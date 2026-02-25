टू-व्हीलर्स के लिए माइलेज बढ़ाने वाला टायर लॉन्च, ये राइड क्वालिटी और हैंडलिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर करेंगे

किसी भी गाड़ी में उसके टायर का अहम रोल रहता है। ये गाड़ी की सेफ्टी के साथ उसका माइलेज बढ़ाने का काम भी करते हैं। इस सेगमेंट में कई कंपनियां हैं, जिसमें एमआरएफ टायर, जेके टायर, गुड टायर, ओपोला टायर जैसे कई खिलाड़ी हैं। इसमें एक नाम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी है।

किसी भी गाड़ी में उसके टायर का अहम रोल रहता है। ये गाड़ी की सेफ्टी के साथ उसका माइलेज बढ़ाने का काम भी करते हैं। इस सेगमेंट में कई कंपनियां हैं, जिसमें एमआरएफ टायर, जेके टायर, गुड टायर, ओपोला टायर जैसे कई खिलाड़ी हैं। इसमें एक नाम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी है। भारत की बड़ी टायर कंपनियो में शुमार BKT ने दो नए प्रोडक्ट्स BKT जेनोवा और BKT थायरॉस को लॉन्च किया है। इसके साथ कंपनी ने ऑफिशियली घरेलू टू-व्हीलर टायर सेगमेंट में एंट्री कर ली है।

BKT ऑफ-हाईवे टायर बनाने के लिए जानी जाती है, जिन्हें बड़े माइनिंग ट्रकों पर लगाया जाता है। कंपनी अब टू-व्हीलर मार्केट में एंट्री के साथ एक नए फेज में जा रही है। BKT जेनोवा को खास तौर पर शहरी यात्रियों के लिए बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि यह टायर शहरी कस्टमर्स की खास जरूरतों पर फोकस करता है, जिसमें ट्रैफिक में स्टेबिलिटी, सही ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और शहर की अलग-अलग सड़कों पर लंबे समय तक चलने वाली ड्यूरेबिलिटी शामिल है।

दूसरी तरफ, BKT थायरॉस उन राइडर्स के लिए है जो अक्सर मिले-जुले रास्तों पर चलते हैं। यह ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों तरह से इस्तेमाल के लिए है, जो इसे उन लोगों के लिए सही बनाता है जो शहर की लिमिट से बाहर राइड करते हैं या रेगुलर तौर पर टूटी सड़कों और मुश्किल रास्तों से निपटते हैं। दोनों टायर लाइन भारत में बनती हैं और यह रेंज मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों सेगमेंट के लिए है।

BKT ने बताया कि टायरों को इंदौर में मौजूद सरकारी टेस्टिंग फैसिलिटी NATRAX में गाड़ी के लेवल पर किए गए ट्रायल समेत बड़े वैलिडेशन प्रोसेस से गुजारा गया है। इन टेस्ट में वेट और ड्राई ब्रेकिंग असेसमेंट, राइड क्वालिटी इवैल्यूएशन और हैंडलिंग परफॉर्मेंस चेक शामिल हैं। साथ ही, ये टू-व्हीलर को बेहतर माइलेज देने का दावा करते हैं। इसके अलावा, टायरों पर जरूरी BIS सर्टिफिकेशन भी हैं, जो इंडियन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन पक्का करते हैं।

माइलेज बढ़ाने वाले कई टायर मौजूद ब्रिजस्टोन TURANZA 6i 14-इंच से 20-इंच तक के 36 SKU (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में आता है। यह SUV, सेडान, हैचबैक और CUV को कवर करने वाले प्रीमियम व्हीकल के लिए है। ये प्रीमियम टायर पूरी तरह 'मेक इन इंडिया' है। ब्रिजस्टोन की इस लिस्ट में डुएलर ऑल-टेरेन (ए/टी) 002 टायर भी शामिल है। ड्यूलर ए/टी002 टायर टेक्नोलॉजी है, जो ऑन-रोड और ऑफ-रोड एक्सपीरियंस को आसान बनाता है। डुएलर ए/टी002 ब्रिजस्टोन की डुएलर रेंज जिसे विशेष रूप से SUV और 4X4 के लिए डिजाइन किया गया है, जो गीली और सूखी सड़क पर बेहतर पकड़ और हैंडलिंग देते हैं।