एडवेंचर लवर्स की मौज! भारत में जल्द आ रही BMW की ये सस्ती बाइक; मिलेगा हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज

संक्षेप:

बीएमडब्ल्यू भारत में अपनी एडवेंचर बाइक लाइन-अप को और मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी 2026 की शुरुआत में F 450 GS को भारतीय बाजार में उतार सकती है जो एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकती है।

Dec 28, 2025 03:48 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
BMW F 450 GSarrow

बीएमडब्ल्यू भारत में अपनी एडवेंचर बाइक लाइन-अप को और मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी 2026 की शुरुआत में F 450 GS को भारतीय बाजार में उतार सकती है जो मिड-कैपेसिटी एडवेंचर सेगमेंट में एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकती है। यह बाइक F 850 GS के नीचे पोजिशन की जाएगी। खास बात यह है कि इसकी सीरीज प्रोडक्शन पहले ही TVS मोटर कंपनी के होसुर प्लांट में शुरू हो चुकी है। अगर BMW इसे कम कीमत पर लॉन्च करती है तो GS ब्रांड उन राइडर्स तक भी पहुंच सकेगा जो अब तक बड़ी और महंगी GS बाइक्स से दूरी बनाए हुए थे।

धांसू होंगे बाइक के फीचर्स

बीएमडब्ल्यू F 450 GS की सबसे बड़ी खासियत इसका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज है जो इस सेगमेंट में इसे काफी खास बनाता है। बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, डायनामिक ब्रेक कंट्रोल और इंजन ब्रेक मैनेजमेंट जैसे फीचर्स मिलेंगे। राइडर्स को Rain, Road और Enduro जैसे राइडिंग मोड्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे। जबकि ज्यादा ऑफ-रोडिंग पसंद करने वालों के लिए Enduro Pro मोड हाई वैरिएंट्स में दिया जाएगा। इसके अलावा, इसमें 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन सपोर्ट, हीटेड ग्रिप्स और USB-C चार्जिंग पोर्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मौजूद होंगे।

दमदार है बाइक का इंजन

डिजाइन के मामले में BMW ने F 450 GS को अपने सिग्नेचर GS लुक में ही रखा है। इसमें ऊंची और सीधी राइडिंग पोजिशन, शार्प बीक-स्टाइल फ्रंट और X-शेप LED हेडलैंप दिया गया है। बाइक का साइज और वजन भी कंट्रोल में रखा गया है ताकि नए और कम एक्सपीरियंस्ड राइडर्स को भी इसे हैंडल करने में परेशानी न हो। इंजन की बात करें तो इसमें नया 420cc पैरेलल-ट्विन मोटर मिलेगा जो 48bhp की पावर और 43Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट दिया गया है जिससे बाइक का कैरेक्टर बेहतर होता है और वाइब्रेशन भी कम रहता है।

कुछ ऐसा होगा हार्डवेयर

चेसिस और हार्डवेयर की बात करें तो F 450 GS के लिए बिल्कुल नया ट्यूब्युलर स्टील फ्रेम तैयार किया गया है। इसका वजन करीब 178 किलो रहने की उम्मीद है। सस्पेंशन की जिम्मेदारी KYB संभालेगा जिसमें आगे 43 mm अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलेगा। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में Brembo और रियर में ByBre कंपोनेंट्स दिए जाएंगे। इस बाइक को चार वैरिएंट्स Basic, Exclusive, Sport और GS Trophy में पेश करेगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
