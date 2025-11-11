इस धांसू मोटरसाइकिल की गुपचुप बुकिंग शुरू! दिसंबर में कंपनी करेगी लॉन्च; जनवरी से डिलीवरी
BMW मोटरराड डीलर्स ने भारतीय बाजार के लिए अपनी मोस्ट अवेटेड F 450 GS के लिए अनऑफिशियल बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि इस मोटरसाइकिल की ऑन-रोड कीमत करीब 6 लाख रुपए होगी। दिसंबर में इंडिया बाइक वीक 2025 के दौरान इसे लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू होगी। बुकिंग अमाउंट शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। इसका बुकिंग अमाउंट 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक हो सकता है।
F 450 GS का प्रोडक्शन भारत में BMW के भारतीय पार्टनर टीवीएस द्वारा किया जाएगा और इससे जर्मन ब्रांड को मोटरसाइकिल की कॉम्पटीटर कीमत तय करने में मदद मिलेगी। BMW मोटरसाइकिल का कीमत कंपनी कम रख सकती है। इसे शुरुआत में कुछ महीनों के लिए 5 लाख रुपए के प्राइस टैग पर बेचा जा सकता है। यह देखते हुए कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 और सीएफमोटो 450 एमटी जैसी बाइक के आने से इस सेक्टर में कॉम्पटीशन बढ़ने लगा है।
इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो F 450 GS में एक बिल्कुल नया 450cc, पैरेलल-ट्विन इंजन है जो 48bhp और लगभग 45Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। दावा किया गया कि वजन 178 किलोग्राम है और ईंधन टैंक की क्षमता 14 लीटर होगी। एक स्टील ट्यूबलर फ्रेम इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों सिरों पर 180 मिमी यात्रा के साथ सस्पेंशन केवाईबी द्वारा है। स्पोर्ट और जीएस ट्रॉफी वेरिएंट में फोर्क पर रिबाउंड और कम्प्रेशन के लिए एडजस्टर की सुविधा है, साथ ही एक स्पोर्ट ट्यून भी है। ट्यूबलेस टायरों के साथ पहिए 19-इंच आगे और 17-इंच पीछे हैं। ब्रेक में 310 मिमी फ्रंट डिस्क और ब्रेम्बो कैलिपर्स के साथ 240 मिमी पीछे डिस्क शामिल है।
इस बाइक में राइडर्स को स्टैंडर्ड तौर पर रेन, रोड और एंडुरो मोड मिलते हैं, जिसमें एंडुरो प्रो एक्सक्लूसिव ट्रिम से ऊपर की ओर अनलॉक होता है। 6.5 इंच का TFT डिस्प्ले सभी महत्वपूर्ण डेटा दिखाता है और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जबकि हीटेड ग्रिप्स और फुल-LED लाइटिंग स्टैंडर्ड हैं। शिफ्ट असिस्टेंट प्रो (क्विक शिफ्टर) बेस को छोड़कर हर वैरिएंट पर आता है। जीएस ट्रॉफी ट्रिम BMW के ईजी राइड क्लच की शुरुआत करता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
