BMW की नई एडवेंचर बाइक भारत में लॉन्च, कीमत ₹5.90 लाख; मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारतीय मार्केट में अपनी नई एडवेंचर बाइक F 450 GS Sport लॉन्च कर दिया है। इसमें बेहतर ऑफ-रोडिंग के लिए स्पोर्ट सस्पेंशन, गियर शिफ्ट असिस्टेंट प्रो और राइडिंग मोड्स प्रो जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

बीएमडब्ल्यू f 450 gs sport वैरिएंट भारत में लॉन्च

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BMW F450 GS

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारतीय मार्केट में अपनी नई एडवेंचर बाइक F 450 GS Sport लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.90 लाख रुपये रखी है। यह नया वैरिएंट F 450 GS के एक्सक्लूसिव और टॉप-स्पेक जीएस ट्रॉफी वैरिएंट के बीच आता है। इसमें बेहतर ऑफ-रोडिंग के लिए स्पोर्ट सस्पेंशन, गियर शिफ्ट असिस्टेंट प्रो और राइडिंग मोड्स प्रो जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, बाइक को खास रेसिंग रेड कलर में पेश किया गया है। नए वैरिएंट के आने के बाद अब F 450 GS कुल चार वैरिएंट में उपलब्ध हो गई है।

स्पोर्ट वैरिएंट में क्या नया? बीएमडब्ल्यू F 450 GS Sport की सबसे बड़ी खासियत इसका स्पोर्ट सस्पेंशन है। कंपनी ने इसे खास तौर पर खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के दौरान बेहतर कंट्रोल देने के लिए तैयार किया है। इसमें गियर शिफ्ट असिस्टेंट प्रो भी मिलता है। इससे राइडर बिना क्लच का इस्तेमाल किए गियर बदल सकता है। इसके अलावा, राइडिंग मोड्स प्रो एंड्यूरो प्रो के साथ राइडिंग मोड भी दिया गया है। यह मोड खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के दौरान बाइक को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करता है।

डिजाइन और हार्डवेयर लुक के मामले में नई F 450 GS Sport बाकी वैरिएंट जैसी ही है। हालांकि, इसे अलग पहचान देने के लिए कंपनी ने इसमें एक्सक्लूसिव रेसिंग रेड कलर दिया है। बाइक में X-शेप LED हेडलैंप, एडवेंचर स्टाइल फ्रंट बीक और अपराइट राइडिंग पोजिशन मिलती है। इसके अलावा, इसमें राइडर को हवा से बचाने के लिए क्लियर Rallye विंडस्क्रीन दी गई है। बाइक में ब्लैक हैंडगार्ड, ऑफ-रोड फुटपेग और प्लास्टिक इंजन गार्ड भी मिलता है।

कितना अलग है नया वैरिएंट? बीएमडब्ल्यू ने शुरुआत में F 450 GS को बेस, एक्सक्लूसिव और जीएस ट्रॉफी वैरिएंट में लॉन्च किया था। अब स्पोर्ट वैरिएंट के आने से इसके कुल चार वैरिएंट हो गए हैं। नए स्पोर्ट वैरिएंट में जीएस ट्रॉफी की तरह स्पोर्ट ड्रॉप और राइडिंग मोड्स प्रो आते हैं। हालांकि, दोनों के बीच कुछ बड़े अंतर भी हैं। जीएस ट्रॉफी में कंपनी का ईजी राइड क्लच सिस्टम मौजूद है। जबकि स्पोर्ट क्लास में सामान्य क्लच दिया गया है।