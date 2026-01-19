इस कंपनी की कार के पीछे पड़े पैसे वाले लोग, इसके आगे मर्सिडीज और ऑडी भी फेल; अपने सेगमेंट में फिर बनी नंबर-1

Hindustan Hindi News
BMW dominates Mercedes and Audi in Global Luxury Car Sales 2025
संक्षेप:

2025 में ग्लोबल लग्जरी कार मार्केट में BMW ने फिर से नंबर-1 की पोजिशन हासिल की है। इस कंपनी ने खुद को सबसे ज्यादा मजबूत साबित किया, जबकि मर्सिडीज (Mercedes) और ऑडी (Audi) को ज्यादा दबाव झेलना पड़ा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 19, 2026 11:58 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
2025 में ग्लोबल लग्जरी कार मार्केट के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एक बार फिर जर्मनी की तीन दिग्गज कंपनियां BMW, मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) और ऑडी (Audi) इस सेगमेंट पर हावी नजर आती हैं। तीनों मिलकर दुनिया के करीब 80% लग्जरी कार बाजार पर कब्जा रखती हैं। हालांकि, इस साल चुनौतियां भी कम नहीं रहीं। चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इन सबके बीच BMW ने खुद को सबसे ज्यादा मजबूत साबित किया, जबकि मर्सिडीज (Mercedes) और ऑडी (Audi) को ज्यादा दबाव झेलना पड़ा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अमेरिका में बढ़ी मुश्किलें

2024 के बाद से जर्मन लग्जरी ब्रांड्स को अमेरिका में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि हाई टैरिफ (आयात शुल्क) और EV टैक्स क्रेडिट खत्म होना अमेरिकी सरकार चाहती है कि कंपनियां लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, नहीं तो भारी टैक्स चुकाना पड़े। वहीं, 2025 में इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाली सरकारी छूट हटने से EV बिक्री प्रभावित हुई। अमेरिका, चीन के बाद जर्मन कार कंपनियों का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए यहां की गिरावट का सीधा असर ग्लोबल बिक्री पर पड़ा।

BMW ग्लोबल सेल्स 2025: मजबूती बरकरार

इन चुनौतियों के बावजूद BMW ने शानदार संतुलन दिखाया। अमेरिका में BMW और Mini को मिलाकर बिक्री 5% बढ़कर 4,17,638 यूनिट हो गई। हालांकि, Q4 में 4.6% की गिरावट आई, फिर भी पूरे साल का प्रदर्शन पॉजिटिव रहा।

ग्लोबल बिक्री की बात करें तो BMW, Mini और रॉल्स-रॉयस (Rolls-Royce) की कुल बिक्री 24,63,715 यूनिट पर पहुंच गई, यानी 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। केवल BMW ने 21,69,761 यूनिट की सेल हासिल की है, जो (-1.4%) की हल्की गिरावट है।

Mini ब्रांड ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया और इसकी सेल में 17.7% की ग्रोथ देखी गई। इसकी कुल सेल 2,88,290 यूनिट रही।

रॉल्स-रॉयस (Rolls-Royce) की बिक्री में मामूली गिरावट (-0.8%) दर्ज की गई, जो 5,664 यूनिट की सेल को दर्शाता है।

BMW Motorrad (बाइक्स) की सेल में 3.7% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी ने इस दौरान 2,02,563 यूनिट की सेल हासिल की। भारत में BMW (कार + Mini + बाइक) की बिक्री भी लगभग स्थिर रही, जिसमें सिर्फ 0.75% की गिरावट देखी गई।

मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) की ग्लोबल सेल्स (Global Sales 2025) की बात करें तो मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) के लिए 2025 थोड़ा कठिन रहा। इसकी कुल ग्लोबल बिक्री 21.6 लाख यूनिट रही, यानी 10% की गिरावट हुई।

पैसेंजर कार्स की सेल

पैसेंजर कार्स की सेल 18,00,800 यूनिट (-9%) रही। कंपनी को चीन में सबसे बड़ा झटका लगा, जो 19% की गिरावट है। चीन में इसकी 5,51,900 यूनिट सेल हुईं। अमेरिका में 2,84,600 यूनिट (-12%) सेल हुईं। यूरोप में 6,34,600 यूनिट (-1%) सेल हुईं। जर्मनी में 2,13,200 यूनिट सेल हुईं, जो लगभग पिछले साल जैसा ही है। भारत में मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) की बिक्री 2.85% घटी।

ऑडी की 2025 की ग्लोबल सेल

ऑडी (Audi) ने कुछ बाजारों में वापसी की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर गिरावट रही। कंपनी की कुल बिक्री 16,23,551 यूनिट रही, यानी -2.9% की गिरावट है। चीन में 6,17,514 यूनिट (-5%) बिकीं। वहीं, नॉर्थ अमेरिका (USA + Canada) में 2,02,143 यूनिट (-12.2%) सेल हुईं। जर्मनी में 4% की ग्रोथ हुई और यहां 2,06,290 यूनिट की सेल हुई। भारत में ऑडी (Audi) को बड़ा झटका लगा। इसकी बिक्री 22.46% गिरकर 4,510 यूनिट रह गई।

