BMW की इस SUV का स्पेशल एडिशन, बिकेंगी मात्र 120 यूनिट, बंद होगा प्रोडक्शन
एसयूवी के इस स्पेशल एडिशन का नाम - Alpina XB7 Manufaktur है। कंपनी इसके केवल 120W यूनिट ही सेल करेगी। इसमें 631hp का ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है। यह SUV महज 3.9 सेकंड में 0 से 97 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है।
BMW अपनी Alpina XB7 SUV का स्पेशल एडिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी इस मॉडल को प्रोडक्शन को बंद भी करने वाली है। एसयूवी के इस स्पेशल एडिशन का नाम - Alpina XB7 Manufaktur है। कंपनी इसके केवल 120W यूनिट ही सेल करेगी। इस एसयूवी के हर यूनिट को कंपनी दो कलर ऑप्शन- फ्रोजेन अल्पाइना ग्रीन और फ्रोजेन अल्पाइना ब्लू में उपलब्ध कराएगी। एसयूवी का एक्सटीरियर ट्रिम ऑल-ब्लैक होगा। वहीं, इसके बॉडी साइड पर ब्लैक पिनस्ट्राइप दी गई है। इसकी कीमत $181,550 (करीब 1,67,63,836 रुपये) होगी। इसका प्रोडक्शन सितंबर 2026 में शुरू होगा।
बॉवर्स एंड विल्किंस डायमंड सराउंड-साउंड स्टीरियो सिस्टम
Alpina XB7 Manufaktur में 23 इंच के फोर्ज्ड 20-स्पोक Alpina रिम्स, लिफ्टगेट पर स्पेशल बैजिंग और B-पिलर्स पर लेजर-एच्ड लोगो दिया गया है। इसका इंटीरियर वॉलनट नेचर ब्लैक कलर के Tartufo Merino लेदर से बना है। हेडरेस्ट पर खास अल्पाइना एम्ब्रॉइडरी की गई है। इसका सेंटर कंसोल स्पेशल है। सेकेंड रो में कैप्टन चेयर दी गई हैं। वहीं, दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए इसमें बॉवर्स एंड विल्किंस डायमंड सराउंड-साउंड स्टीरियो सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर ऑफर किए जा रहे हैं।
3.9 सेकंड में 0 से 97 किमी/घंटा की स्पीड
Alpina XB7 Manufaktur में 631hp का ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है। यही इंजन स्टैंडर्ड XB7 मॉडल में भी ऑफर किया जाता है। यह SUV महज 3.9 सेकंड में 0 से 97 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। बेहतर हैंडलिंग के लिए XB7 को 1.6 इंच नीचे करने वाला एयर सस्पेंशन सिस्टम भी इस स्पेशल एडिशन कार में स्टैंडर्ड है।
साउथ कैरोलिना के बीएमडब्ल्यू के स्पार्टनबर्ग प्लांट में होगा प्रोडक्शन
इस एसयूवी की कीमत 181,550 डॉलर है। इसका प्रोडक्शन सितंबर 2026 में साउथ कैरोलिना के बीएमडब्ल्यू के स्पार्टनबर्ग प्लांट में शुरू होगा। XB7 के प्रोडक्शन के बंद होने से एक बदलाव का दौर शुरू हो रहा है क्योंकि नया बीएमडब्ल्यू अल्पाइना ब्रैंड आने वाले सालों में नए मॉडल ला सकता है, जो स्टैंडर्ड बीएमडब्ल्यू मॉडल्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस और लग्जरी का वादा करते हैं।
18 मार्च को आ रही BMW Neue Klasse i3
BMW Neue Klasse i3 18 मार्च को ग्लोबली लॉन्च होने वाली है। यह कंपनी की ईवी रेंज में दूसरा मॉडल है। BMW i3 में iX3 की 108.7kWh NMC बैटरी पैक को ड्यूल-मोटर सेटअप के साथ ऑफर किया जा सकता है। इसकी रेंज 805 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा बैटरी 800V आर्किटेक्चर पर डिवेलप की गई है और 400kW तक की DC चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। 2023 में शोकेस किए गए BMW Vision Neue Klasse कॉन्सेप्ट में i3 के संभावित लुक की झलक दिखाई दी थी।
(Photo: AOL)
