इंतजार खत्म! कल होने जा रही BMW के इस मोस्ट-अवेटेड एडवेंचर बाइक की एंट्री; जानिए क्यों है इतनी खास
एडवेंचर बाइक्स के शौकीन हैं तो कल का दिन आपके लिए काफी बड़ा होने वाला है। दरअसल, BMW अपनी मोस्ट-अवेटेड एडवेंचर बाइक BMW F 450 GS को कल यानी 23, अप्रैल को भारत में लॉन्च करने जा रही है।
अगर आप एडवेंचर बाइक्स के शौकीन हैं तो कल का दिन आपके लिए काफी बड़ा होने वाला है। दरअसल, BMW अपनी मोस्ट-अवेटेड एडवेंचर बाइक BMW F 450 GS को कल यानी 23, अप्रैल को भारत में लॉन्च करने जा रही है। लंबे समय से इस बाइक का इंतजार हो रहा था। बता दें कि भारत में इस बाइक की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। इससे यह साफ है कि कंपनी इसे लेकर काफी गंभीर है। यह बाइक सीधे तौर पर KTM 390 एडवेंचर जैसी बाइक्स को टक्कर देगी। आइए जानते हैं बाइक के संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।
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KTM 390 Enduro R
₹ 3.41 - 3.54 लाख
KTM 390 Adventure R
₹ 3.78 लाख
Kawasaki Versys X 300
₹ 3.49 लाख
Kawasaki KLX 140R F
₹ 4.11 लाख
Kawasaki KX112
₹ 4.5 लाख
दमदार है बाइक का इंजन
बाइक के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 420cc का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है। यह इंजन 48bhp की पावर और 43Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्लिपर क्लच और क्विकशिफ्टर के साथ आता है। इसका मतलब है कि आप बिना क्लच दबाए भी गियर बदल पाएंगे। इससे लंबी राइडिंग के दौरान हाथ नहीं थकेंगे। बाइक में आगे की तरफ 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए दिए गए हैं जो हर तरह के रास्तों पर अच्छी पकड़ बनाने में मदद करते हैं।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
इस बाइक की एक और बड़ी खासियत इसका 'ERC' यानी ईजी राइड क्लच और अलग-अलग वेरिएंट्स हैं। बता दें कि BMW इसे चार अलग-अलग अवतारों बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और GS ट्रॉफी में पेश करेगी। अगर आप ऑफ-रोडिंग के दीवाने हैं तो इसका 'GS ट्रॉफी' वैरिएंट आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें ट्यूबलेस वायर-स्पोक व्हील्स और मोटे दाने वाले टायर मिलते हैं जो कीचड़ और रेत में फंसते नहीं हैं। डिजाइन के मामले में भी यह काफी मस्कुलर दिखती है। इसमें प्रीमियम USD फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है।
इतनी हो सकती है कीमत
माना जा रहा है कि BMW अपनी इस बाइक को प्रीमियम सेगमेंट में रखेगी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.80 लाख से 5 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। हालांकि, यह कीमत KTM जैसी प्रतिद्वंद्वी बाइक्स से थोड़ी ज्यादा लग सकती है। BMW के बिल्ड क्वालिटी, ब्रांड वैल्यू और बेहतरीन फीचर्स को देखते हुए यह एक वाजिब सौदा लग सकता है। कल लॉन्च होने के बाद इसकी सटीक कीमत और डिलीवरी की तारीखों से भी पर्दा उठ जाएगा। इसे लेकर बाइक लवर्स के बीच काफी उत्साह है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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