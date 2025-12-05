Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़BMW F 450 GS India Launch Expected in 2026
अब इस महीने लॉन्च होगी BMW की ये मोटरसाइकिल, KTM 390 एडवेंचर से होगा मुकाबला

अब इस महीने लॉन्च होगी BMW की ये मोटरसाइकिल, KTM 390 एडवेंचर से होगा मुकाबला

संक्षेप:

BMW की F 450 GS मोटरसाइकिल का भारतीय बाजार में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि ये इंतजार अपकमिंग इंडिया बाइक वीक 2025 में खत्म होने वाल था। हालांकि, अब कंपनी इस इवेंट में इसकी लॉन्चिंग टाल दी है।

Dec 05, 2025 05:53 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
BMW F 450 GSarrow

BMW की F 450 GS मोटरसाइकिल का भारतीय बाजार में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि ये इंतजार अपकमिंग इंडिया बाइक वीक 2025 में खत्म होने वाल था। हालांकि, अब कंपनी इस इवेंट में इसकी लॉन्चिंग टाल दी है। दरअसल, नई रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मन ब्रांड सालाना मोटरसाइकिलिंग कार्निवल का हिस्सा नहीं होगा, जिससे पता चलता है कि ऑफिशियल लॉन्च को आगे बढ़ा दिया गया है। डीलर सोर्स ने कन्फर्म किया है कि बाइक की डिलीवरी फरवरी 2026 के आखिर में शुरू होगी। यानी इसका ऑफिशियल लॉन्च उससे कुछ हफ्ते पहले हो सकता है।

BMW F 450 GS का प्रोडक्शन तमिलनाडु में TVS की होसुर फैसिलिटी में पहले ही शुरू हो चुका है। यह जर्मन ब्रांड में नया एंट्री पॉइंट होगा और इसे भारत में लोकल लेवल पर बनाया जा रहा है, इसलिए उम्मीद है कि BMW इस बाइक को एक अग्रेसिव प्राइस टैग पर लॉन्च करेगी। KTM 390 एडवेंचर की कीमत 3.95 लाख रुपए है। ऐसे में उम्मीद है कि GS की कीमत 5 लाख रुपए से कम होगी। एक्स्ट्रा सिलेंडर और BMW बैज के लिए यह एक अच्छा प्रीमियम होना चाहिए। साथ ही, ये होंडा NX500 (कीमत 6.33 लाख रुपए) से कहीं ज्यादा सस्ता होगा।

ये भी पढ़ें:टाटा पंच EV पर आया साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, पूरे ₹1.60 लाख सस्ती मिल रही

F 450 GS के खास टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो, इसमें नया डेवलप किया गया 420cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन होगा, जिसे सिक्स-स्पीड मैनुअल या सेमी-ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा। इंजन में एक यूनिक 135-डिग्री फायरिंग ऑर्डर है, जिसके बारे में BMW का दावा है कि यह इसे एक यूनिक कैरेक्टर देगा। मोटर 8,750rpm पर 48bhp और 6,750rpm पर 43Nm का पीक टॉर्क बनाता है।

ये भी पढ़ें:स्कॉर्पियो N खरीदने में मत करना जल्दबाजी, कंपनी इसका फेसलिफ्ट मॉडल ला रही

टेक्नोलॉजी की बात करें तो, इसमें 6.5-इंच का TFT कलर डिस्प्ले, LED लाइटिंग, हीटेड ग्रिप्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ है। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स में कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और डायनामिक ब्रेक कंट्रोल शामिल हैं। यह चार वैरिएंट में मिलेगा, जिसमें बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और GS ट्रॉफी शामिल हैं। हालांकि, इसके ज्यादातर बेसिक हिस्से एक जैसे होंगे, लेकिन ये वैरिएंट फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स राइडर एड्स के मामले में अलग होंगे। टॉप-स्पेक GS ट्रॉफी वैरिएंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन, ईज़ी राइड क्लच और ऑप्शनल ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
