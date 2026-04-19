बाइक लवर्स की मौज: 23 अप्रैल को लॉन्च हो रही ये 2 दमदार मोटरसाइकिलें, जान लीजिए खासियतें

Apr 19, 2026 01:09 pm IST

अगले कुछ दिनों में नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, आने वाले 23 अप्रैल, 2026 को देश के शोरूम्स में दो जबरदस्त मोटरसाइकिलें दस्तक देने वाली हैं।

अगले कुछ दिनों में नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, आने वाले 23 अप्रैल, 2026 को देश के शोरूम्स में दो जबरदस्त मोटरसाइकिलें दस्तक देने वाली हैं। इनमें एक अपडेटेड Yezdi Scrambler है और दूसरी BMW F 450 GS है। ये दोनों ही बाइक्स उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं जिन्हें शहर के साथ-साथ ऑफ-रोडिंग रास्तों पर निकलना पसंद है। कंपनियों ने इन मॉडल्स में स्टाइल के साथ-साथ नई टेक्नोलॉजी का भी तड़का लगाया है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

Yezdi Scrambler सबसे पहले बात करते हैं Yezdi Scrambler के अपडेटेड मॉडल की। यह बाइक उन लोगों की पहली पसंद रही है जो रेट्रो लुक के साथ मॉडर्न परफॉर्मेंस चाहते हैं। बता दें कि 23 अप्रैल को लॉन्च होने वाले इस नए वर्जन में कंपनी ने कई छोटे-बड़े बदलाव किए हैं। बताया जा रहा है कि नई स्क्रैम्बलर पहले के मुकाबले करीब 10 किलो हल्की होगी। इसमें 334cc का वही दमदार लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा। यह बाइक सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड स्क्रैम जैसी गाड़ियों को टक्कर देने वाली है।

BMW F 450 GS दूसरी बड़ी एंट्री है BMW F 450 GS की। एडवेंचर बाइक्स के शौकीनों के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं है। BMW की यह नई पेशकश भारत में TVS के साथ मिलकर तैयार की गई है। इसमें 450cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो करीब 48bhp की पावर जेनरेट करता है। इस बाइक का डिजाइन BMW की बड़ी GS सीरीज की बड़ी बाइक्स से प्रेरित है। लंबे सफर पर जाने वालों और एडवेंचर के दीवानों के लिए यह बाइक एक शानदार ऑप्शन है।