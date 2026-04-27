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BMW F 450 GS vs हिमालयन 450: कीमतों में 1.65 लाख रुपये का अंतर, जानिए आपके लिए कौन ज्यादा बेहतर?

Apr 27, 2026 11:53 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारत में एडवेंचर बाइकिंग का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। अब इस सेगमेंट में एक बड़ी भिड़ंत होने जा रही है। दरअसल, BMW ने अपनी नई और सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक F 450 GS को भारतीय मार्केट में उतार दिया है।

BMW F 450 GS vs हिमालयन 450: कीमतों में 1.65 लाख रुपये का अंतर, जानिए आपके लिए कौन ज्यादा बेहतर?

भारत में एडवेंचर बाइकिंग का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। अब इस सेगमेंट में एक बड़ी भिड़ंत होने जा रही है। दरअसल, दिग्गज जर्मन कंपनी BMW ने अपनी नई और सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक F 450 GS को भारतीय मार्केट में उतार दिया है। इस बाइक का सीधा मुकाबला भारत की ऑफ-रोडिंग बाइक रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 से है। हिमालयन ने सालों से अपनी मजबूती और बजट के दम पर इस बाजार पर कब्जा जमाया हुआ है। वहीं, BMW अब अपने प्रीमियम ब्रांड नेम और ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ उसे चुनौती देने आ गई है। ऐसे में आइए जानते हैं आपके लिए कौन सी बाइक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है?

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कुछ ऐसा है पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो यहां BMW बाजी मारती दिख रही है। बता दें कि BMW F 450 GS में 420cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह 46.9bhp की पावर और 43Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दो सिलेंडर होने की वजह से यह बाइक हाई स्पीड पर काफी स्मूथ महसूस होती है। वहीं, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में 452cc का 'शेरपा' सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह इंजन 39.47bhp की पावर और 40Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। पावर के मामले में BMW थोड़ी आगे है। हालांकि, हिमालयन का इंजन अपने खास अंदाज और लो-एंड टॉर्क के लिए जाना जाता है।

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डाइमेंशन में कितना अंतर?

ऑफ-रोडिंग के लिए बाइक का ढांचा और सस्पेंशन बहुत मायने रखते हैं। हिमालयन 450 यहां थोड़ी ज्यादा 'रफ एंड टफ' नजर आती है। इसके फ्रंट और रियर दोनों तरफ 200mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है जो गहरे गड्ढों को आसानी से झेल लेता है। दूसरी ओर, BMW F 450 GS में 180 mm का सस्पेंशन ट्रैवल दिया गया है। हिमालयन 825 mm के साथ कम ऊंचे राइडर्स के लिए भी आरामदायक है। जबकि BMW की सीट 845 mm ऊंची है। हालांकि, BMW में एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से राइड को सेट कर सकते हैं।

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कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

सबसे बड़ा अंतर इन दोनों की कीमत में है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की कीमत लगभग 3.05 लाख रुपये से शुरू होती है। यह कीमत इसे बजट में फिट बैठने वाली एक बेहतरीन एडवेंचर बाइक बनाती है। इसके मुकाबले BMW F 450 GS की कीमत 4.70 लाख रुपये है। यानी यह हिमालयन से करीब 1.65 लाख रुपये महंगी है। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो जेब पर भारी न पड़े और जिसका मेंटेनेंस आसान हो तो हिमालयन आज भी बेस्ट है। लेकिन प्रीमियम ब्रांड, ज्यादा पावर और लंबी दूरी के लिए BMW F 450 GS एक शानदार ऑप्शन बनकर उभरी है।

(फोटो क्रेडिट- Google Gemini)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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