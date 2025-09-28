BMW global recall 300000 vehicle, check all details इस कंपनी की 3.30 लाख कारों में आई खराबी, शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में लग सकती है आग; ग्लोबल रिकॉल जारी, Auto Hindi News - Hindustan
BMW global recall 300000 vehicle, check all details

इस कंपनी की 3.30 लाख कारों में आई खराबी, शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में लग सकती है आग; ग्लोबल रिकॉल जारी

BMW कंपनी ने 3.3 लाख से ज्यादा गाड़ियां रिकॉल की हैं। अगर आपके पास BMW का कोई मॉडल है, तो जरूरी है कि आप तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि मामला सिर्फ गाड़ी की परफॉर्मेंस का नहीं, बल्कि जान-माल की सुरक्षा का भी है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 10:50 PM
जर्मन ऑटो दिग्गज BMW ने दुनिया भर में करीब 3,31,000 वाहनों को वापस मंगाने (रिकॉल) का ऐलान किया है। इसकी वजह गाड़ियों के स्टार्टर मोटर में खामी है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। BMW के मुताबिक, प्रभावित गाड़ियों में पानी स्टार्टर मोटर के अंदर जा सकता है, जिससे उसमें जंग (corrosion) लगने की आशंका रहती है। अगर यह ज्यादा बढ़ गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और गाड़ी में आग लग सकती है। इस खतरे को देखते हुए कंपनी ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक गाड़ी रिपेयर न हो जाए, उसे घर के बाहर और इमारतों से दूर पार्क करें।

किन गाड़ियों पर है असर?

यह रिकॉल 2015 से 2021 के बीच बनी गाड़ियों पर लागू है। इनमें कई पॉपुलर मॉडल शामिल हैं। इस रिकॉल में 2019-2022 के बीच मैन्युफैक्चर हुई BMW Z4, 2019-2021 की बनी BMW 330i, 2020–2022 की BMW X3, 2020–2022 की BMW X4, 2020–2022 की BMW 530i, 2021–2022 की BMW 430i (स्टैंडर्ड और कंवर्टिबल), 2022 की BMW 230i और 2020–2022 की टोयोटा सुप्रा (Toyota Supra) शामिल है। टोयोटा सुप्रा को BMW ने बनाया था।

इस रिकॉल में सिर्फ अमेरिका से 1,95,000 कारें, जर्मनी से 1,36,000 गाड़ियां और बाकी अन्य देशों से हजारों कारें प्रभावित हैं।

कंपनी क्या करेगी?

BMW ने कहा है कि रिपेयर बिल्कुल फ्री में होंगे। कंपनी स्टार्टर मोटर और कुछ मामलों में बैटरी तक बदल देगी। हालांकि, पार्ट्स की कमी के कारण रिकॉल फेज-वाइज होगा। 14 नवंबर से ग्राहकों को पहला नोटिस भेजा जाएगा। दूसरा नोटिस तब मिलेगा, जब रिपेयर पार्ट्स उपलब्ध होंगे।

अमेरिका की ट्रैफिक सेफ्टी एजेंसी की चेतावनी

अमेरिका की NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ने भी एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि BMW कारें इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अपनी गाड़ी घर के बाहर और अन्य वाहनों से दूर पार्क करें, जब तक कि उन्हें यह कन्फर्म न हो जाए कि उनकी गाड़ी रिकॉल लिस्ट में नहीं है। गाड़ी मालिक NHTSA.gov पर जाकर अपना VIN नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि उनकी गाड़ी रिकॉल में शामिल हैं या नहीं।

पहले भी आई थी दिक्कत

BMW के लिए यह पहली बड़ी रिकॉल नहीं है। इससे पहले कंपनी ने 15 लाख गाड़ियां रिकॉल की थीं, क्योंकि उनके ब्रेकिंग सिस्टम में खामी पाई गई थी। उस वक्त BMW को प्रॉफिट वार्निंग तक देनी पड़ी थी।

