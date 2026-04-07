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इस कंपनी की लग्जरी कारों के पीछे ऐसे पड़े भारतीय ग्राहक... मर्सिडीज, वोल्वो, पोर्शे भी छूट गईं पीछे

Apr 07, 2026 09:11 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय बाजार में जहां छोटी कारों की तुलना में SUVs के साथ महंगी और लग्जरी कारों की डिमांड में तेजी आई है। देश के अंदर लग्जरी कारों की बिक्री में 2026 की पहली तिमाही (Q1) में लगातार तेजी देखने को मिली है। इसमें BMW रिटेल रजिस्ट्रेशन के आधार पर सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड के तौर पर सामने आया है।

इस कंपनी की लग्जरी कारों के पीछे ऐसे पड़े भारतीय ग्राहक... मर्सिडीज, वोल्वो, पोर्शे भी छूट गईं पीछे

भारतीय ऑटो बाजार में जहां छोटी कारों की तुलना में SUVs के साथ महंगी और लग्जरी कारों की डिमांड में तेजी आई है। देश के अंदर लग्जरी कारों की बिक्री में 2026 की पहली तिमाही (Q1) में लगातार तेजी देखने को मिली है। इसमें BMW इंडिया रिटेल रजिस्ट्रेशन के आधार पर सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड के तौर पर सामने आया है। वाहन के डेटा के मुताबिक, BMW ने जनवरी से मार्च 2026 के दौरान मर्सिडीज-बेंज इंडिया को पीछे छोड़कर बढ़त हासिल कर ली है।

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वाहन से मिले आंकड़ों में यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये रिटेल बिक्री (रजिस्ट्रेशन) पर आधारित हैं, ना कि उन होलसेल डिस्पैच नंबर्स पर जो आमतौर पर मैन्युफैक्चरर शेयर करते हैं। इसलिए, रैंकिंग कंपनी द्वारा आधिकारिक तौर पर बताई गई बिक्री से अलग हो सकती है। चलिए एक बार देश की दो बड़ी लग्जरी कार कंपनयों के सेल्स आंकड़ों के समझते हैं।

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BMW ने 2026 की पहली तिमाही में बढ़त बनाई
BMW इंडिया ने 2026 की पहली तिमाही में 4,944 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो मर्सिडीज-बेंज की 4,861 यूनिट्स से थोड़ी ही ज्यादा है। दोनों के बीच का अंतर बहुत कम है, जो भारत के लग्जरी कार सेगमेंट में टॉप पर मौजूद कंपनियों के बीच कड़े कॉम्पटीशन को दिखाता है। महीने के हिसाब से देखें तो, BMW ने जनवरी में 2,040 यूनिट्स, फरवरी में 1,284 यूनिट्स और मार्च में 1,620 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं, मर्सिडीज-बेंज ने इन्हीं महीनों में 1,923 यूनिट्स, 1,475 यूनिट्स और 1,463 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जगुआर लैंड रोवर इंडिया 1,470 यूनिट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जिसके बाद वोल्वो कार इंडिया 438 यूनिट्स के साथ चौथे स्थान पर रहा। पोर्शे इंडिया 2026 की पहली तिमाही में 147 यूनिट्स के साथ टॉप-5 कंपनियों की लिस्ट में शामिल रही।

लग्जरी कार सेल्स का डेटा (वाहन)
नंकंपनीजनवरी 2026फरवरी 2026मार्च 2026Q1 2026
1BMW2,0401,2841,6204,944
2मर्सिडीज-बेंज1,9231,4751,4634,861
3JLR4935254521,470
4वोल्वो183133122438
5पोर्शे673842147
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BMW कुछ सालों से अंतर कम कर रहा
जहां एक तरफ मर्सिडीज-बंज ने थोक डिस्पैच के आधार पर भारत के लग्जरी कार सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए रखा है। वहीं दूसरी तरफ BMW पिछले 5 सालों से लगातार इस अंतर को कम करने की कोशिश कर रहा है। चलिए एक बार इस पर भी नजर डालते हैं।

2021: 3,006 यूनिट्स का अंतर
2022: 4,554 यूनिट्स का अंतर
2023: 4,105 यूनिट्स का अंतर
2024: 4,553 यूनिट्स का अंतर
2025: 1,736 यूनिट्स का अंतर

मर्सिडीज और BMW की सेल्स में अंतर
सालमर्सिडीज-बेंजBMW इंडियाअंतर
202519,00717,2711,736
202419,56515,0124,553
202317,40813,3034,105
202215,82211,2684,554
202111,2428,2363,006

2025 में आई यह भारी गिरावट इस बात का संकेत है कि BMW भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसमें उसके बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और उसकी SUVs और EVs की बढ़ती डिमांड का भी अहम योगदान है। ग्लोबली BMW ने मर्सिडीज-बेंज को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा बिकने वाला लग्जरी कार ब्रांड बनने का मुकाम हासिल कर लिया है। Q1 2026 के लेटेस्ट रिटेल डेटा से पता चलता है कि भारत में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल सकता है।

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हालांकि, भारतीय बाजार में जब बात होलसेल डिस्पैच, डीलर नेटवर्क की पहुंच और ब्रांड पहचान की आती है, तो मर्सिडीज-बेंज अभी भी अपनी मजबूत बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ, EVs, SUVs और नए मॉडल्स पर BMW का जोरदार फोकस, साफ तौर पर रिटेल बिक्री में मजबूत बढ़त के रूप में सामने आ रहा है। अगर मौजूदा रफ्तार बनी रहती है, तो आने वाले समय में BMW भारत में मर्सिडीज-बेंज को और भी ज्यदा लगातार और मजबूती से चुनौती दे सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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