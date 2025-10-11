Hindustan Hindi News
बीएमडब्ल्यू की ईवी सेल्स में 246% का बूम, बनाया 2025 में बिक्री का नया रिकॉर्ड; जानिए डिटेल्स

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 में लग्जरी कार सेगमेंट में नया रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि जनवरी से सितंबर 2025 के बीच कंपनी ने 11,978 यूनिट्स की बिक्री की जो पिछले साल की तुलना में 13 पर्सेंट ज्यादा है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 07:34 PM
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 में लग्जरी कार सेगमेंट में नया रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि जनवरी से सितंबर 2025 के बीच कंपनी ने 11,978 यूनिट्स की बिक्री की जो पिछले साल की तुलना में 13 पर्सेंट ज्यादा है। यह ग्रोथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों, लॉन्ग व्हीलबेस सेडान और एसयूवी की बढ़ती डिमांड के चलते देखने को मिली है। साथ ही GST रिफॉर्म्स और फेस्टिव सीजन ऑफर्स ने भी ग्राहकों का रुझान बढ़ाया है। तीसरी तिमाही बीएमडब्ल्यू के लिए अब तक की सबसे बेहतर रही जब कंपनी ने 4,204 यूनिट्स बेचीं जो सालाना आधार पर 21 पर्सेंट की तेजी दिखाती है।

246% बढ़ गई ईवी की बिक्री

कंपनी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जबरदस्त उछाल। बीएमडब्ल्यू और मिनी ने मिलकर साल के पहले नौ महीनों में 2,509 ईवी यूनिट्स बेचीं जो पिछले साल से 246 पर्सेंट ज्यादा है। इनमें iX1 सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी रही । बीएमडब्ल्यू की कुल बिक्री में अब ईवी का हिस्सा 21 पर्सेंट तक पहुंच गया है। कंपनी अपने ग्राहकों के लिए BMW Destination Charging, Smart E-Routing और फ्री वॉलबॉक्स इंस्टॉलेशन जैसी सुविधाएं भी दे रही है ताकि ईवी चार्जिंग नेटवर्क मजबूत हो।

लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल्स की हाई डिमांड

लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल्स ने भी कंपनी की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है। इस सेगमेंट की बिक्री 169 पर्सेंट बढ़कर 5,720 यूनिट्स पर पहुंच गई। इसमें 3 सीरीज, 5 सीरीज, 7 सीरीज और iX1 के लॉन्ग व्हीलबेस वेरिएंट शामिल हैं जो अब कंपनी की आधी बिक्री का हिस्सा हैं। खास बात यह है कि 3 सीरीज अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। वहीं, 7 सीरीज अब भी देश की सबसे लग्जरी फ्लैगशिप सेडान बनी हुई है।

क्या है कंपनी की प्लानिंग

एसयूवी सेगमेंट में भी बीएमडब्ल्यू ने अपना दबदबा कायम रखा है। कंपनी ने इस साल 7,040 एसयूवी बेचीं जो सालाना आधार पर 19 पर्सेंट ज्यादा है। इनमें X1 सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा जिसने कुल एसयूवी बिक्री का 30 पर्सेंट से अधिक हिस्सा अपने नाम किया। वहीं, फ्लैगशिप X7 ने लग्जरी एसयूवी कैटेगरी में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी। मिनी ब्रांड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 468 यूनिट्स बेचीं। जबकि बीएमडब्ल्यू मोटराड ने 3,976 बाइक यूनिट्स की बिक्री की। कंपनी अब साल के अंत तक 9 शहरों में 11 नए डीलरशिप टचपॉइंट्स खोलने की तैयारी में है।

