BMW and Mini Car Prices Reduced by up to Rs 13.60 Lakh after GST cut, Check all details 22 सितंबर तक कर लीजिए इंतजार, फिर ₹13.60 लाख कम में मिलेंगी इस कंपनी की कारें; सस्ते में मिलेगी ज्यादा बजट वाली लग्जरी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़BMW and Mini Car Prices Reduced by up to Rs 13.60 Lakh after GST cut, Check all details

22 सितंबर तक कर लीजिए इंतजार, फिर ₹13.60 लाख कम में मिलेंगी इस कंपनी की कारें; सस्ते में मिलेगी ज्यादा बजट वाली लग्जरी

GST कटौती के बाद BMW और MINI कारें सस्ती हो गई हैं। 22 सितंबर 2025 के बाद BMW की कारें 13.60 लाख तक सस्ते में मिलेंगी। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 04:32 PM
share Share
Follow Us on
22 सितंबर तक कर लीजिए इंतजार, फिर ₹13.60 लाख कम में मिलेंगी इस कंपनी की कारें; सस्ते में मिलेगी ज्यादा बजट वाली लग्जरी

भारत में लग्जरी कार प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि BMW India ने अपने फेस्टिव कैम्पेन ‘Joy Days’ की घोषणा की है, जिसमें ग्राहकों को GST 2.0 रेट कट और स्पेशल फाइनेंस स्कीम्स का डबल फायदा मिलेगा। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी और खरीदारों को 13.60 लाख तक की बचत हो सकती है। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं।

ये भी पढ़ें:BMW iX3 का ग्लोबल डेब्यू 5 सितंबर को, 800 किमी का मिलेगा रेंज

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BMW M2

BMW M2

₹ 1.03 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW 3 Series LWB

BMW 3 Series LWB

₹ 62 - 65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW M340i

BMW M340i

₹ 74.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X6 Facelift

BMW X6 Facelift

₹ 1.49 करोड़ से शुरू

मुझे सूचित करें
BMW M4 Competition

BMW M4 Competition

₹ 1.53 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW M8

BMW M8

₹ 2.44 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
मॉडलपुरानी कीमतनई कीमतबचत
BMW 330Li M Sport₹63.90 लाख₹60.45 लाख₹3.45 लाख
BMW X5 xDrive30d₹1.02 करोड़₹95.50 लाख₹6.50 लाख
BMW M340iलागूनई कीमत कमभारी कटौती (डिटेल कंपनी द्वारा घोषित)
BMW X3लागूनई कीमत कमभारी कटौती (डिटेल कंपनी द्वारा घोषित)
MINI Cooper S Essential Pack₹46.20 लाख₹43.70 लाख₹2.50 लाख

क्या है खास?

BMW न केवल कारों की कीमतें घटा रही है, बल्कि अपने ग्राहकों को आकर्षक फाइनेंस विकल्प भी दे रही है। जैसे कि BMW स्मार्ट फाइनेंस (Smart Finance) के तहत लो EMI प्लान्स, बायबैक ऑप्शन्स और कस्टम पेमेंट प्लान हो या सिर्फ 6.75% से शुरू होने वाला इंटरेस्ट रेट्स हो। इसके साथ ही स्पेशल ऑफर्स फेस्टिव सीजन को और भी खास बनाने के लिए तैयार हैं।

ग्राहकों के लिए फायदा

लग्जरी कार खरीदना अब और भी किफायती हो सकता है। इससे GST 2.0 कटौती का पूरा लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। यानी कि त्योहारी सीजन में नई BMW या MINI खरीदने का सुनहरा मौका मिलेगा।

ये भी पढ़ें:सुपरस्टार नागा चैतन्य के घर आई ये नई BMW कार, कीमत जान हो जाएंगे हैरान!

साफ है कि BMW और MINI की कीमतों में यह कटौती भारतीय लग्जरी कार मार्केट को नई रफ्तार देने वाली है। अगर आप लंबे समय से BMW या MINI कार लेने की सोच रहे थे, तो यह मौका आपके लिए परफेक्ट हो सकता है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।