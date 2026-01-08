Hindustan Hindi News
BMW Group Produces Over 1 Million Vehicles in Germany in 2025, check all details
इस कंपनी ने सेट किया नया रिकॉर्ड! 2025 में बना डाली 10 लाख से ज्यादा कारें, ज्यादा बजट वाले लोग इसके पीछे पड़े

इस कंपनी ने सेट किया नया रिकॉर्ड! 2025 में बना डाली 10 लाख से ज्यादा कारें, ज्यादा बजट वाले लोग इसके पीछे पड़े

संक्षेप:

BMW ने 2025 में जर्मनी में 10 लाख से ज्यादा वाहनों का उत्पादन किया है, जो दिखाता है कि कंपनी न सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में मजबूत है, बल्कि इलेक्ट्रिक और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले सालों में BMW की Neue Klasse गाड़ियां ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।

Jan 08, 2026 03:47 pm IST
जर्मनी की दिग्गज लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ग्रुप ने साल 2025 में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि उसने जर्मनी में 10 लाख (1 मिलियन) से ज्यादा वाहनों का उत्पादन किया है। यह उपलब्धि न सिर्फ BMW के लिए खास है, बल्कि जर्मन ऑटो इंडस्ट्री की मजबूती को भी दिखाती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जर्मनी के कुल उत्पादन में BMW की बड़ी हिस्सेदारी

जर्मन एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री (VDA) के मुताबिक, 2025 में जर्मनी में कुल 41.5 लाख वाहन बने। इसमें से करीब 25 प्रतिशत वाहन अकेले BMW ने तैयार किए, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। BMW AG के बोर्ड मेंबर मिलान नेडेल्जकोविच ने कहा कि कंपनी की फैक्ट्रियां यह साबित करती हैं कि जर्मन इंडस्ट्री आज भी कितनी प्रतिस्पर्धी और इनोवेटिव है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय डिजिटलाइजेशन और नई टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल को दिया।

जर्मनी में BMW के चार बड़े प्लांट

BMW के जर्मनी में कुल चार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। ये प्लांट डिंगोल्फिंग, लाइपज़िग, म्यूनिख और रेगेन्सबर्ग में हैं। खास बात यह है कि इन सभी प्लांट्स में पेट्रोल, डीज़ल, प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक ही असेंबली लाइन पर बनाई जाती हैं। इससे BMW को बाजार की डिमांड के हिसाब से जल्दी बदलाव करने की आजादी मिलती है।

लोकल प्रोडक्शन और ग्लोबल रणनीति

BMW की जर्मनी में बनी ज्यादातर गाड़ियां यूरोपियन बाजार में ही बेची जाती हैं। वहीं, अमेरिका और चीन जैसे बड़े बाजारों में कंपनी उसी हिसाब से प्रोडक्शन करती है, जितनी वहां बिक्री होती है। इसे BMW की रीजन-वाइज प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी कहा जा सकता है।

CES 2026 में दिखी BMW ईवी की भविष्य की झलक

हाल ही में CES 2026 में BMW ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV iX3 को शोकेस किया। यह कार आने वाली Neue Klasse इलेक्ट्रिक गाड़ियों की झलक देती है। BMW ने साफ किया है कि 2027 तक लॉन्च होने वाले नए मॉडल्स में यही एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी।

ये भी पढ़ें:टाटा पावर का फ्लाई ऐश निकालने से क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित, समिति ने एसडीएम से की शिकायत

नई iX3 में क्या है खास?

BMW iX3 में कंपनी की छठी जेन की eDrive टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें नए इलेक्ट्रिक मोटर्स, सिलिंड्रिकल बैटरी सेल, 800V इलेक्ट्रिकल सिस्टम शामिल हैं। iX3 50 xDrive में दो मोटर मिलकर 462.5 bhp की पावर और 645 Nm का टॉर्क जेनरेट करते हैं। यह SUV सिर्फ 4.9 सेकेंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है। BMW का दावा है कि नई टेक्नोलॉजी से 40% कम एनर्जी लॉस होती है। इसका वजन 10% कम है और 20% कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है।

Auto News Hindi

