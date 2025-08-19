bmw 3 series 50 jahre edition launched at rs 64 lakh BMW 3 सीरीज के 50 साल पूरे, कंपनी ने लॉन्च किया खास एडिशन; कीमत ₹64 लाख, Auto Hindi News - Hindustan
बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी पॉपुलर 3 सीरीज के 50 साल पूरे होने पर ग्राहकों के लिए खास तोहफा दिया है। कंपनी ने लिमिटेड एडिशन ‘50 Jahre’ लॉन्च किया है जो BMW 330Li M Sport और BMW M340i पर बेस्ड हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 03:06 PM
बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी पॉपुलर 3 सीरीज के 50 साल पूरे होने पर ग्राहकों के लिए खास तोहफा दिया है। कंपनी ने लिमिटेड एडिशन ‘50 Jahre’ लॉन्च किया है जो BMW 330Li M Sport और BMW M340i पर बेस्ड हैं। खास बात यह है कि इन दोनों मॉडलों का प्रोडक्शन चेन्नई के BMW ग्रुप प्लांट में लोकल लेवल पर हुआ है और हर मॉडल की सिर्फ 50 यूनिट्स ही बनाई गई हैं। इनकी बिक्री सिर्फ BMW Online Shop के जरिए होगी। बता दें कि BMW 330Li M Sport 50 Jahre एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 64 लाख और BMW M340i 50 Jahre एडिशन की 76.90 लाख रुपये रखी गई है।

बीएमडब्ल्यू 330Li M Sport 50 Jahre एडिशन में कई कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं। इसमें M हाई-ग्लॉस शैडो लाइन, कार्बन फाइबर ट्रिम और B-पिलर पर लेजर से बना ‘1/50’ का बैजिंग शामिल है। अंदर की तरफ हेड-अप डिस्प्ले, 3D ऑगमेंटेड नेविगेशन, वाइडस्क्रीन कर्व्ड डिस्प्ले और iDrive ऑपरेटिंग सिस्टम 8.5 का सपोर्ट दिया गया है। यह लक्जरी सेडान 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर लेती है जो 258bhp और 400Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 0-100 kmph सिर्फ 6.2 सेकेंड में पकड़ लेती है।

बीएमडब्ल्यू M340i 50 Jahre Edition ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडल है। इसमें ब्लैक्ड-आउट फेंडर बैज, कार्बन फाइबर ट्रिम, रेड मार्क्ड स्टीयरिंग, 19-इंच जेट ब्लैक अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। इसमें 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 374bhp और 500Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह सिर्फ 4.4 सेकेंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है।

दोनों लिमिटेड एडिशन मॉडलों में वर्नास्का लेदर अपहोल्स्ट्री और एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि M340i 50 Jahre Edition खरीदने वाले ग्राहकों को BMW 3.0 CSL का 1:18 स्केल मॉडल गिफ्ट के तौर पर मिलेगा। BMW 3 सीरीज पहली बार 1975 में लॉन्च हुई थी और सात जनरेशन में लगातार कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम कार बनी हुई है।

