Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़bmw 5 Series lwb comes with a more premium look and advanced technology
पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हुई BMW की ये कार, कीमत 73.35 लाख रुपये

पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हुई BMW की ये कार, कीमत 73.35 लाख रुपये

संक्षेप:

बीएमडब्ल्यू ने भारत में अपनी लग्जरी सेडान 5 Series Long Wheelbase (LWB) को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। हालांकि, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 73.35 लाख रुपये में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Dec 12, 2025 05:19 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
BMW 5 Seriesarrow

बीएमडब्ल्यू ने भारत में अपनी लग्जरी सेडान 5 Series Long Wheelbase (LWB) को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। हालांकि, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 73.35 लाख रुपये में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि कंपनी की 3 Series और 7 Series के बीच पोजिशन की गई यह कार भारतीय मार्केट में Mercedes E-Class, Audi A6 और Lexus ES जैसी सेडान से मुकाबला करती है। इस अपडेट में कंपनी ने कार को ज्यादा प्रीमियम लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसका नया इल्युमिनेटेड पैनोरमिक सनरूफ है जो पहले केवल BMW के हाई-एंड मॉडल्स में देखने को मिलता था।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

मिला नया पैनोरमा ग्लासरूफ

नया पैनोरमा ग्लासरूफ स्काई लाउंज अब 5 Series LWB में स्टैंडर्ड दिया गया है। न्यूज वेबसाइट autocarindia में छपी एक खबर के अनुसार, इसमें ग्लास पर खास पैटर्न प्रिंट किया गया है और अंदर LED लाइटिंग सेटअप मिलता है जो अलग-अलग कलर इफेक्ट्स क्रिएट करता है। ये लाइट्स कार के एंबियंट लाइटिंग सिस्टम से सिंक रहती हैं और ड्राइविंग मोड बदलते ही इनके कलर भी बदल जाते हैं। खास बात यह है कि यह पैटर्न दोपहर के उजाले में भी दिखाई देता है जिससे केबिन में ज्यादा नेचुरल लाइट आती है। जबकि अंदर का माहौल और ज्यादा ओपन व लक्सीरियस महसूस होता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BMW 5 Series

BMW 5 Series

₹ 74.4 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW 3 Series LWB

BMW 3 Series LWB

₹ 62 - 65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class

₹ 78.5 - 92.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi A6

Audi A6

₹ 65.72 - 72.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW M340i

BMW M340i

₹ 74.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi S5 Sportback

Audi S5 Sportback

₹ 80.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ड्राइविंग असिस्टेंट प्लस भी शामिल

बीएमडब्ल्यू 5 Series LWB में अब ड्राइविंग असिस्टेंट प्लस भी शामिल कर दिया गया है। इस सिस्टम में लेन-चेंज वार्निंग, फ्रंट और रियर कोलिजन वार्निंग और क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें स्टॉप एंड गो के साथ एक्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है। यह आगे चल रही गाड़ी के हिसाब से स्पीड कंट्रोल करता है और जरूरत पड़ने पर कार को खुद ही रोक सकता है। इन सभी फीचर्स को स्टेरिंग-माउंटेड कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

परफॉर्मेंस की बात करें तो कार 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 258bhp की पावर और 400Nm की ताकत देता है। जबकि 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम एक्स्ट्रा 11bhp और 25Nm का बूस्ट देता है। यह भारत में सिर्फ 530Li M Sport LWB वैरिएंट में उपलब्ध है जो रियर सीट कम्फर्ट और लेगरूम पर ज्यादा फोकस करता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।