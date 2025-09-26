BMW की पावरफुल और सस्ती मोटरसाइकिल लॉन्च, इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को इतने रुपए करने होंगे खर्च
BMW मोटोराइड को भारतीय बाजार में गजब की सफलता मिली है। कंपनी ने देश के अंदर अपनी 10,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में कंपनी ने भारत में लिमिटेड एडिशन G 310 RR लॉन्च किया है। यह मोटरसाइकिल लिमिटेड नंबर्स के साथ उपलब्ध होगी। इसे देशभर में किसी भी BMW मोटोराइड डीलरशिप से खरीदा जा सकता है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.99 लाख रुपए तय की है। ये अपने स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में 18,000 रुपए ज्यादा महंगी है।
यह मोटरसाइकिल का सिर्फ एक अलग लुक वाला वर्जन है और इसे दो कलर्स ब्लैक और व्हाइट में पेश किया गया है। दोनों ट्रिम्स में आगे के फेंडर, फेयरिंग पर शाइनिंग ब्लू और रेड कलर्स के ग्राफिक्स हैं। ये फ्यूल टैंक के कुछ हिस्से को कवर करते हैं। दोनों व्हील के लिए व्हील रिम टेक इसके लुक को और भी रोमांचक बनाते हैं। '1/310' बैजिंग इस एडिशन की एक्सक्लूसिविटी को दर्शाता है।
लिमिटेड एडिशन BMW G 310 RR के टेक्निकली स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं। बाइक में 312.2cc का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है। इसका पावर आउटपुट 34 बीएचपी का पावर और 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। इसमें 17-इंच के एलॉय व्हील लगे हैं जिनमें आगे की तरफ 110/70 और पीछे की तरफ 150/60 मिशेलिन टायर लगे हैं।
सस्पेंशन को बेहतर बनाने के लिए USD टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और मोनोशॉक सेटअप द्वारा संभाली जाती है। ब्रेकिंग हार्डवेयर में दोनों तरफ सिंगल डिस्क और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं। बाइक का फ्यूल टैंक 11 लीटर का है और इसका कुल वजन 174 किलोग्राम है। फीचर्स की बात करें तो इसमें LED हेडलाइट्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, LED टेल लाइट, राइडिंग मोड्स और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है।
