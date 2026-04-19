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बाइक लवर्स की मौज: 23 अप्रैल को लॉन्च हो रही ये 2 दमदार मोटरसाइकिलें, जान लीजिए खासियतें

Apr 19, 2026 01:09 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगले कुछ दिनों में नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, आने वाले 23 अप्रैल, 2026 को देश के शोरूम्स में दो जबरदस्त मोटरसाइकिलें दस्तक देने वाली हैं।

बाइक लवर्स की मौज: 23 अप्रैल को लॉन्च हो रही ये 2 दमदार मोटरसाइकिलें, जान लीजिए खासियतें

अगले कुछ दिनों में नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, आने वाले 23 अप्रैल, 2026 को देश के शोरूम्स में दो जबरदस्त मोटरसाइकिलें दस्तक देने वाली हैं। इनमें एक अपडेटेड Yezdi Scrambler है और दूसरी BMW F 450 GS है। ये दोनों ही बाइक्स उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं जिन्हें शहर के साथ-साथ ऑफ-रोडिंग रास्तों पर निकलना पसंद है। कंपनियों ने इन मॉडल्स में स्टाइल के साथ-साथ नई टेक्नोलॉजी का भी तड़का लगाया है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

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Yezdi Scrambler

सबसे पहले बात करते हैं Yezdi Scrambler के अपडेटेड मॉडल की। यह बाइक उन लोगों की पहली पसंद रही है जो रेट्रो लुक के साथ मॉडर्न परफॉर्मेंस चाहते हैं। बता दें कि 23 अप्रैल को लॉन्च होने वाले इस नए वर्जन में कंपनी ने कई छोटे-बड़े बदलाव किए हैं। बताया जा रहा है कि नई स्क्रैम्बलर पहले के मुकाबले करीब 10 किलो हल्की होगी। इसमें 334cc का वही दमदार लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा। यह बाइक सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड स्क्रैम जैसी गाड़ियों को टक्कर देने वाली है।

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BMW F 450 GS

दूसरी बड़ी एंट्री है BMW F 450 GS की। एडवेंचर बाइक्स के शौकीनों के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं है। BMW की यह नई पेशकश भारत में TVS के साथ मिलकर तैयार की गई है। इसमें 450cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो करीब 48bhp की पावर जेनरेट करता है। इस बाइक का डिजाइन BMW की बड़ी GS सीरीज की बड़ी बाइक्स से प्रेरित है। लंबे सफर पर जाने वालों और एडवेंचर के दीवानों के लिए यह बाइक एक शानदार ऑप्शन है।

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इतनी रह सकती है कीमत

BMW F 450 GS की एक्स-शोरूम कीमत करीब 4 लाख से 4.50 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है। जबकि Yezdi Scrambler का नया मॉडल 2.20 लाख रुपये के आसपास शुरू हो सकता है। यह बाइक्स सीधे तौर पर मिड-साइज सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगी। अगर आप भी अपनी अगली राइड के लिए कुछ नया और दमदार तलाश रहे हैं, तो इन दोनों बाइक्स के लॉन्च पर नजर जरूर रखिएगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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