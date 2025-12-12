पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हुई BMW की ये कार, कीमत 73.35 लाख रुपये
बीएमडब्ल्यू ने भारत में अपनी लग्जरी सेडान 5 Series Long Wheelbase (LWB) को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। हालांकि, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 73.35 लाख रुपये में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि कंपनी की 3 Series और 7 Series के बीच पोजिशन की गई यह कार भारतीय मार्केट में Mercedes E-Class, Audi A6 और Lexus ES जैसी सेडान से मुकाबला करती है। इस अपडेट में कंपनी ने कार को ज्यादा प्रीमियम लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसका नया इल्युमिनेटेड पैनोरमिक सनरूफ है जो पहले केवल BMW के हाई-एंड मॉडल्स में देखने को मिलता था।
मिला नया पैनोरमा ग्लासरूफ
नया पैनोरमा ग्लासरूफ स्काई लाउंज अब 5 Series LWB में स्टैंडर्ड दिया गया है। न्यूज वेबसाइट autocarindia में छपी एक खबर के अनुसार, इसमें ग्लास पर खास पैटर्न प्रिंट किया गया है और अंदर LED लाइटिंग सेटअप मिलता है जो अलग-अलग कलर इफेक्ट्स क्रिएट करता है। ये लाइट्स कार के एंबियंट लाइटिंग सिस्टम से सिंक रहती हैं और ड्राइविंग मोड बदलते ही इनके कलर भी बदल जाते हैं। खास बात यह है कि यह पैटर्न दोपहर के उजाले में भी दिखाई देता है जिससे केबिन में ज्यादा नेचुरल लाइट आती है। जबकि अंदर का माहौल और ज्यादा ओपन व लक्सीरियस महसूस होता है।
ड्राइविंग असिस्टेंट प्लस भी शामिल
बीएमडब्ल्यू 5 Series LWB में अब ड्राइविंग असिस्टेंट प्लस भी शामिल कर दिया गया है। इस सिस्टम में लेन-चेंज वार्निंग, फ्रंट और रियर कोलिजन वार्निंग और क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें स्टॉप एंड गो के साथ एक्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है। यह आगे चल रही गाड़ी के हिसाब से स्पीड कंट्रोल करता है और जरूरत पड़ने पर कार को खुद ही रोक सकता है। इन सभी फीचर्स को स्टेरिंग-माउंटेड कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
परफॉर्मेंस की बात करें तो कार 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 258bhp की पावर और 400Nm की ताकत देता है। जबकि 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम एक्स्ट्रा 11bhp और 25Nm का बूस्ट देता है। यह भारत में सिर्फ 530Li M Sport LWB वैरिएंट में उपलब्ध है जो रियर सीट कम्फर्ट और लेगरूम पर ज्यादा फोकस करता है।
