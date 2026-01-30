भारत में अमीरों की पहली पसंद बनी ये ई-कार, 1,000 लोगों ने खरीदकर बनाया रिकॉर्ड; सिंगल चार्ज में 600 KM दौड़ेगी

संक्षेप: BMW i7 ने हाल ही में 1,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह साफ दिखाता है कि भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य उज्ज्वल है। इस ईवी में बेस्ट टेक्नोलॉजी, रेंज और बेमिसाल कम्फर्ट के साथ BMW i7 उन ग्राहकों की पहली पसंद बन गई है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहते हैं।

Jan 30, 2026 12:16 am IST

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में BMW ने भारत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान BMW i7 की बिक्री भारत में 1,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह BMW इंडिया (BMW India) की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान है और फिलहाल कंपनी की लाइन-अप में सबसे ऊपर रखी गई कार मानी जाती है। भारत में BMW i7 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.05 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

लग्जरी के साथ ईवी की नई पहचान

BMW i7 को खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, लेकिन लग्जरी, कम्फर्ट और परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि लॉन्च के बाद से ही इस कार को भारत के प्रीमियम ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है।

BMW इंडिया के CEO ने क्या कहा?

BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार ने इस उपलब्धि पर कहा कि BMW i7 सिर्फ एक लग्जरी सेडान नहीं है, बल्कि यह एक बोल्ड मिसाल है। 1,000 यूनिट की बिक्री यह दिखाती है कि भारतीय ग्राहक अब एडवांस डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और बेजोड़ लग्जरी के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि BMW i7 भारत में लक्जरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी की लीडरशिप को और मजबूत करती है।

दमदार परफॉर्मेंस और लंबी रेंज

BMW i7 कंपनी की 5वीं जेनरेशन की eDrive टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये ईवी 449 hp की पावर और 650 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये ई-कार सिर्फ 5.5 सेकेंड में 0–100 किमी./घंटा की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसकी दावा की गई रेंज 603 किमी. (WLTP साइकिल) है। इतनी लंबी रेंज के साथ BMW i7 भारत की सबसे सक्षम इलेक्ट्रिक सेडान में गिनी जाती है।

डिजाइन और इंटीरियर

BMW i7 का लुक काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसमें इल्यूमिनेटेड किडनी ग्रिल, ड्यूल-हेडलैंप डिजाइन, शानदार रोड प्रेजेंस मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो यह कार किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं लगती है।

इसके खास फीचर्स की बात करें तो इसमें कर्व्ड डिजिटल डिस्प्ले, प्रीमियम मटीरियल फिनिश, रियर सीट के लिए 31-इंच 8K थिएटर स्क्रीन, रीक्लाइनिंग, मसाज और वेंटिलेशन वाली एक्जीक्यूटिव लाउंज सीट्स दी गई है।

BMW की EV रणनीति में अहम भूमिका