 1,284 1,620 4,944 2 मर्सिडीज-बेंज 1,923 1,475 1,463 4,861 3 JLR 493 525 452 1,470 4 वोल्वो 183 133 122 438 5 पोर्शे 67 38 42 147

BMW कुछ सालों से अंतर कम कर रहा

जहां एक तरफ मर्सिडीज-बंज ने थोक डिस्पैच के आधार पर भारत के लग्जरी कार सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए रखा है। वहीं दूसरी तरफ BMW पिछले 5 सालों से लगातार इस अंतर को कम करने की कोशिश कर रहा है। चलिए एक बार इस पर भी नजर डालते हैं।

2021: 3,006 यूनिट्स का अंतर

2022: 4,554 यूनिट्स का अंतर

2023: 4,105 यूनिट्स का अंतर

2024: 4,553 यूनिट्स का अंतर

2025: 1,736 यूनिट्स का अंतर

मर्सिडीज और BMW की सेल्स में अंतर साल मर्सिडीज-बेंज BMW इंडिया अंतर 2025 19,007 17,271 1,736 2024 19,565 15,012 4,553 2023 17,408 13,303 4,105 2022 15,822 11,268 4,554 2021 11,242 8,236 3,006

2025 में आई यह भारी गिरावट इस बात का संकेत है कि BMW भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसमें उसके बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और उसकी SUVs और EVs की बढ़ती डिमांड का भी अहम योगदान है। ग्लोबली BMW ने मर्सिडीज-बेंज को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा बिकने वाला लग्जरी कार ब्रांड बनने का मुकाम हासिल कर लिया है। Q1 2026 के लेटेस्ट रिटेल डेटा से पता चलता है कि भारत में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल सकता है।