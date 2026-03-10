टेस्टिंग के दौरान एक साथ दिखीं BMW और Norton की दो पावरफुल बाइक्स, जानिए कब होगी लॉन्च?

Mar 10, 2026 07:25 pm IST

टीवीएस मोटर इन दिनों बैकग्राउंड में काफी तेजी से काम कर रही है। कंपनी एक साथ TVS, BMW मोटरराड और नॉर्टन मोटरसाइकिल के लिए नई बाइक्स तैयार कर रही है। पिछले साल TVS ने अपनी पहली एडवेंचर बाइक 'Apache RTX 300' लॉन्च कर धूम मचा दी थी। अब खबरें आ रही हैं कि TVS अपनी फैक्ट्रियों में दो और पावरफुल ADV बाइक्स के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की तैयारी कर रही है। बता दें कि ये दोनों बाइक्स BMW F 450 GS और नॉर्टन एटलस GT हाल ही में भारत में टेस्टिंग के दौरान एक साथ नजर आई हैं। इससे इनके जल्द लॉन्च होने के कयास लगाए जा रहे हैं।

BMW F 450 GS बता दें कि BMW और TVS 310cc प्लेटफॉर्म के बाद अब एक नया ट्विन-सिलेंडर प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, इसका प्रोडक्शन मॉडल लगभग 420cc का हो सकता है। टेस्टिंग के दौरान दिखी 'BMW F 450 GS' की बात करें तो यह अपनी GS सीरीज के सिग्नेचर लुक के साथ आती है। इसमें एलईडी लाइटिंग, 6.5-इंच का बड़ा टीएफटी (TFT) इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे।

नॉर्टन एटलस GT दूसरी ओर नॉर्टन मोटरसाइकिल पर TVS का खास जोर है। नॉर्टन की 'एटलस GT' उन चार बाइक्स में से एक है जिन्हें कंपनी अपनी नई स्ट्रेटजी के तहत मार्केट में लाएगी। एटलस GT को खास तौर पर टूरिंग के शौकीनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पावर देने के लिए इसमें 585cc का पैरेलल ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो करीब 70bhp की दमदार पावर जनरेट करता है। नॉर्टन एक प्रीमियम ब्रांड है, इसलिए इसमें मिलने वाली फिनिशिंग भी काफी हाई-टेक होने की उम्मीद है।

लगातार हो रही टेस्टिंग दिलचस्प बात यह है कि BMW F 450 GS और नॉर्टन एटलस GT, दोनों ही बाइक्स का प्रोडक्शन भारत में TVS की फैक्ट्री में ही किया जाएगा। यही कारण है कि ये दोनों एक साथ टेस्टिंग करती हुई देखी गई हैं। बता दें कि कंपनी ने अभी तक इन दोनों बाइक्स की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई सटीक तारीख का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, टेस्टिंग की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह तय है कि एडवेंचर बाइक के शौकीनों को जल्द ही बाजार में जबरदस्त ऑप्शन मिलने वाले हैं।