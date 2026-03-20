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आ गई 10 मिनट की चार्जिंग में 400km चलने वाली धांसू इलेक्ट्रिक कार, टॉर्क 645Nm का

Mar 20, 2026 01:35 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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ड्यूल मोटर सेटअप वाली इस कार का पावर आउटपुट 469hp और टॉर्क 645Nm का है। इसकी रेंज 900 किलोमीटर तक की है और यह 10 मिनट की चार्जिंग में 400 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। आइए जानते हैं डीटेल।

आ गई 10 मिनट की चार्जिंग में 400km चलने वाली धांसू इलेक्ट्रिक कार, टॉर्क 645Nm का
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ईवी सेगमेंट में BMW ने बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने अपनी आइकॉनिक 3 सीरीज के पहले ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया है। इसका नाम BMW i3 50 xDrive है। न्यू जेनरेशन Neue Klasse लाइनअप के दूसरे मॉडल के तौर पर यह लग्जरी सेडान एक बिल्कुल नए इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर, डिजाइन डायरेक्शन और ईवी हार्डवेयर के साथ आती है। ड्यूल मोटर सेटअप वाली इस कार का पावर आउटपुट 469hp और टॉर्क 645Nm का है। इसकी रेंज 900 किलोमीटर तक की है और यह 10 मिनट की चार्जिंग में 400 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। आइए जानते हैं डीटेल।

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469 हॉर्सपावर और 645 एनएम का टॉर्क

इसमें दोनों ऐक्सल पर एक-एक मोटर लगी है। ये दोनों मिल कर 469 हॉर्सपावर और 645 एनएम का टॉर्क जेनरेट करती हैं। इस पावरफुल आउटपुट से सेडान में ऑल-वील ड्राइव की सुविधा मिलती है। ब्रैंड के अनुसार कार की परफॉर्मेंस के हाई एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को भी बनाए रखा गया है। यह सेटअप बीएमडब्ल्यू की 6th जेनरेशन की ई-ड्राइव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें 800 वोल्ट का सिस्टम भी शामिल है।

bmw

फुल चार्ज पर 900 किमी तक की रेंज

इसमें बेहतर एनर्जी डेंसिटी के लिए राउंड सेल और सेल-टू-पैक स्ट्रक्चर का यूज करने वाली नई डिवेलप की हुई हाई-वोल्टेज बैटरी लगी हैं। इसकी रेंज इसकी सबसे बड़ी खासियत है। बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह WLTP साइकिल पर एक बार चार्ज करने पर 900 किमी तक की रेंज ऑफर करती है। इस धाकड़ रेंज की बदौलत यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक सेडान में से एक बन जाती है।

10 मिनट की चार्जिंग में लगभग 400 किमी तक की ड्राइविंग रेंज

इसकी DC फास्ट चार्जिंग स्पी 400 kW तक की है। आइडियल कंडीशन्स में यह कार मात्र 10 मिनट में लगभग 400 किमी तक की ड्राइविंग रेंज ऑफर करने लायक चार्ज हो जाती है। यह वीकल-टू-लोड, वीकल-टू-होम और वीकल-टू-ग्रिड जैसी बायडायरेक्शनल चार्जिंग फंक्शन्स को भी सपोर्ट करती है। इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा 'हार्ट ऑफ जॉयट' नामक एक नए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम से कंट्रोल होता है।

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शानदार एक्सटीरियर और इंटीरियर

डिजाइन के मामले में i3 मॉडर्न डीटेलिंग के साथ क्लासिक 3 सीरीज के लुक को और बेहतर बनाता है। इसमें 2.5-बॉक्स लेआउट, लंबा वीलबेस, छोटे ओवरहैंग और स्लोपिंग ग्लास एरिया है। सामने की तरफ चार-आंखों (four-eyed) वाले डिजाइन को रिफ्रेश किया गया है। यहां ग्रिल और हेडलाइट्स एक ही लाइटिंग एलिमेंट में मर्ज हो जाती हैं।

पीछे की तरफ, हॉरिजॉन्टल एलईडी लाइट्स और उभरे हुए वील आर्च इस नए मॉडल की चौड़ाई और स्पोर्टीनेस को और शानदार बताते हैं। इंटीरियर की बात करें, तो यहां डैशबोर्ट पर एक नया पैनोरैमिक आईड्राइव सिस्टम दिया गया है, जो ड्राइवर-फोकस्ड लेआउट के साथ आता है और शानदार डिजिटल इंटरफेस देता है।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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