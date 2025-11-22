अगले महीने भारत में लॉन्च होगी ये ऑफरोडिंग मोटरसाइकिल, RE हिमालयन को देगी टक्कर
BMW मोटरराड F 450 GS को अगले महीने भारत में लाने की तैयारी कर रही है। इसे 19 और 20 दिसंबर के बीच गोवा में होने वाले इंडिया बाइक वीक में दिखाया जा सकता है। दुनिया भर में F 850 GS के नीचे मौजूद इसे सबसे पहले EICMA में दिखाया गया था और यह पहले से ही कई ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है।
BMW मोटरराड F 450 GS को अगले महीने भारत में लाने की तैयारी कर रही है। इसे 19 और 20 दिसंबर के बीच गोवा में होने वाले इंडिया बाइक वीक में दिखाया जा सकता है। दुनिया भर में F 850 GS के नीचे मौजूद इसे सबसे पहले EICMA में दिखाया गया था और यह पहले से ही कई ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है। प्रोडक्शन BMW F 450 GS में लंबा स्टांस, चोंच जैसा फ्रंट एंड और X-शेप का LED हेडलैंप है। यह हर इंच GS जैसा दिखता है, बस ज्यादा इस्तेमाल के लिए इसे छोटा किया गया है।
इसमें 420cc पैरेलल-ट्विन मोटर है जिसमें 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट है। यह इंजन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। कंपनी के अनुसार बैलेंस शाफ्ट के जरिए वाइब्रेशन को अच्छी तरह से कंट्रोल रखता है। पावरट्रेन 48 hp और 43 Nm जनरेट करता है और इसे स्टैंडर्ड के तौर पर स्लिपर/असिस्ट क्लच के साथ सिक्स-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 3.8 लीटर प्रति 100 km है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रेंज आराम से 350 km पार करने का दावा किया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
KTM 390 Enduro R
₹ 3.54 लाख से शुरू
Kawasaki Versys X 300
₹ 3.49 लाख
KTM 390 SMC R
₹ 3.3 - 3.4 लाख
Kawasaki KLX 140R F
₹ 4.11 लाख
KTM 50 SX
₹ 4.75 लाख
इसकी एक खास बात BMW का सेमी-ऑटोमैटिक क्लच सेटअप है, जो स्टार्ट, ट्रैफिक राइडिंग और ऑफ-रोड मैनूवर के दौरान मैनुअल क्लच के इस्तेमाल की जरूरत को कम करता है। यह शिफ्ट असिस्टेंट प्रो के साथ काम करता है, जिससे बिना क्लच के आसानी से गियर बदले जा सकते हैं। जबकि टॉप GS ट्रॉफी वैरिएंट में यह सिस्टम स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है, यह लोअर ट्रिम्स पर ऑप्शनल होगा। यह एडवांस्ड इंजन एक नए ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर बना है और रेडी-टू-राइड कंडीशन में इसका वजन सिर्फ 178 kg है।
सस्पेंशन का काम KYB कंपोनेंट्स करते हैं, जिसमें आगे की तरफ 43mm अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक है। हाई वैरिएंट में एडजस्टेबल स्पोर्ट सस्पेंशन मिलता है। ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ Brembo और पीछे की तरफ ByBre है, जिसे कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और डायनामिक ब्रेक कंट्रोल सपोर्ट करते हैं। BMW F 450 GS को चार वैरिएंट बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और GS ट्रॉफी में पेश किया जाएगा। हर स्टेप अप में ऑफ-रोड फुटरेस्ट, एल्यूमीनियम इंजन गार्ड, हैंड गार्ड, स्पोर्ट सस्पेंशन और रेसिंग रेड और रेसिंग ब्लू मेटैलिक जैसे एक्सक्लूसिव कलर स्कीम जैसे एडवेंचर-फोकस्ड हार्डवेयर मिलते हैं।
राइडिंग मोड में रेन, रोड और एंड्यूरो स्टैंडर्ड हैं, जबकि एंड्यूरो प्रो हायर ट्रिम्स पर उपलब्ध है। BMW F 450 GS में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन सपोर्ट, राइड डेटा और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ 6.5-इंच की TFT स्क्रीन भी है। हीटेड ग्रिप्स और USB-C चार्जिंग पोर्ट स्टैंडर्ड हैं। अगर BMW इसकी कीमत अग्रेसिव रखने का फैसला करती है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.70 लाख रुपए होगी। इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालायन से होगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।