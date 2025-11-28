कंपनी ने शुरू किया इस मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन, दिसंबर में होगी एंट्री; इस कीमत के साथ हो सकती है लॉन्च

संक्षेप: BMW मोटरराड ने हाल ही में तमिलनाडु में TVS के होसुर प्लांट में अपनी मोस्ट अवेटेड F 450 GS का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसने TVS और BMW मोटरराड की रणनीतिक साझेदारी के तहत 200,000 इकाई प्रोडक्शन की उपलब्धि को पार कर लिया।

BMW मोटरराड ने हाल ही में तमिलनाडु में TVS के होसुर प्लांट में अपनी मोस्ट अवेटेड F 450 GS का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसने TVS और BMW मोटरराड की रणनीतिक साझेदारी के तहत 200,000 इकाई प्रोडक्शन की उपलब्धि को पार कर लिया। दोनों ब्रांडों ने 2013 में हाथ मिलाया था और तब से कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। F 450 GS का लॉन्च इस साझेदारी में एक बड़ा मोड़ होगा क्योंकि यह ब्रांडों द्वारा को-डेवलप पहली मल्टी-सिलेंडर, प्रीमियम पेशकश की शुरुआत का प्रतीक है।

BMW F 450 GS के दिसंबर में इंडिया बाइक वीक 2025 मोटरसाइकिलिंग इवेंट में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह 19 और 20 दिसंबर को होगा और जर्मन ब्रांड इस इवेंट की ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी और फुटफॉल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान खींचने के लिए करेगा। पूरे भारत में कुछ BMW मोटरराड डीलर्स ने F 450 GS के लिए अनऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिसमें रिफंडेबल टोकन अमाउंट डीलरशिप के आधार पर 10,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच अलग-अलग होगा।

BMW F 450 GS इस महीने की शुरुआत में EICMA 2025 में अपना पहला ग्लोबल डेब्यू कर चुकी है। F 450 GS चार वैरिएंट में आएगी, जिसमें बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और GS ट्रॉफी शामिल है। हालांकि इसके ज्यादातर बेसिक हिस्से एक जैसे होंगे, लेकिन ये वैरिएंट फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स राइडर एड्स के मामले में अलग होंगे। मोटरसाइकिल में नया डेवलप किया गया 420cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन होगा, जिसे सिक्स-स्पीड मैनुअल या सेमी-ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा। यह मोटर 8,750rpm पर 48bhp और 6,750rpm पर 43Nm का पीक टॉर्क बनाती है।

इसमें 420cc पैरेलल-ट्विन मोटर है जिसमें 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट है। यह इंजन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। कंपनी के अनुसार बैलेंस शाफ्ट के जरिए वाइब्रेशन को अच्छी तरह से कंट्रोल रखता है। पावरट्रेन 48 hp और 43 Nm जनरेट करता है और इसे स्टैंडर्ड के तौर पर स्लिपर/असिस्ट क्लच के साथ सिक्स-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 3.8 लीटर प्रति 100 km है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रेंज आराम से 350 km पार करने का दावा किया गया है।

इसकी एक खास बात BMW का सेमी-ऑटोमैटिक क्लच सेटअप है, जो स्टार्ट, ट्रैफिक राइडिंग और ऑफ-रोड मैनूवर के दौरान मैनुअल क्लच के इस्तेमाल की जरूरत को कम करता है। यह शिफ्ट असिस्टेंट प्रो के साथ काम करता है, जिससे बिना क्लच के आसानी से गियर बदले जा सकते हैं। जबकि टॉप GS ट्रॉफी वैरिएंट में यह सिस्टम स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है, यह लोअर ट्रिम्स पर ऑप्शनल होगा। यह एडवांस्ड इंजन एक नए ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर बना है और रेडी-टू-राइड कंडीशन में इसका वजन सिर्फ 178 kg है।

सस्पेंशन का काम KYB कंपोनेंट्स करते हैं, जिसमें आगे की तरफ 43mm अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक है। हाई वैरिएंट में एडजस्टेबल स्पोर्ट सस्पेंशन मिलता है। ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ Brembo और पीछे की तरफ ByBre है, जिसे कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और डायनामिक ब्रेक कंट्रोल सपोर्ट करते हैं। BMW F 450 GS को चार वैरिएंट बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और GS ट्रॉफी में पेश किया जाएगा। हर स्टेप अप में ऑफ-रोड फुटरेस्ट, एल्यूमीनियम इंजन गार्ड, हैंड गार्ड, स्पोर्ट सस्पेंशन और रेसिंग रेड और रेसिंग ब्लू मेटैलिक जैसे एक्सक्लूसिव कलर स्कीम जैसे एडवेंचर-फोकस्ड हार्डवेयर मिलते हैं।