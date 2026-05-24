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BMW ने शुरू की X6 M60i xDrive की प्री-बुकिंग, 4.3 सेकंड में पकड़ती है 0 से 100 kmph की स्पीड

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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BMW इंडिया ने BMW X6 M60i xDrive लग्जरी एसयूवी कूपे की प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है। इसमें 4.4-लीटर का एक पावरफुल ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन लगा है। यह एसयूवी कूपे 4.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है।

BMW ने शुरू की X6 M60i xDrive की प्री-बुकिंग, 4.3 सेकंड में पकड़ती है 0 से 100 kmph की स्पीड

BMW X6 M60i xDrive खरीदने का इंतजार कर रहे बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। BMW इंडिया ने इंडियन मार्केट में इस लग्जरी एसयूवी कूपे की प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है। साल 2023 में डिस्कंटिन्यू होने के बाद, यह परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड लग्जरी SUV-कूपे एक बार फिर भारतीय सड़कों पर वापसी करने के लिए तैयार है। नई BMW X6 M60i xDrive को कंपनी अपडेटेड स्टाइलिंग, ज्यादा पावरफुल V8 इंजन और कई प्रीमियम फीचर्स के साथ ऑफर कर रही है। यह एक CBU (Completely Built-Up) के तौर पर इंपोर्ट होगी। इसे खरीदने की चाहत रखने वाले ग्राहक बीएमडब्ल्यू की ऑथराइज्ड डीलरशिप पर जाकर या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए प्री-बुक कर सकते हैं।

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दमदार है एक्सटीरियर

नई BMW X6 M60i xDrive अपनी सिग्नेचर स्पोर्टी कूपे-SUV स्टाइलिंग के साथ आती है। इसके फ्रंट प्रोफाइल में एक नया रिफ्रेश्ड किडनी ग्रिल, नए DRL सिग्नेचर के साथ पहले से ज्यादा शार्प एलईडी हेडलैंप्स और एक एग्रेसिव बम्पर डिजाइन दिया गया है। इसे और भी ज्यादा स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें M-स्पेसिफिक स्टाइलिंग टच दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल पर ट्विन-स्पोक डिजाइन वाले बड़े 21-इंच के अलॉय वील्स दिए गए हैं। जबकि, ब्लैक-आउट आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स (ORVMs) और रेड ब्रेक कैलीपर्स इसके स्पोर्टी लुक को और शानदार बनाते हैं। इसके पिछले हिस्से में अपडेटेड एलईडी टेललैंप्स और स्पोर्टी ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मौजूद है।

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बेहद प्रीमियम इंटीरियर

इस लग्जरी SUV का केबिन लेटेस्ट BMW X5 से इंस्पायर्ड है। इसके डैशबोर्ड कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप दिया गया है, जिसमें एक ही सिंगल पैनल के अंदर 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। कंफर्टेबल सफर के लिए इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर्ड टेलगेट शामिल हैं। साथ ही सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के फंक्शंस भी दिए गए हैं।

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4.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड

BMW X6 M60i xDrive में 4.4-लीटर का एक पावरफुल ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन लगा है, जिसे 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेयर गया है। यह पावरफुल इंजन 523 hp की मैक्सिमम पावर और 750 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी कूपे 4.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है।

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इतनी हो सकती है कीमत

कंपनी ने अभी तक इंडियन मार्केट के लिए इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट और प्राइसिंग की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लग्जरी कूपे-SUV की एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹1.3 करोड़ से ₹1.4 करोड़ के बीच हो सकती है। इसे अगले कुछ हफ्तो में लॉन्च किया जा सकता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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