BMW ने शुरू की अपनी सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक की बुकिंग, इस दिन होगी लॉन्च; जानिए खासियत

Apr 19, 2026 04:26 pm IST

BMW मोटरराड ने भारत में अपनी मोस्ट-अवेटेड बाइक F 450 GS की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। अगर आप भी इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो इसे कंपनी के डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं।

एडवेंचर बाइक्स के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि BMW मोटरराड ने भारत में अपनी मोस्ट-अवेटेड बाइक F 450 GS की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। अगर आप भी इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो इसे कंपनी के डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इस बाइक का एक टीजर भी जारी किया है। इसमें यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर अपना दम दिखाती नजर आ रही है। बता दें कि इस बाइक का ऑफिशियल लॉन्च 23 अप्रैल, 2026 को होने जा रहा है। आइए जानते हैं बाइक के संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो BMW F 450 GS को कंपनी ने बिल्कुल नए 450cc के 'पैरेलल-ट्विन' प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। मजेदार बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म को BMW ने भारतीय कंपनी TVS मोटर के साथ मिलकर बनाया है। यह इंजन करीब 48bhp की पावर और 43Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। भारत को इस बाइक के ग्लोबल प्रोडक्शन हब के तौर पर देखा जा रहा है।

फीचर्स भी है दमदार फीचर्स के मामले में BMW ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाइक में आपको 6.5 इंच की बड़ी टीएफटी स्क्रीन मिलेगी, जिसमें नेविगेशन और कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स होंगे। सेफ्टी के लिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस प्रो और अलग-अलग राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें ग्राहकों को BMW का 'इजी राइड क्लच' सिस्टम भी मिलता है। यह राइडर को ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों तरह से क्लच इस्तेमाल करने की आजादी देता है।