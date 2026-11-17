लिंक्डइन पर एक नौकरी पोस्टिंग के अनुसार, जर्मन कार मेकर एल्पिना को 10 भारतीय शहरों में एक स्टैंडअलोन ब्रांड के रूप में पेश करेगा और उसने नेटवर्क स्ट्रेटजी रोल के लिए कैंडिडेट्स की भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें डीलर पार्टनर्स का चयन करना, कॉम्पटीशन का एनालिसस करना और रोलआउट की योजना बनाना शामिल है।

भारतीय बाजार के अंदर कारों का एक सेगमेंट ऐसा है जहां कुछ गिनी-चुनी कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। ये सेगमेंट मिडिल क्लास की पहुंच से काफी दूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लक्जरी कार सेगमेंट की, जिसमें BMW, मर्सिडीज-बेंज जैसी कंपनियों का दबदबा देखने को मिलता है। अब ET की रिपोर्ट के मुताबिक, BMW अगले साल भारत में अपना लक्जरी एल्पिना (Alpina) ब्रांड लॉन्च करने की योजना बना रही है, क्योंकि इसका उद्देश्य पैसे वाले ग्राहकों को लुभाना है। साथ ही, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में अपनी सेल्स में इजाफा करना भी है।

लिंक्डइन पर एक नौकरी पोस्टिंग के अनुसार, जर्मन कार मेकर एल्पिना को 10 भारतीय शहरों में एक स्टैंडअलोन ब्रांड के रूप में पेश करेगा और उसने नेटवर्क स्ट्रेटजी रोल के लिए कैंडिडेट्स की भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें डीलर पार्टनर्स का चयन करना, कॉम्पटीशन का एनालिसस करना और रोलआउट की योजना बनाना शामिल है।

एल्पिना भारत में BMW के मॉडल का विस्तार ऐसे समय में करेगी जब कार मेकर ओवरऑल लक्जरी ऑटो बाजार की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है और लीडिंग मर्सिडीज-बेंज से काफी दूरी पर है। 2026 की पहली छमाही में BMW ने भारत में 9,075 कारें बेचीं, जो एक साल पहले की तुलना में 17% अधिक है। इसी अवधि में मर्सिडीज ने 9% की वृद्धि के साथ 9,768 कारें बेचीं।

भारत में टॉप-एंड लक्जरी कारें ओवरऑल बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि ग्राहक ऑफ-द-शेल्फ मॉडल से अपग्रेड करना चाहते हैं और कस्टमाइजेशन पर अधिक खर्च कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा, मर्सिडीज-मेबैक की सफलता एक उदाहरण है। BMW इस सेगमेंट में अपनी उपस्थिति बनाना चाहता है, जो इसके मौजूदा मॉडल जैसे X1 SUV और 3 सीरीज सेडान और दूसरे छोर पर रोल्स-रॉयस के बीच बैठता है।

भारत-यूरोप व्यापार समझौते का फायदा मिलेगा

एल्पिना को लॉन्च करने की योजना ऐसे समय में आई है जब भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापार समझौते को मंजूरी देने के करीब हैं, जो लक्जरी कारों पर 100% के वर्तमान आयात शुल्क को काफी कम कर देगा, जिससे इस तरह के लॉन्च का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा। इस डील के तहत, €15,000 (16,500 डॉलर) से अधिक कीमत वाली कारों की एक निश्चित संख्या पर टैरिफ तुरंत 30% से 35% तक कम हो जाएगा, एक ऐसा कदम जिससे भारत के छोटे लक्जरी बाजार का विस्तार होने की उम्मीद है।

2025 में भारत में 4.4 मिलियन की कुल पैसेंजर कारों की बिक्री में लक्जरी मॉडल की हिस्सेदारी सिर्फ 1% से अधिक थी। एनालिस्ट और इंडस्ट्री के अधिकारियों को उम्मीद है कि 2030 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 5% हो जाएगी, जिससे हुंडई मोटर जैसे कार मेकर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी, जो अगले साल भारत में अपना जेनेसिस ब्रांड लाएगी।