22 सितंबर तक कर लीजिए इंतजार, फिर ₹13.60 लाख कम में मिलेंगी इस कंपनी की कारें; सस्ते में मिलेगी ज्यादा बजट वाली लग्जरी

GST कटौती के बाद BMW और MINI कारें सस्ती हो गई हैं। 22 सितंबर 2025 के बाद BMW की कारें 13.60 लाख तक सस्ते में मिलेंगी। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sun, 14 Sep 2025 04:32 PM

भारत में लग्जरी कार प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि BMW India ने अपने फेस्टिव कैम्पेन ‘Joy Days’ की घोषणा की है, जिसमें ग्राहकों को GST 2.0 रेट कट और स्पेशल फाइनेंस स्कीम्स का डबल फायदा मिलेगा। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी और खरीदारों को 13.60 लाख तक की बचत हो सकती है। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं।

मॉडल पुरानी कीमत नई कीमत बचत BMW 330Li M Sport ₹63.90 लाख ₹60.45 लाख ₹3.45 लाख BMW X5 xDrive30d ₹1.02 करोड़ ₹95.50 लाख ₹6.50 लाख BMW M340i लागू नई कीमत कम भारी कटौती (डिटेल कंपनी द्वारा घोषित) BMW X3 लागू नई कीमत कम भारी कटौती (डिटेल कंपनी द्वारा घोषित) MINI Cooper S Essential Pack ₹46.20 लाख ₹43.70 लाख ₹2.50 लाख

क्या है खास? BMW न केवल कारों की कीमतें घटा रही है, बल्कि अपने ग्राहकों को आकर्षक फाइनेंस विकल्प भी दे रही है। जैसे कि BMW स्मार्ट फाइनेंस (Smart Finance) के तहत लो EMI प्लान्स, बायबैक ऑप्शन्स और कस्टम पेमेंट प्लान हो या सिर्फ 6.75% से शुरू होने वाला इंटरेस्ट रेट्स हो। इसके साथ ही स्पेशल ऑफर्स फेस्टिव सीजन को और भी खास बनाने के लिए तैयार हैं।

ग्राहकों के लिए फायदा लग्जरी कार खरीदना अब और भी किफायती हो सकता है। इससे GST 2.0 कटौती का पूरा लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। यानी कि त्योहारी सीजन में नई BMW या MINI खरीदने का सुनहरा मौका मिलेगा।