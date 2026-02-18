Hindustan Hindi News
ऑनरोड ₹2.50 लाख में मिल रहा BMW का इलेक्ट्रिक स्कूटर, TVS X से भी सस्ता; 2 बैटरी के साथ इतने KM रेंज

Feb 18, 2026 12:02 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
BMW मोटरराड ने भारतीय बाजार में मिलने वाले CE 02 इलेक्ट्रिक को लिमिटेड टाइम के लिए सस्ता कर दिया है। दरअसल, इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 4.49 लाख रुपए है, जो 2024 में लॉन्च कीमत के बराबर है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कंपनी अपनी डीलरशिप पर CE 02 पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं।

BMW मोटरराड ने भारतीय बाजार में मिलने वाले CE 02 इलेक्ट्रिक को लिमिटेड टाइम के लिए सस्ता कर दिया है। दरअसल, इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 4.49 लाख रुपए है, जो 2024 में लॉन्च कीमत के बराबर है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कंपनी अपनी डीलरशिप पर CE 02 पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं। ये डीलर-लेवल डिस्काउंट हैं, जिसका मतलब है कि ऑफिशियल कीमतें वैसी ही रहेंगी। डिस्काउंट ऑफर स्टॉक अवेलेबिलिटी पर निर्भर हो सकते हैं।

इस डिस्काउंट को लेकर कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ डीलरशिप CE 02 पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट दे रहे हैं। जानकारी के लिए मुंबई में एक डीलरशिप CE 02 को 2.50 लाख की ऑन-रोड कीमत पर खरीद सकते हैं। इसी तरह, बेंगलुरु में एक डीलरशिप CE 02 के हाईलाइन ट्रिम के लिए 3 लाख की ऑन-रोड कीमत बता रही है। जैसा कि साफ़ है, डिस्काउंटेड कीमतें ऑफिशियल कीमत से लगभग आधी हैं।

ये ऑफर OEM की तरफ से नहीं हैं, इसलिए ग्राहकों को यह जानने के लिए अपने सबसे पास के BMW मोटरराड डीलर से संपर्क करना पड़ सकता है। ज्यादा सस्ती कीमत के साथ, BMW CE 02 उन ग्राहकों के लिए काम कर सकता है जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ढूंढ रहे हैं। CE 02 का कोई सीधा मुकाबला नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोफाइल और पोजिशनिंग एकदम अलग है। इसे स्कूटर या मोपेड कहने के बजाय, CE 02 को ‘eParkourer’ के नाम से जाना जाता है। ये शहर के युवा राइडर को टारगेट करता है।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर के टॉप वैरिएंट की कीमत अर्टिगा के बेस के बराबर, कीमत ₹5.65 लाख से शुरू

BMW CE 02 कॉम्पटीटर की कीमतें
इस डिस्काउंटेड कीमत के साथ CE 02 इस प्राइस रेंज के दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उदाहरण के लिए, TVS X बेंगलुरु में 2.64 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। इसी तरह, एथर 450 एपेक्ट 1.89 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एक और ऑप्शन अल्ट्रावायलेट F77 Mach 2 है। इसकी कीमत 2.99 लाख रुपए है। चलिए BMW CE 02 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं।

ये भी पढ़ें:ओला, TVS, हीरो या एथर नहीं; बल्कि ये 5 ई-स्कूटर भी डेली राइड के लिए शानदार

BMW CE 02 का डिजाइन और परफॉर्मेंस

BMW CE 02 के डिजाइन की तो ये मार्केट में मौजूद दूसरे मॉडल से एकदम अलग नजर आता है। इसमें एक सपाट सीट मिलती है, जो आपको काइनेटिक लूना और हीरो पुक की याद दिलाएगी। हालांकि, इसकी चौड़ाई थोड़ा ज्यादा है। सीट को इसके हैंडल तक फैली हुई है। जिससे इस पर 2 लोग को बड़े आराम से बैठ सकते हैं। पावर की बात करें तो इसे एयर-कूल्ड मोटर के साथ जोड़ा गया है। इसमें 1.96kWh की बैटरी उपलब्ध कराई गई है, जो 45किमी/घंटे की स्पीड के साथ 45किमी की रेंज देने में कैपेबिल है।

ये भी पढ़ें:टोयोटा का बड़ा धमाका... अपनी लग्जरी सेडान को इस महीने ₹3.35 लाख सस्ता कर दिया

इसमें दो बैटरी का ऑप्शन मिलता है, जिससे इसका सफर लंबा हो जाता है। इसमें 1.96kWh की एक और बैटरी को जोड़ने का ऑरप्शन दिया है, जिसके बाद स्कूटर एक सिंगल चार्ज में 108Km का सफर आसानी से तय कर सकेगा। इसकी टॉप स्पीड 96Km/h है। हालांकि, प्रीमियम स्कूटर के नाते ये रेंज कम लगती है। CE 02 इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0.9kW वाले चार्जर की मदद से 5.12 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। वहीं, 1.5kW के फास्ट चार्जर से साथ 3.30 घंटे में फ़ुल चार्ज हो जाएगा।

अब बात करें BMW CE 02 इलेक्ट्रिक स्कूटर के हार्डवेयर की तो, इसमें डबल-लूप स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिसे एक USD और एक एडजस्टेबल मोनोशॉर्क्स से लैस किया है। कंपनी का यह स्कूटर 14-इंच के व्हील्स पर दौड़ेगा। जबकि ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 239mm डिस्क और रियर में 220mm वाले डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसमें एक बटन वाली चाबी मिलती है। वहीं, इसमें एक LCD स्क्रीन भी दी है।

