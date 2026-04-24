BMW ने लॉन्च की 450cc की दमदार बाइक, मिलेगी जबर्दस्त पावर, टॉप स्पीड 165 kmph
BMW F 450 GS की भारत में एंट्री हो गई है। यह बाइक 8750 rpm पर 48hp और 6750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क ऑफर करती है। कंपनी की दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 165 kmph की है। आइए जानते हैं डीटेल।
BMW ने भारत में अपनी नई बाइक को लॉन्च किया है। इसका नाम BMW F 450 GS है। इसकी शुरुआती कीमत 4.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। कंपनी की GS एडवेंचर लाइनअप की यह बाइक ऑफ-रोड कैपेबिलिटी और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ राइडर्स को डेली यूज का बेहतरीन पैकेज ऑफर करती है। यह बाइक 8750 rpm पर 48hp और 6750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क ऑफर करती है। कंपनी की दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 165 kmph की है। साथ ही इसमें आपको 6.5 इंच का TFT डिस्प्ले भी मिलेगा, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। आइए डीटेल में जानते हैं बीएमडब्ल्यू की इस नई बाइक के बारे में।
शानदार लुक
बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस में ब्रैंड का जाना-पहचाना जीएस डिजाइन लैंग्वेज दिखता है, जिससे इसका रगेड लुक भी क्लीन और शार्प लगता है। फ्रंट में 'X' शेप का फुल एलईडी हेडलाइट है, जबकि इसकी सिग्नेचर बीक और फ्लोइंग बॉडी पैनल इसे एक खास एंडवेंचर रेडी लुक देते हैं। इस मोटरसाइकिल में स्लिम रियर और शानदार तरीके से डिजाइन किया गया 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि राइडर इस बाइक को बैठकर और खड़े होकर दोनों तरह से चला सकें। बीएमडब्ल्यू इसे बेस, एक्सक्लूसिव और जीएस ट्रॉफी समेत कई वेरिएंट में ऑफर कर रहा है। सभी वेरिएंट में थोड़े-बहुत विजुअल चेंज और कलर स्कीम दी गई है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BMW F 450 GS
₹ 4.7 - 5.3 लाख
KTM 390 Enduro R
₹ 3.41 - 3.54 लाख
KTM 390 Adventure R
₹ 3.78 लाख
Kawasaki Versys X 300
₹ 3.49 लाख
Kawasaki KLX 140R F
₹ 4.11 लाख
Kawasaki KX112
₹ 4.5 लाख
मिलेगा 6-स्पीड गियरबॉक्स
BMW F 450 GS में TVS मोटर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में डिवेलप किया गया नया 450cc ट्विन-सिलेंडर इंजन लगा है। यह इंजन 8,750 rpm पर 48 hp की ताकत और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ पेयर्ड है। इसमें 135 डिग्री का क्रैंकशाफ्ट ऑफसेट है, जिसका मकसद स्मूदनेस के साथ एक दमदार एग्जॉस्ट साउंड देना है। BMW F 450 GS की मैक्सिमम स्पीड 165 kmph है।
19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर वील
F 450 GS को ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर बनाया गया है, जिसे स्ट्रेंथ और वेट के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और रियर में प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी वाला मोनोशॉक दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम में ABS प्रो सपोर्टेड 4-पिस्टन कैलिपर वाला सिंगल फ्रंट डिस्क और रियर डिस्क ब्रेक शामिल है। बाइक में 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर वील लगा है, जिन पर ड्यूल-पर्पस टायर हैं। डाइमेंशन्स की बात करें तो, इसकी सीट की ऊंचाई 845 mm, वीलबेस 1,465 mm, कर्ब वेट 178 किलोग्राम और ग्राउंड क्लीयरेंस 220 mm है।
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 6.5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले
इस मोटरसाइकिल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और मल्टी-कंट्रोलर सपोर्ट के साथ 6.5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है। इसमें चार राइडिंग मोड - रेन, रोड, एंड्यूरो और एंड्यूरो प्रो हैं, जिससे राइडर्स अलग-अलग टेरेन के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अडिशनल फीचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल (डीटीसी), इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (एमएसआर), डायनामिक ब्रेक कंट्रोल और हीटेड ग्रिप्स शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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