इस कंपनी की लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर भारतीय जमकर लुटा रहे रुपया, अब तक 5000 यूनिट खरीद डालीं

BMW ग्रुप इंडिया देश की पहली ऐसी लग्जरी कार कंपनी बन गई है जिसने 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, कंपनी ने जम्मू (उत्तर) से मदुरै (दक्षिण तक 4,000 किलोमीटर तक फैला एक हाई-पावर चार्जिंग कॉरिडोर लॉन्च किया है। इस कॉरिडोर में रेंज की चिंता से बचने के लिए 300 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जर लगाए गए हैं। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हुबली, बेंगलुरु, कोयंबटूर और मदुरै जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरने वाले ये स्टेशन 120 किलोवाट से 720 किलोवाट तक की कैपेसिटी वाले हैं।

ये स्टेशन ऐसी जगहों पर स्थित हैं जहां ग्राहक कॉफी पी सकते हैं और खाना खा सकते हैं। अपनी इलेक्ट्रिक कार चार्ज करते समय कार में एंटरटेनमेंट का आनंद ले सकते हैं। स्टेटिक और जfऑन जैसे लीडिंग प्रोवाइडर के साथ साझेदारी में ऑपरेटेड, इस चार्जिंग नेटवर्क को सभी इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांडों के ग्राहकों के लिए सुलभ बनाया गया है। इसके अलावा, BMW ग्रुप इंडिया पहले से ही भारत के प्रीमियम होटलों, रिसॉर्ट्स और मॉल में लगभग 300 डेस्टिनेशन चार्जर ऑपरेट करता है।

बड़े चार्जिंग नेटवर्क के साथ रणनीतिक गठजोड़ के साथ, ब्रांड अब ग्राहकों को देश भर में 6,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स तक पहुंच प्रदान करता है। इन्हें myBMW ऐप के जरिए आसानी से ढूंढा और सक्रिय किया जा सकता है। इससे यूजर चार्जर की लाइव स्थिति देख सकते हैं। स्टेशनों को कैपेसिटी के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं. या आस-पास की सुविधाओं का पता लगा सकते हैं। BMW ने इंडस्ट्री में पहली चार्जिंग कॉन्सीएर्ज सर्विस भी शुरू की है। ग्राहकों को सक्रिय चार्जर्स के आधार पर सुझाए गए मार्गों के साथ लंबी यात्राओं की योजना बनाने के लिए ऑन-कॉल सहायता मिलती है। इंटीग्रेटेड गेटवे के साथ पेमेंट आसान हो जाता है, जिससे कई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती।

फ्री होम चार्जर, BMW और मिनी डीलरशिप पर फास्ट-चार्जिंग सुविधाओं तक खुली पहुंच और स्मार्ट ई-रूटिंग और BMW डेस्टिनेशन चार्जिंग जैसी नई सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। BMW ग्रुप इंडिया वर्तमान में देश में सबसे विस्तृत लग्जरी EV पोर्टफोलियो पेश करता है, जिसमें BMW i7, iX, i5, i4, iX1 लॉन्ग व्हीलबेस, MINI कंट्रीमैन E, साथ ही BMW CE 04 और CE 02 इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं।