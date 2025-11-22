Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़BMW F 450 GS To Likely Launch In India Next Month
अगले महीने भारत में लॉन्च होगी ये ऑफरोडिंग मोटरसाइकिल, RE हिमालयन को देगी टक्कर

अगले महीने भारत में लॉन्च होगी ये ऑफरोडिंग मोटरसाइकिल, RE हिमालयन को देगी टक्कर

संक्षेप:

BMW मोटरराड F 450 GS को अगले महीने भारत में लाने की तैयारी कर रही है। इसे 19 और 20 दिसंबर के बीच गोवा में होने वाले इंडिया बाइक वीक में दिखाया जा सकता है। दुनिया भर में F 850 ​​GS के नीचे मौजूद इसे सबसे पहले EICMA में दिखाया गया था और यह पहले से ही कई ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है।

Sat, 22 Nov 2025 11:07 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
BMW F 450 GSarrow

BMW मोटरराड F 450 GS को अगले महीने भारत में लाने की तैयारी कर रही है। इसे 19 और 20 दिसंबर के बीच गोवा में होने वाले इंडिया बाइक वीक में दिखाया जा सकता है। दुनिया भर में F 850 ​​GS के नीचे मौजूद इसे सबसे पहले EICMA में दिखाया गया था और यह पहले से ही कई ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है। प्रोडक्शन BMW F 450 GS में लंबा स्टांस, चोंच जैसा फ्रंट एंड और X-शेप का LED हेडलैंप है। यह हर इंच GS जैसा दिखता है, बस ज्यादा इस्तेमाल के लिए इसे छोटा किया गया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं

इसमें 420cc पैरेलल-ट्विन मोटर है जिसमें 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट है। यह इंजन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। कंपनी के अनुसार बैलेंस शाफ्ट के जरिए वाइब्रेशन को अच्छी तरह से कंट्रोल रखता है। पावरट्रेन 48 hp और 43 Nm जनरेट करता है और इसे स्टैंडर्ड के तौर पर स्लिपर/असिस्ट क्लच के साथ सिक्स-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 3.8 लीटर प्रति 100 km है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रेंज आराम से 350 km पार करने का दावा किया गया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BMW F 450 GS

BMW F 450 GS

₹ 4 - 4.5 लाख

मुझे सूचित करें
KTM 390 Enduro R

KTM 390 Enduro R

₹ 3.54 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Versys X 300

Kawasaki Versys X 300

₹ 3.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM 390 SMC R

KTM 390 SMC R

₹ 3.3 - 3.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki KLX 140R F

Kawasaki KLX 140R F

₹ 4.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM 50 SX

KTM 50 SX

₹ 4.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इसकी एक खास बात BMW का सेमी-ऑटोमैटिक क्लच सेटअप है, जो स्टार्ट, ट्रैफिक राइडिंग और ऑफ-रोड मैनूवर के दौरान मैनुअल क्लच के इस्तेमाल की जरूरत को कम करता है। यह शिफ्ट असिस्टेंट प्रो के साथ काम करता है, जिससे बिना क्लच के आसानी से गियर बदले जा सकते हैं। जबकि टॉप GS ट्रॉफी वैरिएंट में यह सिस्टम स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है, यह लोअर ट्रिम्स पर ऑप्शनल होगा। यह एडवांस्ड इंजन एक नए ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर बना है और रेडी-टू-राइड कंडीशन में इसका वजन सिर्फ 178 kg है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा ने इस सेगमेंट में किया बड़ा कारनामा; एक साथ CNG, EV, इथेनॉल मॉडल लाई

सस्पेंशन का काम KYB कंपोनेंट्स करते हैं, जिसमें आगे की तरफ 43mm अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक है। हाई वैरिएंट में एडजस्टेबल स्पोर्ट सस्पेंशन मिलता है। ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ Brembo और पीछे की तरफ ByBre है, जिसे कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और डायनामिक ब्रेक कंट्रोल सपोर्ट करते हैं। BMW F 450 GS को चार वैरिएंट बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और GS ट्रॉफी में पेश किया जाएगा। हर स्टेप अप में ऑफ-रोड फुटरेस्ट, एल्यूमीनियम इंजन गार्ड, हैंड गार्ड, स्पोर्ट सस्पेंशन और रेसिंग रेड और रेसिंग ब्लू मेटैलिक जैसे एक्सक्लूसिव कलर स्कीम जैसे एडवेंचर-फोकस्ड हार्डवेयर मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड लाई बुलेट का दमदार मॉडल, इसमें 650cc का पावरफुल इंजन मिलेगा

राइडिंग मोड में रेन, रोड और एंड्यूरो स्टैंडर्ड हैं, जबकि एंड्यूरो प्रो हायर ट्रिम्स पर उपलब्ध है। BMW F 450 GS में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन सपोर्ट, राइड डेटा और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ 6.5-इंच की TFT स्क्रीन भी है। हीटेड ग्रिप्स और USB-C चार्जिंग पोर्ट स्टैंडर्ड हैं। अगर BMW इसकी कीमत अग्रेसिव रखने का फैसला करती है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.70 लाख रुपए होगी। इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालायन से होगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।