BMW भारत लेकर आएगी अपनी लक्जरी ब्रांड 'एल्पिना', देश के अमीर ग्राहकों को लुभाएगी
लिंक्डइन पर एक नौकरी पोस्टिंग के अनुसार, जर्मन कार मेकर एल्पिना को 10 भारतीय शहरों में एक स्टैंडअलोन ब्रांड के रूप में पेश करेगा और उसने नेटवर्क स्ट्रेटजी रोल के लिए कैंडिडेट्स की भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें डीलर पार्टनर्स का चयन करना, कॉम्पटीशन का एनालिसस करना और रोलआउट की योजना बनाना शामिल है।
भारतीय बाजार के अंदर कारों का एक सेगमेंट ऐसा है जहां कुछ गिनी-चुनी कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। ये सेगमेंट मिडिल क्लास की पहुंच से काफी दूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लक्जरी कार सेगमेंट की, जिसमें BMW, मर्सिडीज-बेंज जैसी कंपनियों का दबदबा देखने को मिलता है। अब ET की रिपोर्ट के मुताबिक, BMW अगले साल भारत में अपना लक्जरी एल्पिना (Alpina) ब्रांड लॉन्च करने की योजना बना रही है, क्योंकि इसका उद्देश्य पैसे वाले ग्राहकों को लुभाना है। साथ ही, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में अपनी सेल्स में इजाफा करना भी है।
लिंक्डइन पर एक नौकरी पोस्टिंग के अनुसार, जर्मन कार मेकर एल्पिना को 10 भारतीय शहरों में एक स्टैंडअलोन ब्रांड के रूप में पेश करेगा और उसने नेटवर्क स्ट्रेटजी रोल के लिए कैंडिडेट्स की भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें डीलर पार्टनर्स का चयन करना, कॉम्पटीशन का एनालिसस करना और रोलआउट की योजना बनाना शामिल है।
एल्पिना भारत में BMW के मॉडल का विस्तार ऐसे समय में करेगी जब कार मेकर ओवरऑल लक्जरी ऑटो बाजार की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है और लीडिंग मर्सिडीज-बेंज से काफी दूरी पर है। 2026 की पहली छमाही में BMW ने भारत में 9,075 कारें बेचीं, जो एक साल पहले की तुलना में 17% अधिक है। इसी अवधि में मर्सिडीज ने 9% की वृद्धि के साथ 9,768 कारें बेचीं।
भारत में टॉप-एंड लक्जरी कारें ओवरऑल बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि ग्राहक ऑफ-द-शेल्फ मॉडल से अपग्रेड करना चाहते हैं और कस्टमाइजेशन पर अधिक खर्च कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा, मर्सिडीज-मेबैक की सफलता एक उदाहरण है। BMW इस सेगमेंट में अपनी उपस्थिति बनाना चाहता है, जो इसके मौजूदा मॉडल जैसे X1 SUV और 3 सीरीज सेडान और दूसरे छोर पर रोल्स-रॉयस के बीच बैठता है।
भारत-यूरोप व्यापार समझौते का फायदा मिलेगा
एल्पिना को लॉन्च करने की योजना ऐसे समय में आई है जब भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापार समझौते को मंजूरी देने के करीब हैं, जो लक्जरी कारों पर 100% के वर्तमान आयात शुल्क को काफी कम कर देगा, जिससे इस तरह के लॉन्च का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा। इस डील के तहत, €15,000 (16,500 डॉलर) से अधिक कीमत वाली कारों की एक निश्चित संख्या पर टैरिफ तुरंत 30% से 35% तक कम हो जाएगा, एक ऐसा कदम जिससे भारत के छोटे लक्जरी बाजार का विस्तार होने की उम्मीद है।
2025 में भारत में 4.4 मिलियन की कुल पैसेंजर कारों की बिक्री में लक्जरी मॉडल की हिस्सेदारी सिर्फ 1% से अधिक थी। एनालिस्ट और इंडस्ट्री के अधिकारियों को उम्मीद है कि 2030 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 5% हो जाएगी, जिससे हुंडई मोटर जैसे कार मेकर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी, जो अगले साल भारत में अपना जेनेसिस ब्रांड लाएगी।
BYD की लक्जरी डेन्जा ब्रांड आ रही
इस बीच, चीनी कार मेकर BYD ने पिछले हफ्ते भारत में अपना लक्जरी डेन्जा ब्रांड लॉन्च किया और टाटा मोटर्स की ब्रिटिश लक्जरी यूनिट जगुआर लैंड रोवर ने अपने डिफेंडर 110 SUV की लोकल असेंबली शुरू कर दी है। अपनी टॉप-एंड कारों की हाई डिमांड के कारण मर्सिडीज ने 2025 में भारत में रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के GST में 5 सालों में अल्ट्रा-लक्जरी बाजार को बढ़ावा मिला है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें